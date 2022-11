[株式会社サンステラ]

コンパクトな筐体の中に7.9インチの大きな造形サイズが特徴です。



デュアルリニアレール搭載で安定した動作のほか、省スペースで大きな造形サイズのプリントが可能です。





コンシューマー向けの3Dプリンター・マテリアルの輸入販売を手掛ける、

株式会社サンステラ (本社:東京都豊島区、代表取締役:和田 裕介)は、

コンパクトな筐体の中に7.9インチの大きな造形サイズを実現した「Creality 3D Ender-5 S1」を2022年11月4日(金)より発売いたしました。



販売サイト:https://sunstella.co.jp/products/halot-one-plus











HALOT ONE PLUSは、4K解像度の3Dプリンターです。

6インチサイズのコンパクトな筐体の中に、7.9インチの大きな造形サイズを実現。

特許技術の均一な光源システムで、部品精度が大幅に向上。デュアルZ軸で造形精度を大きく向上しました。

Creality社の光造形「3Dプリンターの本気」が垣間見れる機種。

コンパクト光造形プリンターを選ぶなら、最適な1台です。



HALOT-ONE PLUS 機能紹介

1. 特許技術の均一な光源システムで90%以上の光源均一性を確保。





Creality社の特許技術を使った均一な光源システムで、90%以上の光源均一性を確保します。これにより、高精度な造形が可能になりました。



2. デュアルリニアレール搭載







コンパクト機としては先進的な、デュアルリニアレールを搭載。

非常に高い安定性で、印刷層がずれない、より繊細な質感と滑らかな表面の造形が可能になりました。



3. 活性炭フィルター搭載



レジンのにおいを吸収する活性炭フィルターを搭載。

快適な作業スペースで、3Dプリントへの抵抗を減らします。



4. 様々なスライスソフトが利用可能



汎用性の高いスライスソフトのChituBox/Lychee Slicer、ネットワークから遠隔プリントが可能な独自スライサーHALOT BOX、

スマホから印刷が可能なCreality Cloudといった、様々なスライスソフトが利用可能です。



5. 他社製品との比較



弊社でも販売を行っているElegoo社「Mars 3Pro」と「HALOT-ONE PLUS」の比較です。







筐体サイズは少しHALOT-ONE PLUSが大きいですが、ほとんど変わりません。





造形サイズは、Mars3 Proが6.6インチ、HALOT-ONE PLUSが7.9インチと一回り大きく、そのためバッドの固定ネジも対角に設置されています。

Mars 3 Proがシングルリニアレールなのに対し、HALOT ONE-PLUSがデュアルリニアレールなのも造形の安定性が高くなります。

しかしながら、空気清浄機はMars 3 Proのほうが大きく高性能で消臭効果も高いものが使用されています。

ぜひ、検討比較してお買い求めくださいませ。



【HALOT ONE PLUS製品仕様】

製品モデル:HALOT-ONE PLUS

造形サイズ:172 x 102 x 160 mm 7.9インチ

XY解像度:4320 x 2560 (4k)

XY軸精度:0.04mm

プリント速度:1-4s/layer

積層ピッチ設定:0.01-0.2mm

タッチスクリーン:5インチHDフルビュー マルチタッチスクリーン

動作原理:インテグラル光源 (波長:405nm)

定格電圧:AC100-240V 50/60Hz

定格電力:100W

本体サイズ:236 x 243 x 418 mm

パッケージサイズ:310 x 300 x 530 mm

本体重量:6.8kg

総重量:8.6kg

対応スライサー:HALOT BOX, ライチスライサー, CHITUBOX

データ転送方法:USBディスク, Creality Cloud,

言語:日本語, 英語, 中国語





【Sales Excellnt Partner 2022においてサンステラが受賞!記念セールも!】



株式会社サンステラは、Creality社のSales Excellent Partner 2022にて、世界中の販売代理店の中から株式会社サンステラが受賞しました。

これを記念して、「Sales Excellent Partner 2022受賞記念セール」を実施中。

「HALOT ONE PLUS」も対象となり、定価¥77,000のところ、10%OFFの¥69,300でご購入いただく事が可能です。ぜひ、この機会にお求めくださいませ。



【期間】

10/20 (木)~11/20 (日)23:59まで



【販売サイトはこちら】

https://sunstella.co.jp/products/halot-one-plus



【Twitterにてプレゼントキャンペーン】

株式会社サンステラでは、Twitterにて【HALOT ONE PLUS】のプレゼントキャンペーンを実施中!

サンステラ公式Twitterアカウント【@sunstella_3d】をフォローいただき、

該当ツイート及び引用ツイートをリツイートすることで1名様にプレゼント!

【11/21 23:59まで】奮ってご参加ください!





【Shenzhen Creality 3D Technology社について】

Shenzhen Creality 3D Technology Co.,Ltd は、グローバルなコンシューマー向けの3Dプリンティング技術のリーディングブランドです。

中国・深圳に本社を置き、北京・上海・武漢・成都に支社を持つCrealityは、技術力を常に磨き、すでに100以上の特許を保有。

1700人以上の従業員と約5万平方メートルの生産面積を保有し、年間生産量は1000,000台以上。

自社開発・製造のFDM・光造形3Dプリンターのパイオニアとして世界的に認識されています。

また、Creality社の製品は192の国と地域に販売されており、2014年の創業以来、売上は年々倍増し、世界の3Dプリンター販売ランキングで長きに渡り上位を占めています。





【株式会社サンステラについて】

株式会社サンステラはPolymaker社の日本総代理店・Creality社・Elegoo社・Tiretime社・SHINING 3D社の日本正規代理店として、世界中の優れた3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポートを行っています。

10年に及ぶ3Dプリンターのサポート実績、お客様に安心してお買い求めいただける体制を整えております。

ものづくりの世界を通じてお客様の喜びと幸せに貢献するオンリーワンの企業を目指し、

2007年の創業より3Dプリンティング分野に対して多くの革新をもたらしています。





■会社概要

商号 : 株式会社サンステラ

代表者 : 代表取締役 和田 裕介

所在地 : 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3 REID-C 6F

設立 : 2014年7月

事業内容 : 3Dプリンターの販売・開発・技術サポート、各種造形材料の輸入・販売

資本金 : 1,000万円

URL : https://sunstella.co.jp/



