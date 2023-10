[株式会社ソトー]

ファッションディレクター干場義雅氏監修 メンズファッションブランド「MOVB」



人気ファッションディレクター・干場義雅氏と、愛知尾州の染色整理加工企業・株式会社ソトー(愛知県一宮市、代表取締役:上田康彦、証券コード:3571、以下 当社)がタッグを組んで誕生したメンズファッションブランド「MOVB(モーヴ)」。



MOVBではこの度、銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」にて、「MOVB GINZA SIX サテライトストア」をオープンいたします。



■会期:2023年11月3日(金)~2025年1月31日(金)

※11月2日(木)はプレオープンを予定しています。



■MOVBオフィシャルサイト: https://movb.jp/







愛知尾州生まれの高品質なジャージーアイテムの魅力を銀座から発信







オンライン販売を中心に商品を展開するMOVBですが、GINZA SIXではこれまでも期間限定ストアを開催しており「実際に試してから購入できる」とお客様からご好評をいただいています。



MOVB初の「サテライトストア」は、MOVBのコンセプトである「想像を超える快適性」を備えた高品質なジャージーアイテムの数々を気軽に体験していただけるストアとして位置づけ、アクセスのよい銀座からMOVBの魅力を発信してまいります。



▲前回のGINZA SIXポップアップの様子。



MOVB GINZA SIX サテライトストア 開催概要





・開催店舗:GINZA SIX

・住所 :〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 5F

・開催期間:2023年11月3日(金)~2025年1月31日(金)

※11月2日(木)はプレオープンを予定しています。

・営業時間:10:30~20:30

・電話番号:090-6804-9621(開催期間直通) / 03-6891-3390 (GINZA SIX総合インフォメーション)

・取り扱い商品:MOVBの製品、および限定品の販売





採取量わずか0.2%。「14.5マイクロン」超極細メリノウールジャージーのコートやジャケットなどがラインナップ ~限定品もご用意~







長期間に及ぶサテライトストアでは、シーズンごとに最適なジャージーアイテムや限定アイテムをご用意。

まず2023年秋冬は、MOVB秋冬の定番にして最上級ジャージー素材を採用した“4つ”のシリーズを展開します。



■Platinum 14.5 Merino Jersey

■Optima 16.5 Merino Jersey

■Duplex Cotton Jersey

■Helix Wool Jersey



このほか、シーズンに合わせた様々なアイテムが登場予定。訪れるたびにジャージーの新たな魅力を発見できるストアです。



限定アイテムやラインナップは随時SNSなどで発信してまいります。

本プレスリリースでは、それぞれのシリーズから今期注目アイテムをピックアップしてご紹介いたします。





Super 180'sの超希少メリノウールを高密度ジャージーに「Platinum Merino Wool Jersey」







■素材特徴

1.メリノウール年間生産量のうちわずか0.2%しか収穫ができない、入手困難な貴重原料「14.5マイクロン」のメリノウールを100%使用

2.高密度なジャージーに編み立てることで、ラグジュアリーなムードが漂う風合いながら、伸縮性のある快適な着心地を実現



人の髪の太さが50~70ミクロン程度、ウールの一種であるお馴染みの「カシミヤ」は、14~16マイクロンと言われており、14.5マイクロンはカシミヤと同等クラス。



スーツ生地で表現される、Super表記では実に「Super 180's」。ほぼ目にすることのない超希少の極細メリノウールを使用した圧倒的ななめらかさと、上質な光沢を放つ最上級生地がこの「Platinum Merino Wool Jersey」です。



ラグジュアリーな素材にふさわしいアイテムとして選んだのは、Pコートやチェスターコート。



無駄を削ぎ落としたミニマルでモードなディティールに仕上げながらも、太めのバックベルトが男の色気を演出します。仕立ては本格的なテーラーメイド。胸増し芯縫製により凛々しいフロントに。



窮屈なイメージのあるPコートが、MOVBオリジナルのジャージーによって、快適でリラクシングなムードさえ漂うPコートです。



■商品名:Platinum14.5 Merino Jersey Pコート





わずか4%。高級スーツ地でも数少ない16.5マイクロン・Super 140'sの「Optima Merino Wool Jersey」







1.メリノウールの中でも年間生産量がわずか4%しか確保できない“16.5マイクロン”の希少なウール100%

2.生地により多くの空気を含ませる「ミルド加工」により、軽くて暖かい

3.高級スーツ地にも採用されるほどの極細ウールと、スポーティーなジャージーによるラグジュアリーで快適な着心地



16.5マイクロンは「Super表記」では実にSuper 140's。非常にハイグレードなウール素材を贅沢にジャージー編みで生地に仕上げた高級感漂う生地です。



2023年秋冬の新作は「Optima 16.5 Merino Jersey ダブル6Bテーラードジャケット」。



リラクシングウェアのイメージがあるジャージーを、本格的なテーラードジャケットに仕上げた「6ボタンダブルブレストジャケット」です。



肩回りを構築的に成型する「肩増し芯縫製」や、胸の「バルカポケット」、袖の「本切羽」など、本格的なテーラード仕立てを採用することで、ジャージーとは思えない立体的で紳士の風格漂う逸品に。



■商品名:Optima 16.5 Merino Jersey ダブル6Bテーラードジャケット





毛羽を落とした3シーズン使えるウールジャージー。伸縮性と耐久性、高級感を備えた「Helix Wool Jersey」







■素材特徴

1.特許製法のウール糸により、ウールの風合いと伸縮性の両立を実現

2.超高密度に編み上げることで、防シワ性や摩擦にも強い

3.生地表面をなめらかにする特殊加工で、高級感があり毛玉にもなりにくい



Helix Wool Jerseyは、伸縮性・耐久性の高いナイロンフィラメントを芯に、周りにウール繊維を巻き付けた特殊な糸を、“36ゲージタイプライター”という超高密度に編み上げた独自素材。



高い伸縮性に加え摩擦強度もアップ、ハリが出るためシワになりにくく、型崩れを軽減することが可能になります。



そして「スーパークリア加工」を加えることにより上品な光沢が生まれるだけでなく、ウールの悩みの一つである「毛玉の発生」も軽減しています。



ウールですが薄手の生地なので、真冬以外のロングシーズン着ることのできる、MOVBの中でも万能なシリーズです。



■商品名:Helix Wool Jerseyシングル2Bテーラードジャケット コスモネイビー



※その他、テーパードスラックスやスタンドライダースジャケット、ジョガーパンツなどをご用意しています。





特殊なコットン糸を「両面編み」でハリコシの強いジャージーに。2023年春夏の新作「Duplex Cotton Jersey」







1.非常になめらかなコットン糸を超高密度の“両面”ジャージーにすることでハリコシが強く、しっかり感を感じる

2.シルケット加工を施すことで、コットンとは思えない上品な艶

3.高密度&両面編みによって、耐久性と伸縮性、シワになりにくく、出張や旅行を快適に。通年着用もおすすめ。



原綿に撚りをかけて紡績する際、毛羽を糸の内側に入れ込むことによって毛羽感を抑えた、非常に滑らかなコットン糸「コンパクトヤーン」。



このコンパクトヤーンと強度のあるナイロン糸、そして伸縮性のあるポリウレタンを、超高密度の両面ジャージー(ベアポンチ)に仕上げた、キックバック性の非常に強い素材です。



ジャケットやスラックスなどのフォーマルラインから、ジョガーパンツといったカジュアルラインまでご用意。

2023年春夏に新登場した「Duplex Cotton Jersey」の中でも特に人気アイテムが「Duplex Cotton Jersey トラベルMA-1」。



普遍的なMA-1のデザインをベースに現代的な着丈やディティールに進化させることで、羽織るだけでサマになる1着に。



適度な伸縮性を持たせた袖のリブは、冷気が袖から入り込まず初冬でも暖かく快適に。ファスナー引き手にはレザーを採用するなど、高級感のあるウールとの掛け算から生まれる上質さを存分に味わえるアウターに仕上がっています。



■商品名:Duplex Cotton Jersey トラベルMA-1



新作も登場予定。ぜひお楽しみに。



長期で開催するポップアップだからこそ、あらゆる商品を体験できるラインナップをご用意して、お客様をお待ちしております。





MOVBとは







ニューノーマル時代をビジネス、スポーツ、遊び、ボーダレスに楽しむための「Hybrid Style Wear(HSW)」を提案しています。



「多様化した現代において、ビジネスでもプライベートでもお洒落にかっこよく、そして快適に着れるラグジュアリーな服を作る」をビジョンに、生地生産から縫製まで、原料調達以外の全てを日本国内で行い、ウールの産地・尾州から日本、世界に向けて洋服の魅力を発信するブランドです。



HP: https://movb.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/movb_official/

TEL 03-3470-2200

MAIL info@movb.jp





株式会社ソトーについて







株式会社ソトーは日本国内における染色整理加工のリーディングカンパニー。

日本でも有数の毛織物の産地として知られる、愛知県・尾州産地にて染色整理業を営む会社です。グループ企業にて製織、編立した生地を自社工場にて加工し、国産の安心、安全な素材を提案していきます。

https://www.sotoh.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-12:16)