[キャセイパシフィック航空日本支社]

~こだわりの機内食サービスに新たに4つのオリジナルメニューが登場~



キャセイパシフィック航空(本社:香港、最高経営責任者:ロナルド・ラム)では、2023年7月よりダイニングキャンペーンをグローバルで実施しており、日本では8月28日から9月10 日まで、こだわりのダイニングを告知する広告を展開しています。テーマを「The difference is in the detail - きめ細やかなこだわりが、すべてを変える」とし、「特別な時間」、「香港フレーバー」、「ウェルネス&サステナビリティ」、「パートナーシップ」の4つのコンセプトの下、機内および空港ラウンジでのダイニング体験について香港のフラッグキャリアならではのサービスを訴求しています。なお今回のキャンペーンに合わせて8月より新たに4つのオリジナルメニューを提供開始しました。新しいメニューとその他提供中のこだわりのサービスは以下の通りです。







<8月より提供開始している4つのオリジナルメニュー>

1. 香港のコーヒーブランド「The Coffee Academics(ザ・コーヒー・アカデミクス)」のオリジナルブレンドコーヒー

特別厳選した花のような香りと酸味が特徴的なアラビカ豆を使用したオリジナルブレンドを、日本路線を含む全路線のエコノミークラス、プレミアム・エコノミークラスで提供しています。また、ファーストクラスおよびビジネスクラスでは、同じくアラビカ豆を使用しイタリアのコーヒーブランド「illy」のオリジナルブレンドを提供しています。機内でも淹れたてのコーヒーをお楽しみいただけます。なお、当社のオリジナルブレンドに使用したコーヒー豆の売り上げの10%を女性のコーヒー栽培農家を支援する取組みなどに寄付しています。



2. 英国の高級紅茶ブランド「JING Tea」の8種類のオリジナルブレンドティー

「JING Tea」との提携により、8種類のオリジナルブレンドティーを新たに開発しました。なかでもファーストクラスで提供している2種類のブレンドティーは、質の良い睡眠や消化促進など心身を整える効果が期待できるカフェインフリーのハーブティーです。

● 質の良い睡眠を促すハーブティーブレンド

ラベンダー、カモミール、レモングラス、オレンジピールを使用し、天然ハーブの香りと優しい甘さで心を落ち着かせる効果が期待できるブレンドティーです。



● 消化促進を促すハーブティーブレンド

ペパーミント、ジンジャー、フェンネルシード、レモンタイムを使用し、さっぱりとした風味で食後のお口直しにも最適です。消化を助けリラックス効果も期待できます。



3. 本場香港の味が楽しめるエッグタルト

空港ラウンジでも好評の香港のエッグタルトを機内でも美味しくお召し上がりいただけるよう、オリジナルレシピに手を加え、スナックとして焼きたての状態で提供できるようになりました。長距離路線のエコノミークラス、プレミアム・エコノミークラスではスナックとして、同路線ビジネスクラスではご希望があればいつでもお席にお持ちします。



4. 香港で人気のイタリアン・レストラン「Pirata」の機内食

新鮮な食材とシンプルなレシピを使った誠実なイタリア料理が好評の「Pirata」と提携し、前菜に「ツナとサフランの大麦パスタサラダ」を、メインに「ジェノベーゼ風パスタ-牛肉と玉ねぎのラグー煮込みのパッケリ」を長距離路線と日本路線を含む中距離路線のプレミアム・エコノミークラスで提供しています。



<「Pirata」と提携した機内食メニュー>



<その他提供中のこだわりのサービス>

他にも、上記の4つのコンセプトのもと、8月以前より提供開始しているさまざまなダイニングサービスを以下ご紹介します。



1. フードボウル

新鮮な果物や野菜、チーズ、ナッツ、スーパーフードなどをふんだんに使用し見た目にも鮮やかで風味豊かな朝食を長距離路線のビジネスクラス及びファーストクラスにて提供しています。



2. プラントベースフード

香港を代表するプラントベースフードレストラン「VEDA by Ovolo」と提携し植物性食材を使用したメニューを長距離路線の香港発のプレミアム・エコノミークラスとエコノミークラスにて、2024年6月までの期間限定で提供しています。



<「VEDA by Ovolo」のプラントベースフードの機内食>



3. 朝食で楽しめる香港の伝統の味、点心

香港の食文化の中心ともいえる点心をファーストクラスおよびビジネスクラスでは朝食にお召し上がりいただけます。なお同クラスでは全路線で点心、 西洋料理、軽めの朝食、ウェルネス朝食、エクスプレス朝食の5種類からお選びいただけます。



4. 特別な時間を提供する「シャンパン」

当社が誇る独自のコレクションではヴィンテージシャンパンを幅広く取り揃えており、ファーストクラスでは高級シャンパン「クリュッグ ヴィンテージ シャンパーニュ」をリーデル社のチューリップグラスで提供しています。



なお、ダイニングのこだわりを伝える本キャンペーンは、キャセイパシフィック航空の公式ウェブサイトやオンラインにて展開している他、国内では、本年8月28日から9月10日までの間、トレインチャンネル(JRの山の手線、東急田園都市線、メトロ)、YouTube、インスタグラム、Xやバナー広告にて展開しています。



機内食および空港ラウンジのダイニングサービスに関する詳細は以下のページをご参照ください。

https://flights.cathaypacific.com/ja_JP/flying-with-us/inflight-dining.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:16)