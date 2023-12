[株式会社丸宇]

2023年12月15日(金)~12月21日(木) 7日間限定出店



【POP UP SHOP】京都宇治発の抹茶専門ブランド「抹茶共和国 Matcha Republic」は、2023年12月15日(金)~12月21日(木)にルクア イーレ 1F イセタン シーズナル セレクション プロモーション1にて期間限定出店をいたします。







今年6周年(Since 2017.5.3~)を迎えた抹茶共和国 Matcha Republic

東京・大阪での期間限定出店で行列・人気沸騰、注目の抹茶新京都ブランドが7日間限定で出店いたします。



クリスマスの時期にぴったりのWinter Collectionをお届けいたします。



期間限定出店 概要





【開催場所】ルクア イーレ 1F イセタン シーズナル セレクション プロモーション1[isetan Seasonal Selection]

【開催期間】2023年12月15日(金)~12月21日(木)

【営業時間】10:30~20:30 (施設規定に従う)



REPACAGE 神話モチーフのロマンティックな箔押しパッケージが登場





ホワイト×グリーン×ゴールドの配色で冬の贈り物にぴったりな装いにリパッケージいたしました。

Matcha Republicらしい可愛くおしゃれな宇治抹茶スイーツを大事なあの人に贈ってみませんか?





1.TEA FINANCIER シリーズ

彩り鮮やかな4つのティーとそれぞれにアクセントとなる素材を組み合わせた特別なお菓子に仕上がりました。





日本茶の香りと素材の素朴な味わいが楽しめる4フレーバー詰め合わせ

【名称】TEA FINANCIER 1

【内容】抹茶ピスタチオ / 煎茶アーモンド / 焙じ茶ピーカンナッツ / 紅茶オレンジ 各2個入り

【価格】¥2,640 (税込)













素朴な味わいが楽しめる宇治抹茶とピスタチオのグリーンフィナンシェ2フレーバーの詰め合わせ

【名称】TEA FINANCIER 2

【内容】抹茶プレミアム / 抹茶ピスタチオ 各4個入り

【価格】¥2,680 (税込)











各単品 : 抹茶ピスタチオ ¥350(税込)

抹茶プレミアム / 煎茶アーモンド / 紅茶オレンジ / 焙じ茶ピーカンナッツ 各¥330(税込)



2.TEA FINANCIER 抹茶プレミアム 3個入り

宇治抹茶の奥ゆかしい風味とどこか懐かしい味わいを楽しめる人気のフィナンシェ





【名称】TEA FINANCIER 抹茶プレミアム 3個入り

【価格】¥990(税込)





















3.濃茶の生チョコバーム

当店従来品と比べると3倍の抹茶を練り込んだ濃茶のとろける生食感のチョコレートです。

スプーンですくって、こっくりとなめらかに口溶ける濃茶の生チョコレートをお楽しみください。





【名称】濃茶の生チョコバーム (2個入り)

【価格】¥1,360(税込)

※写真は一例です。金色スプーンはついておりません。



















ブランドを象徴するプロダクト フォトジェニックな『抹茶インク プレミアム抹茶ラテ』





人気の抹茶インクシリーズからPOP UP SHOP限定ver. 『プレミアム抹茶ラテ』が登場します。

保存料を使用しない素材そのままのシンプルなレシピでお届けする本品の消費期限はお買い上げ当日です。

新鮮な本物の宇治抹茶とミルクのおいしさをお届けいたします。



【名称】抹茶インク プレミアム抹茶ラテ

【価格】¥730 (税込) ※数量限定 当日分無くなり次第終了



インクモチーフの特製ボトルに宇治抹茶と北海道ミルクの持ち味をぎゅっと詰め込みました。

厳選された一番摘み石臼挽き宇治抹茶を贅沢に使用、まろやかなミルク感の中に宇治抹茶の香り・旨味を感じるご褒美ドリンクです。オリジナルのクリアショッパーバッグでご提供いたします。



Matcha Republicについて





ブランド設立当初、私達は抹茶の将来性を表しつつ、茶文化の包容性を

体現できるフレーズを探していました。より理想的な抹茶ブランドに近く、

ファッショナブルでモダン的な文化要素を全てそのフレーズで特徴的に現すことができるものです。

それがRepublicでした。古代ギリシアの哲学者プラトンの著作『国家』(Πολιτεία, The Republic)から由来したものであり、このフレーズを以って、抹茶で驚きと喜び、そして幸せを皆様に伝えていきたい、

そんな想いが込められています。



常設店舗情報





●抹茶共和国 宇治本店

Topics 茶匠指導のもと抹茶共和国宇治本店は2021年度より『宇治茶カフェ』認定を受けました。

〒611-0021 京都府宇治市宇治妙楽 26-2

営業時間 10:00~18:00

公式サイト : https://www.matcha-republic.com

公式インスタグラム : @matcharepublic_

公式ツイッター : @MatchaRepublic_

公式通販サイト : https://matcha-republic.stores.jp



