株式会社エクスプラス(東京支社、https://www.xplus.co.jp/)は、キャンプ系YouTuber FUKUさんと共同開発した新商品である「ミニクーラーバッグジュニア」の販売をX PLUS ONLINE SHOPにて開始致しました。





2023年7月

株式会社エクスプラス(東京支社、https://www.xplus.co.jp/、以下エクスプラス)は、キャンプ系YouTuberのFUKUさんと共同開発したミニクーラーバッグをこの度、コンパクトなサイズ感となった「ミニクーラーバッグジュニア」を2023年6月末より、X PLUS ONLINE SHOPで販売を開始致しました。



商品ページ

・X PLUS ONLINE SHOP(https://bit.ly/XPLUSONLINESHOP_WILDTECH)

・Amazonストアフロントページ(※)(https://bit.ly/Amazon_WILDTECH_STOREFRONTPAGE)





※:Amazonでは、7月から販売開始いたします。



製品の特長









1.:よりコンパクトに、よりスマートに



2.:容量は?



3.:表裏の違いは?



4.:WILDTECHのクーラーバッグ定番「X-Inslation」仕様



5.:落ち着いたカラー展開



6.:今までは無かったショルダー付き





取り扱い店舗情報





WILDTECHは、全国のホームセンター(ナフコ、DCM、カインズ、MrMax)でのお取り扱いもございます。WILDTECH公式サイトから、取り扱い店舗をご確認いただけます。

・お取り扱い店舗情報→https://www.wildtech.jp/shoplist



後日、”ミニクーラーバッグジュニア”も各店舗でのお取り扱いが開始予定です。

なお、「お取り扱い店舗情報」に記載されている全ての店舗での取り扱いではありません。販売時期や納期についても、店舗ごとに異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



製品概要











新商品情報







”ミニクーラーバッグ”は、新たに3型登場!サイズ別で、用途に合わせてお使いいただけます。



WILDTECH







アウトドアギアブランド。WILD(アウトドア)+ TECHNOLOGY(機能性)= “ WILDTECH ”。数々の製品作りで培ってきた技術を活かし、”高品質・高機能”をモットーに、手に取りやすいアウトドアギアに特化。今後も続々と商品展開予定。

WILDTECH公式サイト→https://www.wildtech.jp

公式Twitterアカウント→https://twitter.com/wildtech_xplus

公式Instagramアカウント→https://instagram.com/wildtech_outdoor/



FUKU







YouTubeをメインに活動しているFUKUさん。YouTube登録者37.9万人(2023年5月31日現在)。キャンプギアの紹介動画に定評あり。独自目線の丁寧な解説にはキャンプ初心者、熟練者から支持されている。

(参考:https://www.youtube.com/channel/UCqu5_zgnVshzZ99gWbqBcyw)



FUKU×WILDTECH







エクスプラスが展開するWILDTECHがYouTuber FUKUさんと共同開発。2021年11月26日(金)よりWeb限定で予約販売開始した「ファーストエイドポーチ」、「ギアケース」は、初回の1,500pcsは10分で即完売。FUKUさんのYouTubeでサンプル製作から製品化に到るまでコンテンツ化。 登録者さんからの意見も商品製作に盛り込み、今もなお、高い人気を誇ります。カンガルークーラーバッグやキャンプの3種の神器ケースなど、新しい商品開発にも取り組み続けております。



エクスプラスについて







エクスプラスは、価値あるライフスタイルを創造する”専門家集団”として、商社機能を活かし、消費者が求める新しいライフスタイルをトータルコーディネートして企画から製造、流通、販売まで一貫性を持って提供しています。



会社概要





社名:株式会社エクスプラス

本社所在地:大阪府大阪市中央区平野町1-8-8 平野町高橋ビル9F

東京支社:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-30-3 代々木TR ビル 2F

設立:1986年1月

事業内容:ライフスタイル雑貨、生活用品、玩具、ゲーム、ソフトウェア開発などの企画、開発、製造、輸出入、卸売、小売

会社HP:https://www.xplus.co.jp/

ECサイト:https://shop.xplus.co.jp/



<商品の取り扱いのお問い合わせ先>

株式会社エクスプラス 営業1部:松尾、池田

TEL:03-6434-0241(平日 9:00~17:30)、mail:sales11@xplus.co.jp



