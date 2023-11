[Now Do株式会社]

初代チャンピオンと、新たなスター選手候補の誕生



Now Do 株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:本田圭佑)が運営する、4v4 U10のサッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」を開催することをご報告いたします。12月24日・25日にZOZOPARK HONDA Football Area(千葉県)で全国大会予選を開催し、26日には横浜国際プール(神奈川県)で全国大会決勝を開催します。更に、本田圭佑率いるスペシャルプロチームと全国大会の優勝チームが対戦するスペシャルマッチや、元日本代表選手などを含むレジェンド同士が4v4対決をするレジェンドマッチも予定されています。



全国大会特設サイト:https://4v4.jp/2023/japancup/u10

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/







4v4全国大会について





2023年8月に、プロサッカー選手である本田圭佑を発起人としてU10(小学校4年生以下)の選手が対象の、4対4のサッカー全国大会「4v4 U10」が開幕しました。4ヶ月間に及ぶ予選ラウンドではポイント制度が採用され、全国大会への出場権を狙い7,500人超えの選手がチームポイントランキング上位32チームを目指し、全国各地で5,000試合にもわたる熱い戦いが繰り広げられました。また優勝すれば全国大会への出場権を獲得できるゴールドランク大会では、16都道府県で感動的な熱戦が繰り広げられ、最終的に16チームが激闘の末に確定しました。

そしてついに、U10という大会カテゴリで初となる全国大会が実現されます。新しい4対4のサッカー全国大会「4v4 U10」の、初代チャンピオンはどのチームになるのでしょうか。



全国大会概要





大会名称:

4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au



開催日時:

2023年12月24日(日)~25日(月) 全国大会予選

2023年12月26日(火) 全国大会決勝・スペシャルマッチ



開場:

■12月24日(日)~25日(月)

ZOZOPARK HONDA Football Area(http://www.waterarena.jp/)

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目2-17

■12月26日(火)

横浜国際プール メインプール(http://www.waterarena.jp/)

〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田7丁目3−1



主催:

Now Do 株式会社



放送協力・制作:

■12月24日(日)~25日(月) 株式会社 運動通信社(SPORTS BULL)

■12月26日(火) 株式会社 AbemaTV(ABEMA)



協賛:

KDDI 株式会社、株式会社 明治、株式会社 ユニクロ ※随時追加予定



協力:

株式会社 BOOST、playground 株式会社、株式会社 岩本製作所、ZOZOPARK HONDA Football Area



演出・制作:

The Human Miracle 株式会社(クリエイティブディレクター・小橋賢児)



選手出場資格:

全国大会に出場が確定したチームには4v4公式より、12月初旬にご案内のメールを送付させていただきます。

■2013年4月2日以降に生まれた者(国籍は問わない)

■保護者の同意を得て、当社指定の申込フォームにて参加登録の申込を行った者

■全国予選ラウンドにて、以下の成績を収めたチームの選手であること

1. ゴールドランク大会優勝

2. 上記を除いたチームのうち、全国ランキング上位32位以内であること

■上記1,2の資格を有したチームが参加辞退をした場合は、以下の方法で代替チームを決定する

1. ゴールドランク大会優勝チームが辞退した場合:当該大会の準優勝チーム

2. 全国ランキング上位32位以内のチームが辞退した場合:ランキング33番目以降のチーム



競技ルール:

以下をご確認ください。

https://nowdo.notion.site/772f22c77ffe4d088000742bc084d765



タイムテーブル:

変更になる場合がございますので、予めご了承ください。変更がある場合はSNSや特設サイトでお知らせいたします。



スペシャルマッチ:

見事、全国大会を制した優勝チームは、本田圭佑率いるスペシャルプロチームと4v4の対戦をすることができます。プロチームメンバーの詳細は後日発表予定。



レジェンドマッチ:

現役プロ・OB選手による4v4レジェンドマッチを開催。レジェンド選手の中には「日本代表」として活躍した選手も参加予定です。レジェンド選手の詳細は後日発表予定。



表彰式:

優勝チーム、準優勝チーム、MVP選手、ポイントランキング1位のチーム、予選ラウンド期間中にたくさんのチーム数(大会に参加したチーム数)を集めたオーガナイザーへ「2023年ベストオーガナイザー賞」の受賞をいたします。



一般観覧チケット:

全国大会の初開催記念として、一般観覧チケットを無料で配布いたします。ご希望される方は、規約に従い申請フォームよりお申し込みください。先着順となり、なくなり次第終了となります。

URL:https://gq0c5bq3.paperform.co/



メディア:

現地取材をご希望される場合は、下記よりお申し込みをお願いいたします。

取材当日の内容は後日メールにてご案内申し上げます。

https://hyohooi5.paperform.co/



会社概要





■Now Do株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新宿三井ビルディング11階

代表者:代表取締役 本田圭佑

創業:平成29年(2017年)

資本金:1億円

事業内容:4対4のサッカー全国大会・教育サービス・スポーツ人材マッチングサービスの提供並びに運営システムの開発。施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務。

企業HP:https://nowdo.jp/

4v4公式Webサイト:https://4v4.jp/

Twitter(4v4):https://twitter.com/4v4official

Instagram(4v4):https://www.instagram.com/4v4official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-18:46)