株式会社売れるネット広告社(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長CEO:加藤公一レオ、東証グロース市場:証券コード9235、以下 売れるネット広告社)は、2023年11月1日にGreat Place to Work(R) Institute Japan(以下、GPTW Japan)2024年版 日本における 「働きがいのある会社」小規模部門において「働きがい認定企業」に選出されましたことをお知らせいたします。





■Great Place to Work(R) (以下、GPTW)について



GPTWは、「働きがい」に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を各国の有力なメディアで発表する活動を世界約100ヶ国で実施している専門機関です。

米国では、毎年1月に発行される「FORTUNE」誌を通じて「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、ここに名を連ねることが一流企業の証とされています。

日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、GPTW Japanを運営しています。



■「働きがいのある会社」調査内容

「働きがいのある会社」調査は、「働く人へのアンケート」と「会社へのアンケート」の2つのアンケートで構成されています。認定・ランキング参加企業についてはこれらのアンケート結果がGPTWの基準に基づき評価され、「働きがい認定企業」が決定します。



▼働く人へのアンケート

選択式設問(60問)・自由記述式設問(2問)・属性・認識を問う設問(8問)に、働く人 が無記名で回答



▼会社へのアンケート

企業文化や会社方針、人事施策(採用、経営層からの意見浸透、従業員からの意見聴取、人材育成、ダイバーシティ、ワークライフバランス、社会・地域貢献活動など)の具体的な取り組み内容を会社として回答

・会社概要、基本的な人事データに関する設問及び企業文化や会社方針、人材に関する施策・制度に関する設問を会社が回答



以上





