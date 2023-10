[株式会社カオピーズ]

株式会社カオピーズは10月25日(水)から3日間、幕張メッセにて開催された「第14回 Japan IT Week - SODEC【秋】」の「ソフトウェア&アプリ開発展」に出展いたしました。弊社ブースへお立ち寄りくださった皆様、ありがとうございました。





Japan IT Week - SODECは、幅広いIT分野を網羅する国内最大級のIT展示会です。今年は660社が出展し、下半期最大規模のITイベントとなりました。

弊社のブースは大変盛況で、オフショア開発、AI-OCR、DXなどに問い合せを頂戴し、カオピーズの社員一同、非常に嬉しく感じ、感謝しております。



今回の展示会では、弊社の技術者がお客様のお困りごとの相談・解決策をご提案するだけでなく、

オフショア開発





▶ カオピーズの オフショア開発サービスの詳細:https://kaopiz.com/ja-offshore-service/



AI・deep learning





今年度のJapan IT Week 【秋】がAI・OCRの適用などAI、DX、Blockchainの分野を中心としたベトナムでのオフショア開発についてご紹介いたしました。

▶ カオピーズのAI-OCRの詳細: https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/

▶ カオピーズのDX推進支援サービスの詳細: https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/



イベントでは多岐にわたる業界関係者との交流があり、カオピーズの専門家たちが業界の最新動向について深い議論を交わしました。これにより、今後の展望や新たな展開に向けた有益な洞察を得ることができました。

また、お客様に直接案内させていただくことで、弊社のサービスに関するご要望やニーズを把握することができ、適切なソリューションをご提案いたしました。是非お任せください!



弊社カオピーズはこれからもお客様に選ばれ続けるNumber 1 Only 1として、開発力×対応力=ソリューション力を成長させていきます!私たちはこれからも自分たちの強みを伸ばしていきます。

今後も各ITイベントなどを通じて当社のオフショア開発・システム開発サービスを市場に広く普及していきたいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。

最後に、カオピーズは多数のご来場者、関係者に感謝の意を表明します。



今回のブース出展に引き続き、「11月15日~17日までのEdgeTech+」と「11月20日~22日までの産業交流展」という大人気のITイベントにも参加する予定です。

この機会に、ブースで展示中のAI-OCR、DX推進について詳しくご紹介いたしますので、ぜひご注目ください。

