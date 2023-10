[株式会社IRIS]

株式会社IRIS(本社:東京都港区、代表取締役:眞井 卓弥・宇木 大介、以下IRIS)は、当社の更なる事業成長の加速と、それに伴う従業員増加を見据え、2023年11月24日に開業予定の「麻布台ヒルズ」へ本社オフィスを移転いたします。







(C)DBOX for Mori Building Co., Ltd. - Azabudai Hills



新本社オフィス

所在地:〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー 23階

移転日時:2023年11月20日(月)

※電話番号に変更はございません。



今後もIRISは『Prime Mediaで人と産業に新たなきっかけを』をビジョンに掲げ、『Tokyo Prime』を始めとする各事業を通して新たな出会い・気づき・きっかけを提供してまいります。



【祝い花をご検討いただいている企業様へ】

今回の移転にあたって祝い花のお心遣いに感謝しつつも、誠に勝手ながら謹んで辞退させていただきます。





■「株式会社IRIS」(https://www.tokyo-prime.jp/company/)について

2016年6月にGO株式会社(旧・株式会社Mobility Technologies)と、株式会社フリークアウト・ホールディングスの合弁会社として設立。日本最大のタクシーサイネージメディア「Tokyo Prime」を開発・運営。2022年1月より、「Tokyo Prime」の事業運営により培ったシステム開発、端末供給、広告販売ノウハウをモビリティ関連企業に展開する「デジタルサイネージOEM事業」を開始。



