[booost technologies株式会社]

~企業間における排出量データ交換の国際的な方法論・技術要件構築に参加~



NET-ZEROリーダーが選ぶカーボンマネジメントプラットフォーム『ENERGY X GREEN』(https://green.energyx.jp/)を展開するClimate Techカンパニーbooost technologies株式会社(東京都品川区、代表取締役:青井宏憲 以下 当社)は、WBCSD(World Business Council for Sustainable Development /持続可能な開発のための世界経済人会議)が組成するPACT(The Partnership for Carbon Transparency /炭素の透明性のためのパートナーシップ)のグローバルスタートアップパートナーに日本のスタートアップとしては初めて選出されました。







■WBCSDのイニシアチブPACTについて

WBCSDは、世界の200以上の主要企業CEOによって構成され、企業が持続可能な社会への移行に貢献するために協働しています。PACTは、WBCSDが組成するイニシアチブであり、サプライチェーンにおける炭素排出量の真の透明性を通じて脱炭素を実現することをビジョンとしています。正確かつ一次データ(実測値)によって検証が可能な、排出量データの交換および計測のための、グローバルな方法論と技術基盤の確立の実現を目指しています。(*1)

PACTの仕様は、今後国際的なディファクトスタンダードとなる可能性もあり、動向に注目が集まっています。



■日本初のグローバルスタートアップパートナー選出の背景

当社は、各業界の脱炭素を推進するNET-ZEROリーダーのTechnologyパートナーとして脱炭素化支援を行っており、カーボンマネジメントクラウド『ENERGY X GREEN』は、サプライチェーン全体のCO2等排出量の可視化からオフセットまでを一気通貫で行っています。また、工場等のセキュリティの厳しい現場の排出量を、削減に繋がる粒度である一次データ(実測値)で可視化する取り組みも行っています。



このようなバックボーンを持つ当社は、PACTのビジョンや活動に共感し、直接的な貢献をすべく、PACTが進めるPathfinder Network(検証された排出データが利用者間で互換性・データ安全性を保ちながら交換されるという国際的な技術ソリューションネットワーク)構築パートナーとしての選考を申し出ました。当社の事業概要とPACTが目指す姿との整合性や貢献可能性等を示し、正式に日本では初となるグローバルスタートアップパートナーとして選出されました。



■今後の活動について

今後は、PACTがPathfinder Networkについて作成・公表を進めている技術仕様である各種Use Cases(*2)の1または複数においてソリューションパートナーとして参画し、仕様の具体化・作成等に貢献いたします。



当社は、各業界のNET-ZEROリーダー、サステナビリティリーダーのTechnologyパートナーとして、No.1の脱炭素化、サステナビリティプラットフォームの構築を目指してまいります。





*1 参考:WBCSDおよびPACTについて

https://www.carbon-transparency.com/

*2 Use Case 001はデータ交換の技術仕様として公開済みhttps://www.carbon-transparency.com/media/1qcdbdyn/pathfinder-network_technical-specifications-for-use-case-001.pdf





■booost technologies株式会社について

サステナブルな未来を次世代に残すため、Technologyの力で、NET-ZEROの実現を目指します。

CO2等排出量可視化・管理・オフセット・報告が可能な、NET-ZEROリーダーが選ぶカーボンマネジメントプラットフォーム『ENERGY X GREEN』や、CO2フリー電力の調達・供給等のエネルギーマネジメントが可能になるエネルギーマネジメントプラットフォーム『ENERGY X』を提供し、カーボンフリーな未来の実現を目指すClimate Techカンパニーです。



NET-ZEROの実現に向け、各業界の脱炭素化のリーダーとともに世界の脱炭素化を推進します。みずほ銀行、商工中金、PwCコンサルティング、シスコシステムズ等とCO2等排出量の自動算出による可視化において協業しており、各業界の脱炭素化、サステナビリティリーダーのTechnologyパートナーとして、No.1の脱炭素化、サステナビリティプラットフォームの構築を目指してまいります。



<会社概要>

会社名 :booost technologies株式会社

所在地 :東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階

設立 :2015年4月15日

代表者 :代表取締役 青井 宏憲

資本金 :14億6065万円(資本準備金を含む/2022年3月31日時点)

事業内容:ENERGY Xの運営開発

ENERGY X GREENの運営開発

コーポレートサイト :https://booost-tech.com/

ENERGY Xサービスサイト :https://energyx.jp/

ENERGY X GREENサービスサイト:https://green.energyx.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/13-19:46)