~ローコード開発プラットフォーム「SPIRAL」による「顧客接点DX」実現プランや事例を紹介~



デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社(東京都港区、代表取締役CEO 佐谷 宣昭、以下「スパイラル」)は、2023年10月25日(水)、26日(木)、27日(金)の3日間、千葉県の幕張メッセで開催される「Japan IT Week【秋】」ソフトウェア&アプリ開発展に出展いたします。







前回出展時のブース風景

出展内容





スパイラルが提供するSPIRALは「顧客接点DX」の実現をサポートする、高度なセキュリティ対策を備えたローコード開発プラットフォームです。昨今のデジタルによるマーケティングおよび営業の強化に伴い、Webサイトでの口座開設申込や助成金申請、不動産の入居者マイページなど、様々な業界においてWeb上での顧客接点強化が企業課題として認識されています。スパイラルは、企業が顧客との関係性を強化するための重要なポイントである「顧客接点DX」をテーマにブースを出展いたします。

当日は、スパイラルのスタッフが、業種別に SPIRALを活用した事例や他システムと連携するSI事例をご紹介いたします。「顧客接点DX」の実現に向けた具体的なプランや導入方法について、お客様のビジネスニーズに合わせたアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。



「Japan IT Week【秋】」ソフトウェア&アプリ開発展 開催概要





名称:「Japan IT Week【秋】」ソフトウェア&アプリ開発展

URL:https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/about/sodec.html

日時:2023年10月25日(水)・26日(木)・27日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)

会場:幕張メッセ

主催:RX Japan株式会社

ブース位置:【 34-63 】

入場料:事前申込みによる招待券持参で、入場無料

来場事前登録URL:https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/about/sodec.html



「SPIRAL」とは





「SPIRAL」は、国内最大規模のローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」と、その後継サービスで、

Webサイトや業務アプリケーションの作成ができるローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.2」の総称

です。

「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ12,000社以上(2022年10月末時点)の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に

管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。

URL: https://www.pi-pe.co.jp/spiral-series/spiral-suite/



「SPIRAL ver.2」は、Webサイトの作成から登録データの運用までワンストップでできる機能を揃えたローコード開発プラットフォームです。国際化対応はもちろんのこと、業務担当者にもご利用いただける管理画面だけでなく、開発会社が必要とするWebアプリケーションやサイト運営に必要なコンポーネントが揃っています。

プログラミング知識がなくても、マウス操作で自社専用のWebアプリケーションを手に入れることができます。

URL: https://spiral.pi-pe.co.jp/



スパイラル株式会社 概要





会社名:スパイラル株式会社

所在地:東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル

代表者:代表取締役CEO 佐谷 宣昭

事業内容:ローコード開発プラットフォーム事業、SaaS事業、ECソリューション事業、

コールセンター支援事業、美容業界向けDX事業、行政・自治体向けDX事業、

メディア事業、タウンマネジメントのDX推進事業

Webサイト:https://www.spiral-platform.co.jp/



※「SPIRAL」はスパイラル株式会社の登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



