[株式会社アクアスター]

イラストやデジタルコンテンツの企画・制作を行う株式会社アクアスター (所在地:東京都中央区、代表取締役社長:原田 弘良、以下 当社)は、4月5日(水)~4月7日(金)に開催される第32回Japan IT Week春 デジタルマーケティングEXPOに出展することをお知らせいたします。

今回のテーマは【視覚×体験】です。

昨今、インターネットやスマートフォンの普及により、1日に触れる情報量は格段に増加し、情報過多の時代と言われています。そのため、誰でもデジタルマーケティングに関する知識を学び、取り入れられるようになりました。

しかし、当社のお問い合わせには、デジタルマーケティングを行ってみたが、うまく成果が出ない・成功法が分からないといったお悩みが非常に多く寄せられています。

このことを受け、当社では、デジタルマーケティングの成功要因の1つでもある共感を生み出すクリエイティブの事例とコンテンツを展示いたします。







出展背景







昨今、デジタルマーケティングを実施する企業様が非常に多くなってきました。デジタルマーケティングの手法も様々な今、どういった方法が1番成果に繋がるのかわからないといった企業担当者様のお悩みも増加傾向にあります。

今回の出展では、この課題解決方法の1つとして、視覚体験を通じて共感性を生み出すことでユーザーの行動を促進するクリエイティブとコンテンツをご紹介いたします。





展示内容







■体験型コンテンツ



アクアスターが開発するデジタルコンテンツをご体験いただけます。実際の体験を通じ、利用イメージをご提案いたします。



■開催概要



総称:第32回 Japan IT Week 春会期:2023年4月5(水)~7日(金)時間:10:00~18:00(最終日のみ17:00終了)会場:東京ビッグサイト 東ホール デジタルマーケティングEXPO 小間番号:E19-13主催:RX Japan株式会社 (旧社名: リード エグジビション ジャパン)■申し込み方法



入場には展示会招待券(無料)が必要です。下記リンクから事前来場登録をお済ませください。https://entry.reedexpo.co.jp/expo/DDES/?lg=jp&tp=inv&ec=ITW&em=hp_lp_2&_gl=1*ct5y22*_ga*NzQ5NjA3NDA3LjE2NzU4NTE1MDM.*_ga_0G20EHVDXT*MTY4MDE0MDQ1Ny4zLjEuMTY4MDE0MDY1Ni4wLjAuMA..&_ga=2.220577624.1956394131.1680140458-749607407.1675851503&_gac=1.54402394.1680140656.Cj0KCQjww4-hBhCtARIsAC9gR3bvOpz6BcBNZqucC-duMNNu8_1tFax-1eibp-X8Q66ql-KTZsYy_CgaAn4jEALw_wcB

Japan IT Week について







Japan IT Week は最新のIT製品/サービスが一堂に集まる、日本最大のIT展示会です。Japan IT Week【春】、Japan IT Week【オンライン】、Japan IT Week【秋】、Japan IT Week【関西】、Japan IT Week【名古屋】の年5回開催されます。企業・官公庁・団体の情報システム、経営者・経営企画、開発・生産、システム開発、マーケティング部門の方々が多数来場し、[個別デモを見て比較検討] [課題についての相談] [見積り・導入時期の打合せ]が展示会場で行われています。

株式会社アクアスターについて







株式会社アクアスターは1991年の創業以来、イラストやデジタルコンテンツなどの企画・制作力を強みとする総合制作会社です。2020年以降はWEBイラスト広告・ゲームイラストのみならず、ARやVRといったデジタル領域にも事業拡大を行っています。名称:株式会社アクアスター所在地:東京本社 〒104-0045 東京都中央区築地2-11-24第29興和ビル5階関西支社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-22−4肥後橋イシカワビル702代表者:代表取締役社長 原田弘良設立年月日:1991年11月14日公式webサイト:https://aqua-star.co.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/30-14:46)