名曲と音楽家の楽しいお話でお届けする東京フィルの人気シリーズ、2023年も強力ラインナップで4月・5月に開幕



公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団(東京都新宿区/理事長:三木谷浩史)は、指揮者のお話と名曲のプログラムで人気を博している「午後のコンサート。」シリーズの2023シーズンのラインナップを発表いたしました。4月・5月の開幕に向け、年間4公演のセット券を2月4日(土)10時より優先/WEB発売開始いたします。

コンサートホールでしか聞けない音楽家のとっておきのお話と名曲でお届けする人気のコンサート。生演奏でしか味わえない豊かな響きと共に、午後のひとときをゆったりとお楽しみください。





●WEB優先販売期間:2月4日~2月20日までの期間限定で、インターネットからのご購入でどなた様も定価の10%オフでご購入いただけます。

●優先販売:東京フィルフレンズ会員(年会費・入会金無料/随時入会可)様は2月4日10時から定価の10%オフでご購入いただけます。※お電話のみの受付です







♪ 24年目を迎えた長寿シリーズ「休日の午後のコンサート」は先陣切って4月に開幕。近年活躍めざましい指揮者・和田一樹氏の指揮とお話、サクソフォン奏者上野耕平氏をゲストに迎え、ポルカ『観光列車』はじめ鉄道ファンにはたまらないプログラムでお届けします(4月15日14時~東京オペラシティコンサートホール〈クラシックの車窓から〉)。

→ https://www.tpo.or.jp/tickets/2023_kgogo.php













♪ 平日午後2時、新宿初台の東京オペラシティでゆっくり楽しむ「平日の午後のコンサート」開幕は角田鋼亮氏の指揮とお話で。ソリストには昨年、難関ジュネーヴ国際コンクールで第3位を獲得したピアニスト五十嵐薫子さんが登場します(5月1日(月)14時~東京オペラシティコンサートホール〈春のイチバン〉)

→ https://www.tpo.or.jp/tickets/2023_hgogo.php









♪ 渋谷・Bunkamuraオーチャードホールでの「渋谷の午後のコンサート」は世界的巨匠ピンカス・ズーカーマンとヴァイオリニスト三浦文彰の両氏を迎えて、モーツァルトの協奏交響曲とベートーヴェン「交響曲第7番」ほか(5月7日(日)14時~Bunkamuraオーチャードホール〈マエストロ・ズーカーマン!〉)

→ https://www.tpo.or.jp/tickets/2023_sgogo.php









*Bunkamuraは東急百貨店本店跡地の再開発に伴い、2023年4月10日から2027年度中まで休館を予定しておりますが、オーチャードホールは日曜・祝日を中心に限定営業となります。



オーケストラを今よりもっと身近に感じられる「午後のコンサート」。お友達やご家族との楽しい午後のひとときも、充実のおひとりさま時間も、東京フィルの演奏があれば思うまま。ぜひお出かけください。







渋谷の午後のコンサート 2023シーズンラインナップ



○各公演共通 開演14:00(開場13:15) Bunkamuraオーチャードホール

♪5月7日(日)指揮とヴィオラとお話:ピンカス・ズーカーマン/ヴァイオリン:三浦文彰

♪7月9日(日)指揮とお話:小林研一郎/ヴァイオリン:服部百音

♪9月18日(月・祝)指揮とお話:角田鋼亮/ゲスト(ピアノ):園田隆一郎、三ツ橋敬子

♪11月5日(日)指揮とお話:円光寺雅彦/ピアノ:清塚信也

https://www.tpo.or.jp/tickets/2023_sgogo.php





休日の午後のコンサート 2023シーズンラインナップ



○各公演共通 開演14:00(開場13:15) 東京オペラシティ コンサートホール

♪4月15日(土)指揮とお話:和田一樹/サクソフォン:上野耕平

♪6月11日(日)指揮とお話:出口大地/ヴァイオリン:松田理奈

♪9月3日(日)指揮とお話:小林研一郎/ピアノ:小林亜矢乃

♪12月3日(日)指揮とお話:円光寺雅彦/ヴァイオリン:廣津留すみれ

https://www.tpo.or.jp/tickets/2023_kgogo.php

※託児あり(要事前予約)





平日の午後のコンサート 2023シーズンラインナップ



○各公演共通 開演14:00(開場13:15) 東京オペラシティ コンサートホール

♪5月1日(月)指揮とお話:角田鋼亮/ピアノ:五十嵐薫子

♪7月6日(木)指揮とお話:小林研一郎/ピアノ:小林亜矢乃

♪8月7日(月)指揮とお話:出口大地/ピアノ:清水和音

♪11月6日(月)指揮とお話:円光寺雅彦/ピアノ:清塚信也

https://www.tpo.or.jp/tickets/2023_hgogo.php

※託児あり(要事前予約)



託児サービス:東京オペラシティでの公演では託児サービス(要予約・有料)をご利用いただけます。お申し込みの際は イベント託児・マザーズ(R) 0120-788-222 (土日祝日を除く 10:00-12:00、13:00-17:00)までご連絡下さい。





チケット情報



価格(4回セット券・全席指定・税込)S席¥20,520 A席¥16,560 B席¥11,160 C席¥8,400

(1回券・全席指定・税込) S席¥5,700 A席¥4,600 B席¥3,100 C席¥2,100

※4回セット券は全て同じお席での販売です。シーズン途中での席替えは承れません。※1回券の発売は4月以降となります。各公演の1回券発売日、残席状況はウェブサイトで確認またはお問い合わせください。



4回セット券発売日

優先発売 2月4日(土)10時~ ※東京フィルフレンズ会員様対象。お電話のみの受付

WEB優先販売 2月4日(土)10時~2月20日(月)23:59 ※インターネットからの購入でどなた様も10%オフ

一般発売 2月21日(火)10時~

※東京フィルフレンズについて:東京フィルでは、チケットの優先予約をはじめ、様々な特典を揃えた入会費・年会費無料の東京フィルフレンズ会員を随時募集しております。

https://www.tpo.or.jp/tickets/friends.php



問合せ

東京フィルチケットサービス 03-5353-9522(平日10時~18時/土日祝休/発売日の土日は10時~16時営業)

東京フィルWEBチケットサービス https://www.tpo.or.jp/ (24時間対応・座席選択可)

※ご来場前に必ず当団の実施する新型コロナウイルス感染予防策をご一読のうえ、徹底していただきますようお願い申し上げます。※感染状況等に応じ変更する可能性がありますので、必ずご来場の日程が近くなってからご確認ください。 https://www.tpo.or.jp/information/detail-20221019-01.php





東京フィルハーモニー交響楽団について Tokyo Philharmonic Orchestra







1911年創立。日本で最も古い歴史と伝統を誇るオーケストラ。約160名のメンバーをもち、シンフォニーオーケストラと劇場オーケストラの両機能を併せもつ。名誉音楽監督にチョン・ミョンフン、首席指揮者にアンドレア・バッティストーニ、桂冠指揮者に尾高忠明、大野和士、ダン・エッティンガー、特別客演指揮者にミハイル・プレトニョフ、アソシエイト・コンダクターにチョン・ミンを擁する。定期演奏会や「渋谷/平日/休日の午後のコンサート」など、クラシック音楽を広く普及させる自主公演の他、新国立劇場のレギュラーオーケストラとしてオペラ・バレエ演奏、『NHKニューイヤーオペラコンサート』『ブラボー!オーケストラ』『名曲アルバム』『題名のない音楽会』『東急ジルベスターコンサート』『NHK紅白歌合戦』『いないいないばあっ!』などの放送演奏により、全国の音楽ファンに親しまれる存在として高水準の演奏活動と様々な教育的活動を展開している。2020~21年のコロナ禍における取り組みはMBS『情熱大陸』、NHK BS1『BS1スペシャル 必ずよみがえる~魂のオーケストラ 1年半の闘い~』などのドキュメンタリー番組で取り上げられた。

1989年にBunkamuraオーチャードホールとフランチャイズ契約を締結。また、東京都文京区、千葉県千葉市、長野県軽井沢町、新潟県長岡市と事業提携を結び、各地域との教育的、創造的な文化交流を行っている。昭和62年度芸術祭賞、平成7年度芸術祭大賞、平成16年度芸術祭優秀賞、また「音楽の未来遺産」三善晃管弦楽作品シリーズ3公演のライヴCD「三善晃の音楽」(カメラータ・トウキョウ/平成20年10 月)が平成20年度芸術祭優秀賞を受賞した。他に、昭和59年度に第8回音楽之友社賞と第8回ゆとりすと賞(味の素社)、平成13年度ミュージック・ペンクラブ賞(クラシック部門/日本人アーティスト)、2021年「OPUS KLASSIK 2021」交響曲部門(20-21世紀)などを受賞している。

In 2011, the Tokyo Philharmonic Orchestra celebrated its 100th anniversary as Japan’s first symphony orchestra. With about 160 musicians, TPO performs both symphonies and operas regularly. TPO is proud to have appointed Maestro Myung-Whun Chung, who has been conducting TPO since 2001, as Honorary Music Director, Maestro Andrea Battistoni as Chief Conductor and Maestro Mikhail Pletnev as Special Guest Conductor.

TPO has established its world-class reputation through its subscription concert series, regular opera and ballet assignments at the New National Theatre, and a full, ever in-demand agenda around Japan and the world, including broadcasting with NHK Broadcasting Corporation, various educational programs, and tours abroad. In March, 2014, TPO became a global sensation in its centennial world tour of six major cities: New York, Madrid, Paris, London, Singapore and Bangkok. In December 2015, TPO held Beethoven’s 9th symphony concerts in Seoul and Tokyo with Mastro Myung-Whun Chung, with Seoul Philharmonic Orchestra combined into one orchestra. TPO has partnerships with Bunkamura Orchard Hall, the Bunkyo Ward in Tokyo, Chiba City, Karuizawa Cho in Nagano and Nagaoka City in Niigata.

公式ウェブサイト http://www.tpo.or.jp/

Facebook https://www.facebook.com/TokyoPhilharmonic

Twitter https://twitter.com/tpo1911

Instagram https://www.instagram.com/tokyophilharmonicorchestra/

Youtube https://www.youtube.com/@tokyophilharmonicorchestra5039











