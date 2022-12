[神山まるごと高専]

~2021年実施の先輩募集 応援購入プロジェクトが評価~



私立高等専門学校「神山まるごと高専」は、同校が応援購入サービス「Makuake」にて実施した「あなたも「学校作り」しませんか? 神山まるごと高専(仮称)設立プロジェクト」が、「Makuake Award 2022」において、「Makuake Of The Year GOLD賞」を受賞したことを発表します。







■Makuake Award 2022について

「Makuake Award」は、直近約1年間で「Makuake」を実施したプロジェクトの中から選ばれる「Makuake Of The Year」や、Makuake社と連携するパートナー企業などを表彰する、毎年恒例となっている表彰イベントです。



今年は、11月25日(金)に、3000件の中から選ばれた25件のノミネートプロジェクトの表彰および、GOLD賞、SILVER賞、BRONZE賞の発表が行われました。選出においては、サポーター数、サポーターとのコミュニケーション、応援購入総額、話題性や社会的なインパクトなどの観点で、Makuake社が選定しています。



■あなたも「学校作り」しませんか? 神山まるごと高専(仮称)設立プロジェクト について

今回、GOLD賞に選出された「あなたも「学校作り」しませんか? 神山まるごと高専(仮称)設立プロジェクト」は、2021年6月に本校が実施した応援購入プロジェクトです。当時は、本校の学校づくり自体に知名度があまりなく、協力者も今よりもずっと少ない状況でした。その状況を打破するために、Makuake上で協力者を呼びかけたことが、プロジェクトの実施背景です。



本校は新設校のため、一期生入学時には、先輩がいません。その一期生の「先輩」を1000人募集し、学校づくりを共に行なっていただくプロジェクトとなります。



2021年6月1日のプロジェクト開始後48時間以内に、目標としていた応援購入金額3000万円を突破し、1000人の先輩枠も完売。結果として、5721万3000円の応援購入金額、1611名のサポーターが集まりました。



本校はこのプロジェクトにより、社会からの応援を可視化することができ、その後の学校づくりを順調に進めることができました。



プロジェクトの詳細はこちらです。



「あなたも「学校作り」しませんか? 神山まるごと高専(仮称)設立プロジェクト」

https://www.makuake.com/project/kamiyama-marugoto/



なお、本件は、Makuake社のプレスリリースでも発表されています。



応援購入サービス「Makuake」の表彰イベント「Makuake Award 2022」にて受賞プロジェクトおよび各特別賞の受賞企業を発表

https://www.makuake.co.jp/3423/



■表彰式の様子





(以上)



■「神山まるごと高専」とは

神山まるごと高専は、徳島県神山町に2023年4月に開校する 5年制の私立高等専門学校です(認可申請中)。 「テクノロジー x デザイン x 起業家精神」を教育の土台としながら、 神山という地に根ざし、社会を動かす人材「モノをつくる力で、コトを起こす人」の 育成を目指します。



ウェブサイト: https://kamiyama-marugoto.com

公式note:http://note.com/kamiyama_kosen

公式twitter:https://twitter.com/kamiyama_kosen

公式Instagram:https://www.instagram.com/kamiyama_kosen

LINE公式:https://line.me/R/ti/p/%40179pvsul



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-22:40)