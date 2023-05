[PLAY]

MC・成田悠輔と対談!Chim↑Pom作品から結婚記念デモ『LOVE IS OVER』/「迷惑系YouTuberとアートの差異」など語る



ビジネス配信に最適な動画配信プラットフォームサービス「ULIZA」や「PLAY VIDEO STORES」を提供している株式会社PLAY(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:黒田和道)がプロデュースする番組『夜明け前のPLAYERS』が、2023年1月より日本テレビで放送されています。第5回ゲストは、空間芸術アーティスト「Chim↑Pom from Smappa! Group」(以後、「Chim↑Pom」)・卯城竜太が登場します。同番組のディレクターズカット版はPLAYの動画配信プラットフォーム「PLAY VIDEO STORES」で配信されています。







2023年1月16日にYouTubeチャンネルを開設し、1月23日25:59より月1回のレギュラー番組として日本テレビで放送されている番組『夜明け前のPLAYERS』は、地上波初MCとなる経済学者・成田悠輔がニッポンの未来を切り開くイノベーターにフォーカスする番組です。毎回旬なゲストと成田さんとの対談の模様をお届けします。



第5回目の放送は、ゲストにChim↑Pom 卯城竜太さんを迎え、「Chim↑Pom・エリイの結婚式と結婚記念デモ『LOVE IS OVER』」「『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』の炎上と戦後民主主義における被曝教育の限界」「“突き抜けるおもしろさ”に見るアートと迷惑系YouTuberの差異」など、Chim↑Pomの過去プロジェクトを中心に、成田悠輔ならではの切り口で様々な話題を繰り広げ、 Chim↑Pom 卯城竜太の知られざる一面を明らかにしていきます。

今回も裏話・新事実が続々登場!ここでしか聞けないトークは必見です。



PLAYは『夜明け前のPLAYERS』のプロデュースを行い、『夜明け前のPLAYERS』のディレクターズカット版の配信をPLAYの動画配信プラットフォーム「PLAY VIDEO STORES」で行っています。また、番組のYouTubeチャンネルでも対談の切り抜き動画を随時更新し、幅広いユーザーの方に番組の面白さをお届けしていきます。







番組概要





番組名:夜明け前のPLAYERS

番組MC:成田悠輔

放送時間:月1回 月曜深夜25:59~26:29

(第5回放送は5月29日(月)25:59~26:29)

公式Twitter:https://twitter.com/yoakemaeplayers

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCb9iWTA-E94gXx6VfHry8Aw

番組公式ホームページ:https://players.stores.play.jp/



PLAY VIDEO STORESとは







PLAY VIDEO STORESとは、企業向け動画配信・販売プラットフォームです。PLAY VIDEO STORESを利用いただくことで、自社ブランドの動画配信サイトを簡単に構築することができます。プロ野球チーム、劇団、フィットネスクラブ、オンラインセミナー教室など、幅広い用途でご利用頂いております。



公式HP:https://stores.play.jp/



【株式会社PLAYとは】

株式会社PLAYは、「最高の動画配信技術を、最高の品質で。」を掲げ、最高の動画配信技術を活用して、メディア・コンテンツ・エンタープライズ領域のDX推進を実現する会社です。エンターテイメントを始め様々な分野での動画配信サービスを支えながら、さらなる技術革新を進め、高品質なサービスを生み出していきます。



【会社概要】



会社名:株式会社PLAY

設立:2010年3月16日

資本金:5,000万円

代表者:代表取締役社長 黒田 和道

本社所在地:〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16‐28 Daiwaスクエア

電話番号:03-5784-8064

FAX番号:03-5784-8071

従業員数:146名

加盟団体:一般社団法人 IPTVフォーラム

業務内容:動画ソリューション事業

公式サイト:https://play.jp/



