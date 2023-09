[春日井製菓株式会社]

~3種類のコラボデザインパッケージとハロウィン限定商品を発売~



春日井製菓株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:春日井大介、以下当社)は、親子が五感で楽しめる「ラムネいろいろ」より、創立100周年を迎えたワーナー・ブラザースとのパートナーシップのもと、「ラムネいろいろ トムとジェリーコラボパッケージ」を3種類の新デザインで2023年9月から順次全国で発売します。また、ハロウィンに向けてもトムとジェリーとコラボした限定商品を発売いたします。







「ラムネいろいろ」は1979年に発売されたロングセラーのラムネ菓子です。2021年「子どもの五感の扉をひらく」をテーマにリニューアルを実施。親子に寄り添った商品づくりが評価され、一般社団法人 日本子育て支援協会が選定する第3回「日本子育て支援大賞2022」を受賞しました。



2023年春には、「ラムネいろいろ」を通じてより多くのご家族にワクワク楽しい時間を提案したいとの想いから、 時代を越えてあらゆる世代の人々を魅了し続ける「トムとジェリー」のコラボレーションを実現しました。

今回は、パッケージデザインを3種類にバリエーションアップ!トムとジェリーが仲良くけんかするドタバタコメディアニメらしく、躍動感があり、ユーモアあふれるデザインにしました。表面にあるQRコードを読み取ると、トムとジェリーのぬりえが楽しめるコンテンツ付きです。



ハロウィン限定商品は、外装に謎解き・英語クイズ・工作が載った、遊んで学べるお楽しみ仕様。ラムネの個包装もハロウィン限定の絵柄となっています。お菓子を配る需要に合わせて通常の「ラムネいろいろ」よりも内容量を多くし、親子はもちろん、友人たちとハロウィンを楽しみたい方へおすすめです。



ラムネいろいろの嬉しいポイント





1.6種類のフルーツ味

アップル、オレンジ、レモン、グレープ、メロン、ストロベリーと、1袋でいろいろな味が楽しめます。



2.7大アレルゲン原料不使用

7大アレルゲン原料(えび、かに、乳、小麦、卵、落花生、そば)不使用。安心してお子様に食べていただけます。



3.お楽しみがいろいろブランドサイト

「ラムネいろいろ」の嬉しい情報や、いろいろな楽しみ方を紹介しています。

https://www.kasugai.co.jp/ramune_iroiro/





商品概要







●春日井製菓株式会社について

1928年に愛知県名古屋市で創業。キャンディ、グミ、ラムネ、こんぺいとう、豆菓子など幅広い年齢層に支持される菓子を手掛ける菓子メーカーです。『つぶグミ』、『黒あめ』、『キシリクリスタル』、『ミルクの国』、『グリーン豆』など、昭和の時代から続くロングセラーのお菓子を作っています。

経営理念は「おいしくて、安心して多くの人々に愛され続けるお菓子作り」。

<認証取得>

国際規格の食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」

品質マネジメントシステム「ISO9001」



公式HP:https://www.kasugai.co.jp/





TOM AND JERRY および関連するすべてのキャラクターと要素 (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s23)



