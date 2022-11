[株式会社BAKERU]

2022年11月3日(木・祝)~12月27日(火)まで赤坂で開催中





株式会社BAKERU(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小林肇)は、「王様のブランチ」プロデュースのショップ&レストラン「ブランチパーク」で開催中のTBS火曜ドラマ『君の花になる』コラボイベントの12月分の予約受付を11月12日(土)12時より開始します。













TBS火曜ドラマ『君の花になる』コラボイベントを赤坂で開催!



TBS系列で毎週火曜10時に放送中のドラマ『君の花になる』とブランチパークがコラボイベントを開催。ドラマをより楽しめるよう、成長する8LOOM(ブルーム)を応援しながら、様々な体験ができるイベントを展開します。



※当イベントは11月と12月の2部制となっており、今回は「LAST Stage」12月1日(木)~12月27日(火)の詳細を発表いたします。



・開催概要

店舗:ブランチパーク

住所:〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4−7 THE HEXAGON 1F

公式サイト:https://brunchpark.jp/blogs/topics/20221022_1

開催期間:FIRST Stage:11月3日(木・祝)~11月30日(水)

LAST Stage:12月1日(木)~12月27日(火)

営業時間:店内コラボメニュー 10:00~16:30

物販・テイクアウト 10:00~16:30、17:30~22:00

利用時間:75分制/1枠

予約方法:ブランチパーク公式予約サイトより予約受付中。

LAST Stage:12月1日(木)~の予約は11月12日(土)12:00~より開始。

予約金 550円 ※1名申込につき最大6名まで。限定予約特典付き。

※予約優先制 予約枠に空きがある場合は当日も案内可能







LAST Stage:12月1日(木)~12月27日(火) 期間コンテンツ&メニュー



※メニューの食材や内容は変更になる場合がございます。



・12月の予約特典

12月1日(木)~27日の日程でWEB事前予約(550円/1名)をして店内で飲食された方に、オリジナルスリーブをプレゼント。





■テイクアウトメニューの追加

<ホットテイクアウトドリンク>

8LOOMデザインホットラテ 880円(税込)

8LOOMロゴのラテアートが入ったホットラテをご提供。予約特典のスリーブを付けて楽しんで頂くこともできます。





<ブランチパークオリジナル8LOOMスイーツ>

お花の持ち帰りスイーツをスイーツブランド2社とコラボして開発

ブランチパーク×エディブルフラワー研究所プロデュースによるメニュー開発第2弾として、スイーツ専門メディア「ufu.(ウフ。)」および、おやつの定期便サービス「snaq.me」を運営する株式会社スナックミーの2社と、8LOOMをイメージしたお花のお持ち帰りスイーツを開発しました。12月を目途にテイクアウトで店頭販売を開始いたします。



「8LOOM 7色の薔薇のチョコレート」

全国の最新トレンドスイーツ情報を発信するスイーツメディア「ufu.(ウフ。)」とのコラボレーションによる、「8LOOM」のメンバーカラー7色の薔薇を使ったチョコレート。女性ショコラティエである佐藤美歩による監修で、美しくかつ華やかなチョコレートが仕上がりました。





「8LOOM 7色の花のクッキー」

おやつの定期便サービス「snaq.me」を運営する株式会社スナックミーとのコラボレーションによる、「8LOOM」のメンバーカラー7色の花を使ったクッキー。それぞれのカラーごとに異なる種類のエディブルフラワーを使用し、香りも楽しめるスイーツとなっています。



なお、「7色の8LOOMスイーツ缶」、「8LOOMYテイクアウトドリンク缶」も引き続き販売いたします。

※画像はイメージです。ステッカーはボトルに貼付されて販売します。



その他、お客様がさらに『君の花になる』を楽しめる企画や、フードメニューも追加予定!

後日詳細を発表いたします。



その他店内メニューやノベルティは好評につき11月に引き続き提供してまいります。



~フードメニュー~

「あす花のからあげカツカレー」 ※サラダ・みそ汁付







「あす花の朝食プレート」 ※みそ汁付







「8LOOMYブーケサラダ」※1日30食限定







~スイーツメニュー

「8LOOMの7食メレンゲ&あす花の豆腐ブラウニー」







~ドリンクメニュー~

「8LOOMYドリンク」(アイス) 全7種





佐神弾ドリンク :弾のツンデレフランボワーズ ~限りなく挑戦~

成瀬大二郎ドリンク :なるのストロベリーソーダ ~思いやり~

古町有起哉ドリンク :ゆきやのクランベリー茶 ~信じあう心~

一之瀬栄治ドリンク :エイジの南国パインミルク ~真実の友情~

桧山竜星ドリンク :リュウセイのオレンジジンジャエール ~陽気で優しい~

久留島巧ドリンク :たくみのアップルティー ~思い出~

小野寺宝ドリンク :タカラのハニーレモンソーダ ~あなたを幸せにする~



~フード・ドリンクメニュー購入特典~

・サイン入りコースター 全7種

期間中、店内コラボフードメニュー及びテイクアウトドリンクをご注文のお客様に、1商品購入につき各メンバーのサイン入りコースター全7種から1枚をプレゼント。※ランダム配布



配布対象メニュー:「あす花のからあげカツカレー」「あす花の朝食プレート」「8LOOMYブーケサラダ」「8LOOMYドリンク」「8LOOMYテイクアウトドリンク缶」





~スイーツメニュー購入特典~

・サイン入りコースター 全7種

期間中、店内コラボスイーツメニュー及びテイクアウトスイーツメニューをご注文のお客様に、1商品購入につき各メンバーのサイン入りコースター全7種から1枚をプレゼント。※ランダム配布



配布対象メニュー:「8LOOMの7色メレンゲ&あす花のブラウニー」「7色の8LOOMスイーツ缶」「8LOOM 7色の薔薇のチョコレート」「8LOOM 7色の花のクッキー」







予約方法



~店内席の予約について~

予約方法:公式WEBサイトより予約可

予約開始日時:LAST Stage 11/12(土)12:00開始

URL: https://www.tablecheck.com/shops/brunchpark/reserve

※予約システムtablecheckへの会員登録が必要となります。

※クレジットカード決済のみとなります。使用できるカードは、Visa、American Express、MasterCard、JCB、Diners、UnionPayです。

※事前予約金として550円を頂戴します。予約限定特典としてステッカーを1枚プレゼント。



■グッズ

店内には『君の花になる』のグッズを多数取り揃えています。また「ブランチパーク」だけでしか買えない限定オリジナルグッズもご用意!







TBS火曜ドラマ「君の花になる」概要



本田翼演じるある出来事により挫折した元高校教師の主人公・仲町あす花(なかまち・あすか)が、崖っぷちの7人組ボーイズグループ・8LOOM(ブルーム)の寮母となり、一緒に“トップアーティストになる”という夢に向かっていく物語。あす花は突如、ボーイズグループが共同生活する寮の“寮母”になったことをきっかけに、かつての教え子である高橋文哉演じる佐神弾(さがみ・だん)と再会する。弾がグループのリーダーとして夢に向かってまっすぐ挑戦する姿に心を打たれ、気づけば教師だった頃の情熱を取り戻し、自身の挫折とも向き合うようになっていく。30歳の節目に、恋も仕事も友情も新たなステージへ進む女性の成長と胸キュンを描いたオリジナルストーリーである。



■出演者: ※役名(俳優名)

仲町あす花(本田翼) / 佐神弾(高橋文哉) / 成瀬大二郎(宮世琉弥) / 古町有起哉(綱啓永) / 一之瀬栄治(八村倫太郎) / 桧山竜星(森愁斗) / 久留島巧(NOA) / 小野寺宝(山下幸輝) ほか







店舗概要



店名:ブランチパーク

場所:〒107-0052 東京都港区赤坂5-4-7 ヘクサゴンビル1F

営業時間:【11月の営業時間】10:00~18:30、19:00~23:00(L.O.22:00)、【12月の営業時間】 10:00~16:30、17:30~23:00(L.O.22:00)

定休日:不定休

公式サイト:https://brunchpark.jp

公式 Twitter:@brunchpark_tbs

https://twitter.com/brunchpark_tbs

公式 Instagram:brunchpark_tbs6

https://www.instagram.com/brunchpark_tbs6/

公式 TikTok:@brunchpark_tbs

https://www.tiktok.com/@brunchpark_tbs







『ブランチパーク』とは



「ブランチパーク」とはTBSの情報番組「王様のブランチ」がプロデュースするショップ&レストラン。「王様のブランチ」は、1996年からスタートした、グルメ、ショッピング、書籍など最新トレンドを紹介する情報番組です。新しいスポットや商品をいち早くキャッチし、旬のトレンド情報を発信してきました。本店舗は、これまでの番組制作で培ったネットワークや情報を活用し、新たなトレンドの発信拠点としてオープンします。



TBSでは、TBS グループVISION 2030の中で、 “赤坂エンタテインメント・シティ計画”として赤坂の街づくりの推進を掲げています。本計画は、人々の感動体験を作り続けてきたTBSだからできる、放送という枠を飛び越えた最高の“時”の提供を実現させるものです。



その第一弾として、2022年7月8日にTBS赤坂ACTシアターはハリー・ポッターシアターに生まれ変わり、連日多くの方が赤坂にお越し頂き、心を揺さぶる感動をお届けしております。10月よりオープンする「ブランチパーク」はその第二弾に位置づけられ、TBSが作り出した番組によって、更に赤坂を、あらゆる世界を揺さぶる、エンタテインメントの街へ生まれ変わらせていきます。







株式会社BAKERU







BAKERUは、草彅洋平氏が“編集”の可能性を広げるため2006年に設立されたクリエイティブカンパニー「東京ピストル」を中核としたクリテイティブのプロ集団に、2020年に小林肇氏を中心とした場づくりのプロ集団が合流し、新たに再スタートを切った「場を仕掛けるクリエイティブカンパニー」です。サバゲー事業を展開する「ASOBIBA」やマーダーミステリー事業を展開する「MYSTIVE」などを次々と取得し、事業体制を強化してきました。BAKERUでは、紙やWEBだけでなく「場」も含めた全てをメディアとして捉え、お客様のニーズや場の特性を活かした企画立案やプロデュース、設計・施工・運営まで全て請け負うことが可能であり、飲食・物語体験・アクティビティ等の領域で様々なプロジェクトに取り組んでいます。



社名:株式会社BAKERU

代表:代表取締役CEO 小林 肇

役員:取締役 小谷翔一/社外取締役 佐藤誠吾

設立:2006年(東京ピストルは2020年1月にBAKERUに社名変更いたしました)

本社所在地 : 東京都渋谷区渋谷1-20-9 co-factory渋谷 402

WEB サイト :https://bakeru.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/12-15:46)