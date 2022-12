[株式会社スピーディ]





好きなアーティストと、いつも一緒 “OUI OU(ウィ・ユー)“

第1弾コラボレーションは仲井戸"CHABO"麗市、忌野清志郎!!









のんがプロデュースする「OUI OU(ウィ・ユー)」は、“好きなアーティストと、いつも一緒”をコンセプトに、アーティストを身近に感じながら生活する楽しさを提供します。



今回開催するOUI OU第一弾ポップアップストアでは、のんが尊敬してやまない仲井戸"CHABO"麗市氏、忌野清志郎氏(ベイビィズ)に参加していただくことが決まりました。仲井戸"CHABO"麗市氏からはステージ衣装を、忌野清志郎氏からは私服を、のんからはステージ衣装等をアップサイクルしたアイテム(雑貨・小物)の展示と販売(店舗と WEB による抽選販売)を行います。







12/16(金)-18(日)東急プラザ表参道原宿4階 にて、「OUI OU(ウィ・ユー)」ポップアップストアが期間限定オープン





のんと仲井戸"CHABO"麗市氏との初コラボは、2017 年にリリースした楽曲「I LIKE YOU」(RC サクセションのカバー、「OHIROME PACK」収録)。同年リリースした 1st フルアルバム「スーパーヒーローズ」ジャケットでは、忌野清志郎氏をオマージュしたアートワークを披露。



また、同アルバム収録楽曲「わたしはベイベー」では、「ごきげんだぜ、ベイベー」という忌野清志郎氏ご本人の声も収録されています。さらに、仲井戸"CHABO"麗市氏とレコード盤限定の「わたしはベイベー」も収録するなど、尊敬するふたりの背を追いかけながら音楽活動に邁進してきました。



今回、仲井戸"CHABO"麗市氏、忌野清志郎氏の事務所ベイビィズに快く承諾いただき、のんの創造の源になっているアーティストと迎える第一弾のPOP UPストアが実現しました。



本企画では、実際の衣装から切り出された雑貨アイテムの他に、ベースとなったステージ衣装、私服類がインスタレーション的に展示されます。

また、のんと仲井戸"CHABO"麗市氏、忌野清志郎氏との音楽的なヒストリーを綴ったパネル展示も予定。



実際の衣装と、アップサイクルされたアイテムの両方を見ていただくコンセプトのため、期間中はショップ及びWEBサイトでの抽選予約受付を行い、後日当選者の方への販売となります。

クリエイターによってひとつひとつ手作業で生み出された、コレクターズアイテムの新しい形にもご注目ください。ラインナップは、「ポーチ」や「ミニトートバッグ」などの他に、布の端切れで作られた小さな雑貨アイテムが予定されております。





のんからのコメント





OUI OU(ウィ・ユー)の第一弾参加アーティストが決定いたしました。

なんと、私も信じられない気持ちでいますが、仲井戸"CHABO"麗市さんと忌野清志郎さんに、お洋服を提供していただきます。

私も大大大好きなお二人ですが、たくさんの方がびっくりしているのではないでしょうか。特大にスペシャルなお二人のお洋服を譲っていただくということで、心が湧き立っています。

OUI OUはアップサイクルブランドとして服を大切にする精神はもちろんですが、アーティストを好きな方の生活に楽しい気持ちやエネルギーを届けたいというコンセプトを掲げています。

今回のお二人とのコラボで、特大なお二人の特大なエネルギーを受け取ってもらえますように。



“好きなアーティストと、いつも一緒” ライフ with 推し!!

お二人のファンの皆様にとっても最高のものになりますように。

お楽しみに!













プロフィール





■仲井戸麗市(なかいど れいち)





1950年東京、新宿で生まれる。1970年、古井戸でデビュー。1979年忌野清志郎が率いるRC サクセションにギターリストとして加入。1990年RC サクセション無期限活動停止を機に本格的なソロ活動のキャリアをスタートする。ギターリスト土屋公平(ex)The Street Sliders)とのユニット麗蘭(れいらん)を1991年に結成。SOLO、BAND、ポエトリーリィディング、執筆と表現は多岐に渡る。昨年音楽生活50周年を迎えた。





■忌野清志郎(いまわの きよしろう)





1951年-2009年。バンドマン。



1968年高校在学中にRCサクセション結成。1970年「宝くじは買わない」でデビュー。「雨あがりの夜空に」「スローバラード」、坂本龍一氏との「い・け・な・いルージュマジック」清志郎に似ている人物率いるTHE TIMERS「デイ・ドリーム・ビリーバー」など多種多様なヒット曲を放ち、日本のロックを代表する存在となる。



1991年バンド活動休止後もソロ活動の他、様々なバンド・ユニットで活動。映画・ドラマ出演や絵本の執筆、サイクリストなど活動は多岐に渡る。





■のん







俳優・創作あーちすと

1993年兵庫県生まれ。 女優としてはもちろん、絵や音楽でも活動を広げている。

2016 年 劇場アニメ「この世界の片隅に」 主人公・北條すずの声を担当し、数々の賞を受賞。

2017年 自主レーベルKAIWA(RE)CORDを発足、「スーパーヒーローズ」等のCDをリリース、音楽フェス『NONKAIWAFESvol.1』を主催するなど音楽活動を開始する。

2018 年 自身初の展覧会『ʻのんʼひとり展 -女の子は牙をむく-』を開催。アート活動を始める。

2020年 コロナ禍。音楽フェス『NONKAIWAFESvol.2』を無観客開催し、テレビ放送。

同年、生配信ライブをいち早く取り入れ、「のんおうちで観るライブvol.1」を開催する。

同年 12 月 映画「私をくいとめて」 主演。第 30 回日本映画批評家大賞【主演女優賞】を受賞。

2021 年 『YOKOHAMA ART STATION project 2020』にて特別展示『NONʼs Ribbon Art「お花見、3 人こど も」』を発表。それを皮切りにリボンアートを2021 年『やんばるアートフェスティバル』、2022 年は個展『のん Ribbon 展 -不気味で、可愛いもの。』と発表を続けている。



2 月は自身が脚本、監督、主演の初劇場映画作品「Ribbon」を公開。本作品は上海国際映画祭、トロント映画祭、ニューヨーク・アジアン映画祭に参加、上映。

9 月、“さかなクン”の半生を演じる映画「さかなのこ」が公開された。

10 月「天間荘の三姉妹」が公開。







【OUI OU(ウイ・ユー)ポップアップストア 概要】





・期間: 2022年12月16日(金)~12月18日(日)

・時間:11:00~21:00

※初日12月16日(金)のみ 17:00~21:00

・場所:東急プラザ表参道原宿4階(東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿)



・展示内容: OUI OU(ウィ・ユー)商品サンプル、衣装展示、フォトスポット、パネル展示他

・販売方法: 店舗およびWEBサイトでの抽選販売(詳細は後日告知)



・主催:株式会社non、株式会社speedy、株式会社インクアンク

・協力:7th Mother

ベイビィズ

・制作協力: NewMake Labo、KAIWA(RE)CORD

・協賛:東急不動産株式会社、ブラザー販売株式会社





【OUI OU(ウィ・ユー)ブランドコンセプト】





好きなアーティストと、いつも一緒



好きなものがあれば、強くなれる。

好きなものと一緒なら、元気でいられる。



のんがプロデュースするウィ・ユーは、

あなたの好きなアーティストが着ていた衣装や私服を、

小物や雑貨へ蘇らせるアップサイクル・ブランド。



第1弾は、忌野清志郎氏、仲井戸"CHABO"麗市氏という

レジェンドミュージシャンとコラボレーション。



さあ、“推し”のいる幸せをパワーに変えて、

今日も無敵な自分でいきましょう。



ライフ with 推し

OUIOU(ウィ・ユー)



