H Tokyo 1st Anniversary Event in eden





2022年11月11日にローンチしたサウナライフスタイルブランド”H Tokyo”が1周年を記念してイベントを開催!



【H Tokyo 1st Anniversary Event in eden】

Date:2023年11月11日

Place:eden(エデン) 〒299-5242 千葉県勝浦市吉尾272

Hours:11:00~21:00



HARVIA東京代理店事業も展開しているH Tokyo((株)ツカモトコーポレーション)が2022年11月11日のローンチから1周年を記念して、千葉県勝浦市の海沿いにある、“どこにもない楽園”をコンセプトにしたレストラン&サーマルスプリングスパ”eden”でイベントを開催いたします。このようなアニバーサリーが記録に残るよう、Totonoi tourと称し、出発地となるedenとのコラボレーションアイテム”TOTONOI TOUR SWEAT”もリリースいたします。 その他たくさんのコンテンツをご用意しております。



CONTENTS1.

1日限りのedenでH Tokyo POP UP







ECのみで展開するH Tokyoアイテムがその日限りでPOP UP出店いたします。その場でご購入いただいた方には10% OFFにさせていただきます。

更に、9,000円(税込み)以上お買い上げいただいた方にはノベルティプレゼント!



CONTENTS2.

TOTONOI TOUR SWEATご購入でSPA利用料1,000円OFF



10/25から先行販売(一般販売は11/1から)のTOTONOI TOUR SWEATをご購入いただき、商品に付いてくるedenの割引タグをお持ちになった方はスパ利用料1,000円OFFでご入浴いただけます。



商品詳細ページはこちら↓

https://h-tokyo.store/collections/new-arrival

※当日POP UPでご購入いただいた方も対象となります。



CONTENTS3.

APT(Aufguss Professional Team)の3名が集結し、熱波をお届け!



H Tokyoがユニフォームを提供しているAPT(Aufguss Professional Team)の箸休めサトシ、スター諸星、永井テツヤの3名のアウフグースサービス。

また、当イベントを機にリニューアルとなる新ユニフォームでアウフグース!

※タイムスケジュールは11/1に発表いたします。

※先着順でのご案内となります。

(事前予約は承っておりませんので予めご了承ください)







【箸休めサトシ】

Aufguss Professional Teamのリーダー

主な活動場所:スカイスパYOKOHAMA

得意技:ダブルオープンタオル芸人ならではの感性を持ちながらエンターテインメント型アウフグースを提供。













【スター諸星】

K-PRO所属の芸人(アウフグース芸人)としても活動しているアウフギーサー。

「sylph(シルフ)風の妖精」所属。

主な活動場所:センチュリオンオリエンタルグループ、渋谷SAUNAS、Sea Sauna Shack

得意技:タオル飛ばし系、投げ技













【永井テツヤ】

青森県弘前市出身で日本全国にアウフグース文化を広げるために活動中。

主な活動場所:スカイスパYOKOHAMA

得意技:風魂込めた波動砲ランバージャック















CONTENTS4.

COVEROSS × H Tokyo Ultra WARM BLANKET

makuake販売スタートカウントダウン!!





その場でご購入いただいた方にはH Tokyoノベルティをプレゼントします!!

https://www.h-tokyo.jp/pages/ultra_warm_blanket/



皆さまのご参加を心よりお待ちしております!





【開催概要】

イベント名称:「H Tokyo 1st Anniversary Event in eden」

開催期間:2023年11月11日(土)11:00~21:00

開催場所:eden(エデン)(住所:〒299-5242 千葉県勝浦市吉尾272)

店舗ホームページ:https://eden-katsuura.com/







SHOW ROOM:東京都中央区日本橋本町1-6-5 1F

HP:https://www.h-tokyo.jp/

EC:https://h-tokyo.store/

instagram:@h_tokyo.ts

X(twitter):@H_Tokyo_ts



