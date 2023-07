[株式会社オズマピーアール]

株式会社オズマピーアール(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中尾 敏弘、以下、オズマピーアール)は、「PR Awards Asia 2023」(主催:ヘイマーケットメディアグループ)のBest Use of Content部門において、弊社が企画・実施した、ピップ株式会社が製造販売する磁気治療器「ピップエレキバン」シリーズの発売50周年特別企画であるファッションコレクション『コリナイ・コレクション』が、シルバーを受賞しました。

オズマピーアールでは、企業・ブランド課題と社会課題の解決を両立させる「社会デザイン発想」で最適解を共創し、 「新しいあたりまえ」を提示することで、社会にポジティブなインパクトを提供してまいります。







■受賞内容

アワード名:PR Awards Asia 2023



カテゴリー:C42. Best Use of Content(Best Use of Content部門)



プライズ:SILVER



プロジェクト名:ピップ「コリナイ・コレクション」Korinai Fashion Collection ~freedom from the pain&culture



事業主体:ピップ株式会社



プロジェクトメンバー:

<統合コミュニケーション戦略部>

シニアPRディレクター 登坂泰斗

PRディレクター 早藤優樹

PRプランナー 秋月滉一朗

アカウントエグゼクティブ 橋本功哉



<リレーションズデザイン2部>

PRプランナー 谷美貴子

PRプランナー 角田柾貴







■「コリナイ・コレクション」実施概要

ピップエレキバン発売50周年を記念し、性別や年齢、ライフスタイルを問わず多くの方に、コリについて考えるきっかけとしていただくことを目指し、「目で見て直感的にわかりやすいファッション」に着目した、ファッションコレクション「コリナイ・コレクション」を実施しました。文化服装学院の学生、千葉大学デザイン・リサーチ・インスティテュート教授で人間工学博士の下村義弘先生とともに、ピップが”未来の肩がこらない服”の制作に取り組みました。



■PR Awards Asia 2023について

「PR Awards Asia」は、マーケティング・コミュニケーション情報を伝えるメディア「Campaign」「PR WEEK」などを運営するヘイマーケットメディアグループが主催。オセアニアを含むアジア太平洋地域において傑出したPRプロジェクトを表彰。20回以上の開催歴をもつ格式高く権威あるアワードで、アジア最高峰のPRアワードとして知られています。



【株式会社オズマピーアール】

会社名 :株式会社オズマピーアール(OZMA Inc.)

所在地 :本社:東京都千代田区紀尾井町3−23 文藝春秋 新館

所在地 :関西オフィス:大阪府大阪市中央区平野町2丁目4-9 淀屋橋PREX10F

設立 :1963年10月10日

代表 :代表取締役社長 中尾 敏弘

事業内容:国内、海外の企業、政府関係機関、公的団体などのクライアントに企画立案から実施まで、

総合的な広報(パブリックリレーションズ)サービスを提供。

URL : https://ozma.co.jp



