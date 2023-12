[株式会社グリーンアップル]

株式会社グリーンアップル(代表取締役:中島 悠、東京都渋谷区南平台町4-8-508)が企画制作手がける、100万人のキャンドルナイト 2023 in winter(主催:大地を守る会)は、冬至12月22日(金)にあわせて、12月18日(月)~24日(日)の1週間 消灯の呼びかけを実施いたします。







■100万人のキャンドルナイト2023 in winter

2003年から始まったムーブメント「100万人のキャンドルナイト」は、今年で21年目。

毎年、夏至と冬至に、でんきを消してスローな夜を過ごすことを呼びかけてきました。

冬至の夜8時から10時の2時間、みんなでいっせいにでんきを消しませんか。

今年は12月22日(金)(冬至)にあわせて、12月18日(月)~24日(日)の1週間にわたって呼びかけます。それぞれの場所からつながり、スローなひとときを楽しみましょう。

ぜひ、みなさんのキャンドルナイトの様子をX(旧twitter)でも#100万人のキャンドルナイトでシェアしてください。



●100万人のキャンドルナイト2023 in winter概要

日 時 :12月18日(月)~冬至22日(金)~24日(日)の1週間

呼びかけ内容 :冬至に合わせてご自宅や店舗、オフィスの電気を消灯しましょう!

主 催 :大地を守る会

企 画 制 作 :株式会社グリーンアップル

WEB サイト :https://candle-night.tokyo/





100万人のキャンドルナイトについて

100万人のキャンドルナイトは「でんきを消して、スローな夜を。」 を合言葉に2003年にスタートしたムーブメント。夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、でんきを消してロウソクの灯火の下、ひとりひとりがゆっくりと考える時間を持つことを提唱しています。



株式会社グリーンアップルについて

社会課題解決に貢献できるイベントに「特化」した企画・イベントプロデュース会社。環境問題、街づくり、防災、地域活性などさまざまな社会課題をキーワードに、社会課題の当事者として立ち向かう方や、課題解決に挑戦するイノベーターの取り組みに光を当て、彼らが思い描く未来の実現に、イベントという手段を使って貢献します。100万人のキャンドルナイト@夏至 のイベントは2010年から一貫して企画制作を手がけています。





【会社概要】

株式会社グリーンアップル 代表取締役 中島 悠

・ホームページ :https://greenapple.social/

・所 在 地 :150-0036 東京都渋谷区南平台町4-8-508

・連 絡 先 :03-6427-1085

・業務内容 :イベントプロデュース、企画・制作・運営、ボランティアコーディネートほか

