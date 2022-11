[株式会社 ytvメディアデザイン]

「anna(アンナ)」初となるオフラインイベント「みっけ展 supported by anna」開催



読売テレビのインターネット事業を担うytvメディアデザインが運営するウェブメディア「anna(アンナ)」 は、おかげさまで5年目を迎えました。感謝の想いを込め、2022年12月9日(金)・10日(土)・11日(日)の3日間、初のオフラインイベント「みっけ展 supported by anna」を開催いたします。







「みっけ展 supported by anna」について







「みっけ展 supported by anna」は、発見をテーマに親子で遊んで、学べるデジタル体験型イベントです。「anna(アンナ)」に掲載の関西屈指のおでかけスポットを体験できるコンテンツなど、光や音で楽しめるさまざまな体験型アトラクションが読売テレビ1Fに集結して、子どもたちの好奇心や探求心を刺激します。アトラクションは幅広い年代のお子さま、そして大人も楽しんでいただける内容です。子どもたちと一緒に、親子で新しい「みっけ!」を探して、思い出の一つになればと考えています。



「anna(アンナ)」 は、思わず「あんなぁ!」と誰かに話したくなる、耳寄りでうれしい情報をお届けしている「関西をもっと楽しむライフスタイルマガジン」です。これからも地域に愛されるメディアを目指し、価値のある情報を発信してまいります。



※新型コロナウイルス感染予防策を講じて実施いたします。

※新型コロナウイルス感染状況に応じて、中止または内容を変更させていただく可能性がございます。



■開催概要

イベント名:みっけ展 supported by anna

開催日:2022年12月9日(金)・10日(土)・11日(日)

開催時間:10:00~18:00(最終入場17:30)

会場:読売テレビ本社1階(〒540-8510 大阪市中央区城見1-3-50)

アクセス:大阪メトロ「大阪ビジネスパーク駅」1番出口よりすぐ、JR環状線「大阪城公園駅」より徒歩5分、JR東西線「京橋駅」西口より徒歩10分、京阪本線「京橋駅」片町口より徒歩10分

入場料:無料

主催:株式会社ytvメディアデザイン

後援:讀賣テレビ放送株式会社

企画・制作:BUTTON INC.、STARRYWORKS inc.

公式HP:https://mikketen.com/

問い合わせ:株式会社ytvメディアデザイン 06-6947-8091(平日9:30~17:30受付)info@ytvmd.co.jp







ウェブメディア「anna(アンナ)」について











「anna(アンナ)」 は「関西をもっと楽しむライフスタイルマガジン」として2018年8月に創刊し、様々なジャンルの記事を配信しております。さらに、ウェブと連動するオリジナルの地上波テレビ番組(関西エリア)もレギュラー放送中です。また2019年9月にスタートしたLINE公式アカウントの友だち数は33万人を超えました。※2022年8月現在

「anna(アンナ)」はこれからもannaアンバサダーや連携頂いているローカルメディアの皆様と一丸となり、関西の暮らしに役立つ情報や、ファッション、グルメなどさまざまな情報を提供してまいります。



【名称】関西をもっと楽しむライフスタイルマガジン「anna(アンナ)」 https://anna-media.jp

【概要】思わず「あんなぁ」と誰かに話したくなる関西のお得情報満載のウェブメディア

【運営】株式会社ytvメディアデザイン

【テレビ番組「anna(アンナ)」】毎週水・金・日曜日 深夜放送(読売テレビ/関西ローカルのみ)

【SNSアカウント】

・Instagram https://www.instagram.com/anna_kansai_official

・Twitter https://twitter.com/annakansai

・facebook https://www.facebook.com/anna.media.kansai/

・TikTok https://vt.tiktok.com/ZSJS2qT9d/

・YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-W7MNIRsLtgPx6eC1QbhSg

・LINE @oa-annakansai(LINE内で「アンナ」で検索)







ytvメディアデザインについて







ytvメディアデザインは読売テレビグループのインターネット事業を担う事業会社です。



【会社名】株式会社 ytvメディアデザイン

【所在地】東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー20階

【URL】https://www.ytvmd.co.jp/





BUTTONについて













BUTTONは「子どもたちと豊かに関わる世界をつくる」というビジョンのもとに、 子育て、遊び、教育・知育、家族間コミュニケーション等、「子ども」に まつわる領域を専業に、新しい体験づくりを行うデジタルプロダクションです。



【会社名】株式会社BUTTON

【所在地】大阪府大阪市中央区谷町4-3-7

【URL】https://btn-inc.jp/





STARRYWORKSについて













STARRYWORKS(スターリーワークス)はインスタレーション、Web、映像、サウンドなど、メディアにとらわれない企画・デザイン・エンジニアリングを行うデザインスタジオです。



【会社名】株式会社STARRYWORKS

【所在地】大阪府大阪市中央区谷町4-3-7

【URL】https://www.starryworks.co.jp/



