[株式会社ビービーラボラトリーズ]

第一弾アイテム‘リードディフューザー’が11月1日(水)に発売。







スキンケアから始まったライフスタイルブランド「BOTANIZM」は、この度、より快適なくらしを彩る新カテゴリ「BOTANIZM AROMA」を発表します。



ブランドスタート時より、ボタニズムは「香り」を大切に考えてきました。

特に、居住空間は毎日の気分や体調にも関わる生活の基地。

そんな大切な場所の‘空気’を心地よく香らせるには? そのためにボタニズムは情報取集や調査を重ね、高品質で誰もが快いと感じられる香りの開発に注力。

「BOTANIZM AROMA」はその結論であり、今回発表のリードディフューザーはその第一弾です。



厳選した天然由来100%の精油を贅沢に使用し、居間や寝室などのくらしのシーンに癒しの時間といごこちを演出する、2香調。

性別年齢を問わずどなたも一年中お楽しみいただけると思います。

「BOTANIZM AROMA」自信のその香りを、どうぞじっくり呼吸してみてください。



ボタニズム アロマのメッセージ





「うちの波長をつくる」



ボタニズムは、日常生活での快適さをとても大切に考えています。

帰るとホッとしたり好きな作業に集中できるのは、そこにリラックスできる‘うちの波長’があるから。

香りはそんな「波長=いごこちの空気」をつくる重要な要素。

ボタニズム アロマは、大好きな人やモノたちとすごす幸福な毎日の一部となってどなたにもしっくりとなじむ、香りのパートナーです。



ボタニズム リードディフューザー 3つのポイント





1.「日常にいごこちをつくる」アロマです。

スキンケア同様、ブランド哲学‘ 最善のフツウ’ の実現の姿勢を大切に、日常生活にもっとも快適ないごこちをつくる質の良い香りを追求。原料やブレンドに工夫を重ねて開発した、どなたにもなじむ2香調です。



2. 香り成分は天然精油100%。ナチュラルでずっと好きでいられる香り立ち。

植物由来の精油を贅沢に使用し、いくつかの指向調査をもとに試行錯誤を繰り返した、こだわりブレンド。性別年齢に関わらずどなたにも楽しんでいただける、あきのこないやさしい香りです。



3. 環境に配慮した素材を採用

香りの拡散に優れたリードスティックは、国内産で再生ペットを配合したファイバー製。ウッドカバーの素材はゴム原料採取後のゴムノキを有効活用したもの。リユース素材の採用につとめる他、化粧箱をなくして資源を削減するなど環境負荷にも配慮しています。



商品ラインナップ





「ハーバルブリーズ(herbal breeze)」

草原の花々の凛とした中にほんのりハーブが揺れるクリアな香り。





ローズゼラニウムやダマスクバラなどの花々にベルガモットなど柑橘をバランスよく配合し、清涼感のあるローズマリーで大人っぽく。まるで草原の風にひと時リフレッシュされるような、クリア感のある香りです。



「シトラスドロップス(citrus drops)」

柑橘のきらめくしずくに樹木の上品さが調和した明るい香り。







とれたてのゆずやオレンジなどをギュッとしぼった、柑橘の輝くしずくを思わせるみずみずしさ。そこに青々とした針葉樹の枝葉の香りがアクセントを添える、フレンドリーでホッとする香りです。



共通の香り成分:カボス〔大分県産〕







搾汁後90分以内に果皮から精油を抽出した新鮮な香りが特長。果皮はアップサイクルして産業廃棄物削減への貢献をめざしています。



おすすめのシーンと場所







商品概要





内容:100mL リードスティック6本

価格:3,960円(税込)

芳香期間:約1ヵ月程度(季節や空間の広さ等使用環境により異なります)



How to use





ボトルのキャップと中栓を外し、付属のウッドカバーをのせ、リードスティックをボトルにさし込んでご使用ください。



About【BOTANIZM】







ボタニズムは、「好きがちがう。そこも好き。」を合言葉に植物(botanical)の生命力+現代の価値観にしなやかに沿うという信念(ism)から生まれた、ライフスタイルブランドです。

全品の設計に‘ターゲットニュートラル&シェアブル’を掲げ、原材料には植物の力と優れたケミカル成分をベストミックス。外装他には環境に配慮するなど、性別年齢を問わず全ての方に毎日楽しさとここちよさをおとどけします。



ターゲットニュートラル&シェアブル

全アイテム性別・年齢フリー。シェアユースも楽しめる設計です。

クリーンビューティー

リサイクル原料の採用・環境低負荷な外装・配合成分にも配慮。

植物成分×ケミカル成分

天然由来成分のよさと合成由来成分の優れた機能のベストミックス。









【ボタニズム販売サイト】

公式EC:https://ec.bb-lab.com/botanizm.html

公式楽天:https://item.rakuten.co.jp/bb-lab-official/c/0000000181/



【ボタニズム公式SNS】

公式Instagram:https://www.instagram.com/botanizm_official/

公式X:https://twitter.com/BOTANIZMSHIBUYA



会社概要





会社名:株式会社ビービーラボラトリーズ(株式会社総医研ホールディングスの連結子会社)

代表取締役:松崎まゆみ

所在地:東京都渋谷区渋谷4-2-12 EDGE南青山3F

設立:1997年11月



