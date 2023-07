[株式会社 大和]

予約のとれない料理教室「LIKE LIKE KITCHEN」を主宰の料理家〈小堀紀代美先生〉監修のミックスソルト“Good time salt( グッドタイムソルト)”



贈り物・ギフトカタログ専門店【antina gift studio( アンティナギフトスタジオ)】では、「もらったら嬉しい!」にこだわった食材ギフトを提案してきました。今回の新商品は「塩」!日常のお料理に欠かせない調味料である「塩」は、贈られると喜ばれる人気アイテム!「塩」と「縁」をかけて、縁起が良い贈りものとされているので、少しかしこまった贈りものにも向いています。アンティナの「オリーブオイル」に続く、調味料ギフトシリーズです!













贈り物・ギフトカタログの専門店【antina gift studio】を運営する、株式会社大和(本社:長野県安曇野市 代表取締役社長 山本 友延)は、【antina gift studio】オンラインショプ、二子玉川ライズS.C. 店、大丸梅田店にて、予約のとれない料理教室「LIKE LIKE KITCHEN」を主宰する料理家、小堀紀代美先生監修のミックスソルト“Good time salt”(グッドタイムソルト)を発売いたします!



3 種ギフトボックス入り3,780 円(税込)

ネパール産の岩塩にスパイスやハーブをブレンドした簡単に美味しく調理ができるミックスソルト。

料理好きな方へはもちろん、簡単に調理ができるため、料理が苦手な方にも贈りたいギフトセットです。

小堀先生考案のミニレシピブック付き。

こだわりのソルト(塩)がギフトに人気!





日常的に使う調味料だからこそ、もらったら嬉しい!こだわった良質な調味料は、自分では買わないのでギフトで喜ばれる!アンティナが調味料にこだわるのは「もらったら絶対嬉しい食材」だから。

その調味料の中でも、人気なのが「塩」なのです。

今回、アンティナギフトスタジオでは「LIKE LIKE KITCHEN」を主宰する料理家の小堀紀代美先生に監修いただき、自分でも絶対使いたい!これひとつでお料理が上手くなる3種類の“Good time salt”(グッドタイムソルト)を作りました。





小堀紀代美先生監修“Good time salt”(グッドタイムソルト)





“Good time salt”(グッドタイムソルト)とはネパール産の岩塩にスパイスやハーブをブレンドした簡単においしく調理ができるミックスソルトです。食材を活かしつつ、スパイスを主にしたブレンドにこだわりました。

「001 洋風」「002 エスニック風」「003 中華風」と、それぞれ個性のある3 種のミックスソルトに仕上げました。お肉やお魚、サラダ、スープなど、下味から仕上げまで使い方は様々。気分に合わせてお好きなブレンドをお楽しみいただけます。

001 洋風



オレガノとピンクペッパーをアクセントにジンジャーやパセリなど、肉、魚、野菜、どんな料理にも合わせやすいオールマイティなミックスソルト。

002 エスニック風



こぶみかんの葉を加えた、エスニック風のブレンド。肉をマリネしたり、魚介類のソテーやスープにも。煮込み料理に入れても香りが出るし、一気にコクのある味に仕上がるります。いつもと気分を変えたい時にもおすすめなソルトです。

003 中華風





花椒を効かせ、フェンネルやドライミントなどの清涼感を加えた中華風のミックスソルトです。

炒め物や和え物、仕上げの一振りでピリッとアクセントに。





監修 小堀清美先生









予約のとれない料理教室「LIKE LIKEKITCHEN」を主宰。各国の料理を食べ歩き、

そこで出会った味からオリジナルレシピを開発。抜群のセンスに加え、理論的な思考ととことん試作を繰り返す探究心で本当においしく作れるレッスンと評判です。

Instagram:likelikekitchen

オールマイティな贈りもの!あらゆるシーンに使えます。





アンティナギフトスタジオでは、本当にもらって嬉しいものにこだわって品揃えをしています。

こだわりの調味料は、自分では、なかなか買わないけど、もらったら嬉しいギフトです。

季節の贈りもの、お中元、手土産、内祝い、お誕生日など、ギフトのシーンを選ばない万能ギフトです。

小堀紀代美先生 おすすめの調味料



アンティナオリジナル オリーブオイル



【antina gift studio】について

https://antina.jp/

贈り物、カタログギフトの専門店

ギフトをえらぶことは、誰かのことを、一生懸命考えること。

そんな大切な時間をお手伝いするギフト専門店が「アンティナギフトスタジオ」です。

お誕生日、クリスマスなどのパーソナルギフトや結婚式、仏事の返礼ギフトなど、

ギフトが登場する様々なシチュエーションで「アンティナギフトスタジオ」は

皆さまのギフト選びをお手伝いいたします。

〈TOKYO〉 二子玉川ライズ S.C. 店

〈 OSAKA〉大丸梅田店

〈TOKYO〉 二子玉川ライズ S.C. 店

〈 OSAKA〉大丸梅田店



株式会社大和について

■商号:株式会社大和(やまと)

■本社 :〒399-8204 長野県安曇野市豊科高家1178 -11

■代表者 : 代表取締役社長 山本 友延

■事業内容 :ギフト商品・カタログギフトの企画制作・販売・運営

■企業HP :https://www.ymt-yamato.co.jp/



本件についてのお問い合わせ先

◆個人のお客様: アンティナサポートセンター

フリーダイヤル<0120-393-252>

(※日曜、GW、夏期・冬期休暇、年末年始を除く)

https://antina.jp/AOS/contact/

◆メディア関係者:株式会社大和 マーケティング部

TEL<03-3230- 7779>

◆メディア関係者:株式会社大和 マーケティング部

TEL<03-3230- 7779>



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-13:46)