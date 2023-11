[ELCジャパン合同会社 エスティ ローダー]

2023年11月1日(水)グランドオープン







日本初エスティ ローダー「リニュートリィブ キャビン」

“Everybody wants a little luxury in life.” Estee Lauder



15年以上研究のエスティ ローダー長寿美肌サイエンス*から生まれた、ラグジュアリースキンケア「リニュートリィブ」。独自の優れたテクニックによるフェイシャル トリートメントとともに、リニュートリィブ製品をご使用いただくラグジュアリー体験で、美しさのピークへ。



2023年11月1日、エスティ ローダーは、日本で初となるラグジュアリー スキンケア コレクション「リニュートリィブ」をご体験いただける「エスティ ローダー リニュートリィブ キャビン」を阪急うめだ本店7階 HANKYU BEAUTY MAISONにオープンします。

エスティ ローダーが誇る最新のスキンサイエンスに着想を得たリニュートリィブ製品から、お客様のニーズに対応する製品を贅沢に使い、専門のトレーニングを受けたエキスパートによる施術をご体験いただけます。



<フェイシャル トリートメント メニュー>

リニュートリィブ トリートメント 所要時間約60分 (トリートメント約30分)





阪急うめだ本店にて、エスティ ローダー製品を33,000円(税込)以上ご購入のお客様にご体験いただける独自のテクニックによる贅沢なトリートメント。

リニュートリィブ ラグジュアリー トリートメント 所要時間約90分 (トリートメント約45分)





エスティ ローダーのラグジュアリー スキンケア コレクション「リニュートリィブ」製品をご購入前にトリートメントのみを受けられてみたいという方にご体験いただける、製品のフルラインアップと専用機器を使用したトリートメント。 施術1回9,900円(税込)*にてご利用いただけます。

お帰りの際にリニュートリィブ製品をご自宅でお試しできるデラックス サイズのサンプルをお渡しします。



《阪急うめだ百貨店7階 HANKYU BEAUTY MAISON 特別限定製品・セット》

エスティ ローダー × Gracie Studio (グレイシー スタジオ)

リニュートリィブ ダイヤモンド クリーム ST 限定パッケージ 50mL 69,300円(本体価格63,000円)

エスティ ローダーの最高峰「リニュートリィブ ダイヤモンド」コレクションの至高のクリーム

「リニュートリィブ ダイヤモンド クリーム ST」が、ミセス エスティ ローダーが愛用していた

高級ウォールペーパー「グレイシー スタジオ」とコラボレーション。





グレイシー スタジオのウォールペーパーは、職人技による手書きで描かれた非常に丁寧で繊細なペイントです。

美しいものを愛したミセス ローダーは、自宅やNYのオフィスで、自らデザインを選び、長きにわたり愛用しました。今回、この限定品には、本体のゴールドの蓋に繊細な彫刻が施され、ボックスパッケージには鳥たちのさえずりが聞こえてくるような優美なデザインが描かれています。触れるたびにあふれる気品に包まれ、目からも肌からも感じることができる贅沢なハンドクラフトが施された美しいパッケージです。





リニュートリィブ トライアル セット ¥13,750円(本体価格12,500円)

リニュートリィブ UL クリーム 15mLの現品に、リニュートリィブの化粧水、

リニュートリィブ ダイヤモンドの美容液のデラックス サイズのサンプルをセットにしたトライアル セット。

クリームからラグジュアリースキンケアを始めたいという方に、最適なセットです。





<セット内容>

・リニュートリィブ UL クリーム 15mL(現品)

・リニュートリィブ UL トリートメント ローション N 15mL

・リニュートリィブ ダイヤモンド ブリリアンス セラム5mL







リニュートリィブ ダイヤモンド ブリリアンス セラム セット 37,400円(本体価格34,000円)

リニュートリィブ ダイヤモンド ブリリアンス セラム 30mLの現品に、リニュートリィブの化粧水、

リニュートリィブ ダイヤモンドの最高峰クリームのデラックス サイズのサンプルをセット。

美容液からダイヤモンド スキンを目指す方に最適なセットです。





<セット内容>

・リニュートリィブ ダイヤモンド ブリリアンス セラム 30mL(現品)

・リニュートリィブ UL トリートメント ローション N 15mL

・リニュートリィブ ダイヤモンド クリーム ST 7mL









エスティ ローダー「リニュートリィブ キャビン」専用予約ページ

https://www.esteelauder.jp/beauty-maison



*長寿社会における美肌に関するサイエンス

*写真はイメージです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-00:16)