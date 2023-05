[株式会社エアトリ]

~ゴルフパートナーPRO-AM トーナメント 「エアトリプロアマゴルフ」 を東コースで開催~





One Asiaのビジョンをかかげ、ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業(エアトリ CVC)と地方創生事業を手掛ける株式会社エアトリ(本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO:柴田 裕亮、証券コード:6191、以下当社)は、ゴルフ業界を支えるアマチュアゴルファーを応援するという想いに賛同し、5月18日(木)~21日(日)に取手国際ゴルフ倶楽部にて開催される「ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント2023」に特別協賛すると共に、大会前日17日(水)に行われるプロアマ大会をゴルフパートナーと共同開催する事となり、エアトリとしては、ゴルフパートナーPRO-AMトーナメント「エアトリプロアマゴルフ」を東コースにて開催いたします。

尚、今回の特別協賛を記念して、昨年11月から今年4月までの半年間、エアトリアプリをダウンロードした方を対象に、毎月抽選で10名様に国内往復航空券が当たるキャンペーンを実施し、また、エアトリ会員向けに40名様観戦チケットプレゼントキャンペーンも実施いたしました。







本大会への特別協賛に関して



2021 年にスタートしたゼビオグループのゴルフパートナーが主催する「ゴルフパートナーPRO-AM トーナメント」は、大会を通し てゼビオグループ EC サイト、店舗等をご案内し、ゴルフのみならずスポーツの可能性を最大限に引き出すことを目的に開催さ れており、大会中はプロとアマチュアが同じ舞台で競い合うことでプレーを通してお互いに交流を持ち、アマチュアは普段あまり見 ることのできないプロが真剣にプレーする緊張感、プロの迫力を間近で感じることができる、日本初の男子プロツアートーナメント です。本大会へ続く予選会は全国各地で行われ、ゴルファーであれば誰でもチャンスがあるという、アマチュアゴルファーを後押し するトーナメントでもあります。

エアトリでは、ゴルフ業界を支えるアマチュアゴルファーを応援するという想いに賛同し、2022 年大会への協賛に続き、今 回 2023 年大会に特別協賛すると共に、その大会前日に行われるプロアマ大会をゴルフパートナーと共同開催いたします。





大会概要



大会名:ゴルフパートナーPRO-AM トーナメント 2023

日程:2023 年5 月18日(木)~21 日(日)

会場:取手国際ゴルフ倶楽部 東コース・西コース(茨城県)

<5 月18 日(木)~19 日(金)>

プロ:予選ラウンド / アマチュア:ダブルス戦 ※東西コース使用(プロ 2 名+アマチュア 2 名の組み合わせ)

<5 月20 日(土)~21 日(日)>

プロ:決勝ラウンド / アマチュア:スクラッチ戦 ※東コース使用(プロ 2 名+アマチュア 2 名の組み合わせ)

大会HP:https://www.golfpartner.co.jp/proam/





配信概要



大会4 日間の様子は、「YouTube ALBA TV チャンネル」及び「ALBATV(ゴルフ専門動画サービス)」にて完全ライブ配 信予定。

YouTube ALBA TV チャンネル:https://www.youtube.com/@ALBA_TV





協賛における露出



・全ての大会概要へ「特別協賛エアトリ」の掲出。

・YouTube ライブ配信時に、エアトリ PRタイム 30 秒を 4 日間合計で 12 分以上放映。

・YouTube ライブ配信の画面上に、エアトリ広告を4日間合計で 6分以上表示。

・全国約400店舗あるゴルフパートナー店頭にて、のぼり・ポスター掲出およびチラシの配布でエアトリキャンペーン告知を実施。

・会場内での露出

ゴルフ場入口の看板に「特別協賛 エアトリ」の掲出。

東コース、西コース合わせた全ホールのティーフェンスに「特別協賛 エアトリ」の掲出。

東コース 17番を「エアトリホール」とし、ティーフェンス、バリケードテープ、ティーマーク、ピンフラッグなどエアトリの装飾を実施。

東コース 18 番ホールのスコアボードにエアトリロゴ掲出。

東コース 18 番ホールのコース上に、エアトリ看板を 4 枚設置。

東コース 10 番ホールにて、ドライビングディスタンス賞を設定。看板及び受賞者ボードにてロゴ掲出。





前日のプロアマ大会「エアトリプロアマゴルフ」概要



大会名:ゴルフパートナーPRO-AM トーナメント「エアトリプロアマゴルフ」

日程:2023 年5 月17日(水)

会場:取手国際ゴルフ倶楽部 東コース

※本プロアマ大会は無観客での開催となります。

※西コースでは、ゴルフパートナーがプロアマ大会を開催いたします。



「エアトリ」は、テレビ CM や電車広告等により、認知度が大きく向上しています。本取り組みで、さらに多くのお客様へ認知が 拡大する事を期待すると共に、世界と戦うアスリートを応援します。

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」:https://www.airtrip.jp/





業績に与える影響



今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせ いたします。



今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。



【株式会社エアトリ】

本社 :東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F

社名 :株式会社エアトリ

代表者:代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

資本金:1,574,926 千円(払込資本3,476,999 千円)

URL:https://www.airtrip.co.jp/



【エアトリ公式SNS】

Facebook(コーポレート):https://www.facebook.com/airtrip.co.jp

Facebook(サービス PR):https://www.facebook.com/airtrippr

Twitter:https://twitter.com/airtrip_pr



【当社事業別会社・サービスサイト】

■エアトリ旅行事業

エアトリ旅行事業案内:https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/

総合旅行プラットフォーム「エアトリ」:https://www.airtrip.jp/

■IT オフショア開発事業

IT オフショア開発事業案内:https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ:https://hybrid-technologies.co.jp/

EVOLABLE ASIA CO., LTD.:https://evolable.asia/

■訪日旅行事業・Wi-Fi レンタル事業

訪日旅行事業・Wi-Fi レンタル事業案内:https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/

株式会社インバウンドプラットフォーム:https://www.inbound-platform.com/

Wi-Fi レンタルサービス「グローバルモバイル」:https://www.globalmobile.co.jp/

訪日向け Wi-Fi レンタルサービス「Japan Wireless」:https://www.japan-wireless.com/en

■メディア事業

メディア事業案内:https://www.airtrip.co.jp/service/lifeinnovation/

株式会社まぐまぐ:https://www.mag2.co.jp/

メールマガジン「まぐまぐ!」:https://www.mag2.com/

■投資事業(エアトリCVC)

投資事業案内:https://www.airtrip.co.jp/service/investment/

■地方創生事業

地方創生事業案内:https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/

パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」:https://www.needstour.com/

シフト作成・管理システム「シフオプ」:https://www.shifop.jp/

勤怠管理システム「勤怠プラス」:https://kinpla.com/



【当社IR サイト】:https://www.airtrip.co.jp/ir/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/15-17:46)