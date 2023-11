[アラスジャパン]

・計画から廃棄までのデータ中心型設備資産ライフサイクル管理における優れたユーザーエクスペリエンスを重視した新たな取り組み

・エネルギー転換、石油・ガス、原子力の各分野における設備投資プロジェクトの質と利益の向上を目的とした共同契約





産業用ソフトウェアの世界的なリーダーとしてデジタルトランスフォーメーション(DX)および持続可能性を推進する AVEVA と、複雑化する製品の設計・製造・運用を担うアプリケーションのための最も強力なローコードプラットフォームをグローバルに提供する Aras(本社:米国マサチューセッツ州、CEO:ロッキー・マーチン、日本法人:アラスジャパン合同会社、本社:東京都千代田区、日本法人社長 久次昌彦)は、エンジニアリング調達および建設を手掛けるグローバル企業 McDermott Global 社との、エネルギー転換、石油・ガス、原子力の分野にわたる設備資産ライフサイクル管理機能の開発を目的としたライトハウス契約(※1)の締結を発表しました。



AVEVA と Aras による戦略的 OEM パートナーシップを受けて締結された McDermott との契約は、モジュラー型の Aras Innovator プラットフォーム上に構築された AVEVA の新しいスケーラブルなソリューションの提供を目的としています。この契約により、大規模な受注エンジニアリングプロジェクトや連続プロセスの設備資産の運用において、製品ライフサイクル管理(PLM)を導入する際の課題の解決を目指します。



Aras Innovator と、AVEVA Unified Engineering、AVEVA Asset Information Management、その他の AVEVA のソリューションおよびサービスとのシームレスな統合により、エンジニアリングの SoR(System of Record)の構築が可能になります。お客様は、信頼できる唯一の情報源の構築により、エンジニアリングの効率性、データの管理および配信、設備資産ライフサイクル全体にわたるトレーサビリティを向上させることができます。Aras のプラットフォームにより、AVEVA の信頼性の高い EPC ツールの機能に要件管理およびワークフロー主導の機能が追加され、よりコラボレーション可能なプロジェクト領域へと拡大します。



McDermott のグローバルオペレーション担当シニアバイスプレジデント、ヴァシーム・カーン(Vaseem Khan)氏は次のように語りました。



「このライトハウス契約は、AVEVA のソリューションと当社との長年にわたる関係性や、当社が現在 Aras と構築している関係性を明確に示すものです。両社のツールセットを統合することで、実績のある EPC ツールと、Aras のローコードプラットフォームの堅牢なデジタルトランスフォーメーションの可能性を融合した、デジタル中心の強力な実行ソリューションを実現し、長らくドキュメント中心だった産業プロセスがデジタル化されます。当社は、このライトハウスプログラムがもたらす潜在的な価値に大きな期待を寄せています」



McDermott は、設備投資プロジェクト、エンジニアリング、建設などを通じて、世界中で持続可能なエネルギー転換を実現させています。同社はこれまで AVEVA と長年にわたる関係を構築しており、産業用ソフトウェアのリーダーである AVEVA のデータ統合およびデジタルツインのソリューションを活用し、効率性の向上、コストの削減、製品の改善を図っています。McDermott は、AVEVA Engineering を利用することで、より優れたデータ共有をお客様に提供しています。



AVEVA の最高製品責任者、ロブ・マックグリービー(Rob McGreevy)氏は次のように語りました。



「このライトハウスプログラムにおいて McDermott と連携できることを誇りに思います。McDermott のエンジニアリングの専門知識によって、産業用ソリューションの開拓において不可欠な情報を得られます。エネルギー、原子力、海洋などの産業分野における成果を向上させるために、そうした産業用ソリューションの必要性が差し迫っています。当社が Aras と共同で開発した設備資産ライフサイクル管理機能は、ライトハウスプログラムに参加するお客様に競争優位性をもたらすものです」



効果的な設備資産ライフサイクル管理



このたびライトハウスに参加する 3 社は、データ中心のデジタル成果物管理に対する共通のビジョンとコミットメントを掲げています。このライトハウスへの取り組みは、データおよびドキュメントの成果物の統合や、ビジネスプロセスの自動化のための基盤となります。エンジニアリングの SoR は、お客様が効果的なライフサイクル管理に求める、変更・構成管理、要件管理、サプライヤーエクスチェンジといった主要機能の導入の推進要因となります。



設備資産ライフサイクル管理およびライトハウス契約の目標は、プロジェクトのライフサイクル全体にわたるコストとリスクの低減、設備資産のライフサイクル全体にわたる意思決定支援の強化、コンプライアンスとトレーサビリティの向上、産業エコシステム全体でのコラボレーションの強化といった面でメリットを実現することです。



Aras CEO ロッキー・マーチンは次のように語りました。



「Aras のプラットフォーム上に構築された AVEVA の堅牢な産業用設備資産ライフサイクル管理ソリューションにより、McDermott は、設備資産のエンジニアリング情報と運用情報を全面的に接続したデジタルスレッドを活用し、お客様の設備資産ライフサイクルデータをより適切に設計・管理できるようになります。それらのソリューションは、我々の共通の顧客基盤にとって有用で、使い勝手に優れた、高性能なソフトウェアの共同開発を可能にするため、最初からMcDermott のような産業界の経験豊富なグローバル企業の声に基づくものとなります」



※1 ライトハウス契約:ライトハウス契約とは、ソフトウェア企業と、当該企業のソフトウェアを使用してフィードバックを提供することに同意したアーリーアダプターまたはベータ版テスト実施者(ベータテスター)のグループとの間の契約を指します。これによりソフトウェア企業は、一般リリース前にソフトウェアを改良することができます。



なお、AVEVA 株式会社が11月15日(水)に開催する年次イベント「AVEVA DAY JAPAN 2023」に、当社は協賛社として出展し、当社社長の久次が登壇することが決定しました。

https://avevadayjapan.eventos.tokyo/web/portal/741/event/7798/



McDermott 社について

McDermott は、エネルギー産業においてエンジニアリングソリューションおよび建設ソリューションを提供する、全面的に統合された主要プロバイダーです。世界のエネルギー資源を責任ある方法で利用し、世界が必要とする製品に変換するために設計された、同社の技術主導型のアプローチは、お客様からの信頼を得ています。コンセプトの策定から試運転に至るまでの同社の革新的な専門知識と能力は、次世代のグローバルなエネルギーインフラを発展させ、すべての人にとってより明るく持続可能な未来の実現を後押ししています。54 カ国以上で事業を展開する McDermott は、3 万人以上の従業員、さまざまな特殊海洋建設船、世界各地の製造拠点など、地域密着型でグローバルに統合されたリソースを有しています。

詳細は www.mcdermott.com をご覧ください。



AVEVA について

AVEVA は、産業用ソフトウェアのグローバルリーダーとして、独創的なソリューションで適切に世界中の資源の有効活用をサポートしています。AVEVA の安全な産業用プラットフォームとアプリケーションを利用することで、企業は自社の事業を最適化するだけでなく、お客様、サプライヤー、パートナーからなる幅広いエコシステムとの連携を強化できます。



100 カ国以上、20,000 社以上の企業が、安全で信頼できるエネルギー、食糧、医薬品、インフラなどの生活必需品を提供するために AVEVA を活用しています。AVEVA は、信頼できる情報と AI を駆使した洞察力で人々をつなぐことで、チームの効率的なエンジニアリングおよび業務の最適化を実現し、成長と持続可能性を促進します。



AVEVA は世界で最も革新的な企業の 1 社選出され、オープンなソリューションと、世界中の 6,400 人以上の従業員、5,000 社のパートナー、5,700 人以上の認定開発者の専門知識を活かし、お客様をサポートします。世界中で事業を展開する AVEVA は、英国ケンブリッジに本社を置きロンドン証券取引所に上場し、FTSE 100 の構成銘柄にも選ばれています。

詳細は https://www.aveva.com/ja-jp/をご覧ください。



Copyright (C) 2023 AVEVA Solutions Limited. All rights reserved. AVEVA Solutions Limited is owned by AVEVA Group. AVEVA, the AVEVA logos and AVEVA product names are trademarks or registered trademarks of AVEVA Group or its subsidiaries in the United Kingdom and other countries. Other brands and product- names are the trademarks of their respective companies.



Aras について

Aras は、複雑化している製品の設計開発、製造、および運用を支援するアプリケーションを備えた、最も強力なローコードプラットフォームを提供しています。このテクノロジーにより、柔軟でアップグレード可能なソリューションが迅速に提供可能になり、ビジネスのレジリエンス性の向上に貢献します。Aras のプラットフォームおよび製品ライフサイクル管理(PLM)アプリケーションは、製品ライフサイクル全体およびサプライチェーンの、あらゆる部門・部署のユーザーを重要な製品データやプロセスと繋ぎます。



主要顧客:川崎重工業、クボタ、デンソー、日産自動車、日立製作所、富士フイルム、三菱重工業、村田製作所、ルネサス エレクトロニクス、Airbus、Audi、Microsoft などの顧客に採用されています。



詳細については以下まで。

URL: https://www.aras.com/ja-jp

ソーシャルメディア:

X(旧Twitter):https://twitter.com/ArasJapan

Facebook:https://www.facebook.com/ArasJapan/

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/aras-japan



(C)2023Aras. Aras および Aras Innovator は、米国またはその他の国々における Aras Corporation およびその子会社の登録商標または商標です。その他のすべての社名、ブランド名、製品名、または商標は、各所有者に帰属します。



※ 当報道資料は 2023年10月30日(現地時間)に Aras が発表したプレスリリースの抄訳です。原文と本抄訳の差異に関しては原文が優先します。予めご了承下さい。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-22:40)