[株式会社BS日本]

車好きは有名人だけではない!新企画「オーナーさん、いらっ車い!!」



愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる!







BS日テレで毎週土曜よる9時放送の「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!」は、この秋、番組開始から13年目を迎えました。

そこで、長く番組を応援してくださる一般の「愛車遍歴ファン」も番組で紹介したい、という思いから

クルマを愛する一般カーオーナーさん出演する「オーナーさん、いらっ車い!!」を新企画として立ち上げました。

























本日10/28(土)の放送では、一般カーオーナーさん4名が出演し

・マニュアルにこだわりがある20代女子

・新車購入から36年所有し続けるベテランドライバー

・愛車所有台数は10台以上という生粋のスバリスト

・自称 2000GTより貴重というシルビア コンバーチブル

と、各カーオーナーさんがこよなく愛する愛車と愛車にまつわるエピソードをたっぷり披露していただきました。



今後も、番組では「オーナーさん、いらっ車い!!」企画を予定しており、出演して頂ける一般のカーオーナーさんを番組HPにて募集しています。

ご自分のクルマを紹介してほしい、こんな珍しいクルマを持っているなどのエピソードを添えて

番組HPまでご応募ください。



【番組HP】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki/





【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時~9時54分

【放 送 局】 BS日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏(自動車ジャーナリスト)

【番組 HP】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki/

【クレジット】(C)︎BS日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/29-10:46)