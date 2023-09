[トレノケート株式会社]

~Power Platformを無料で学べるセミナーを9月と11月に開催!~



人材育成のトレノケート株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:早津 昌夫、以下トレノケート)に所属するMicrosoft認定トレーナー、目代 昌幸(もくだい まさゆき)が2023年7月、「Microsoft MVP for M365 Apps & Services」を10年連続で受賞しました。









Microsoft 365 の製品とサービスに関する極めて深い知識があり、多様なプラットフォーム、製品、ソリューションに対して、実務における問題を解決できるプロフェッショナルとして表彰されました。また、その優れた技術力に加えて、コミュニティ活動において、常にすすんで他者を助けるという点も評価されています。



▼受賞者紹介



目代 昌幸(もくだい まさゆき)

トレノケート株式会社 Microsoft認定トレーナー

<保有資格・認定>

・Microsoft MVP for M365 Apps & Services

・MCSA: Office 365 - Certified 2018

<略歴>

SIerにて企業の ITインフラ、特にMicrosoft 365を中心としたMicrosoft技術の構築・導入後の利活用コンサルティングを長年に渡って経験。日本で最初に Office 365 ユーザーコミュニティを立ち上げ、現在も継続中。2018年よりトレノケートに入社。









<受賞コメント>

「Microsoft MVP for M365 Apps & Services 」を10年連続再受賞することができました。コミュニティに参加していただく方々だけでなく、コミュニティ運営を支援してくださる人も増えていてありがたい限りです。また個人のコミュニティ活動に対してポジティブに支援してくれるトレノケートにも感謝しています。

MVPの受賞は実務でのトレーニングとコミュニティ活動、両方で得た知識のアウトプットで良い循環ができている証拠だと思っています。

これからもMicrosoft 365 のスペシャリストとして、Microsoft 365 やその周辺技術に対する学びで得たものを、より多くの人へ提供できるよう精進したいと思います。





▼目代が9月と11月に登壇! 無料セミナー 申し込み受付中

目代が登壇する無料セミナーが9月と11月に開催されます。ぜひお申し込みください!



【無料セミナー】 ノンコーディングでビジネスアプリ作成 Power Apps入門

Power Apps の概要と事例の紹介に加えて、アプリケーション作成方法をデモを交えて紹介します。

完全無料でオンライン講義を体験できます。お誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。





お申し込みはこちらから

・2023年9月25日(月)14:00~15:30(Zoom)

https://www.trainocate.co.jp/MSS231013rpt1





・2023年11月27日(月)14:00~15:30(Zoom)

https://www.trainocate.co.jp/MSS231013rpt2







▼【完全無料】資格取得に役立つコンテンツ

【無料配布中】 資料ダウンロード 「Microsoft 学びの小冊子」

認定資格の概要、Microsoft認定資格試験の予約や準備に関する情報、取得に向けた学習方法(無償コンテンツ・有償トレーニング)などをご紹介しています。

https://www.trainocate.co.jp/MSB231013rpt1



【無料配布中】 資料ダウンロード 「Microsoft認定トレーニングではじめるDX」

DXの推進にMicrosoftのスキルが必要な方向けの小冊子です。トレノケートで提供しているMicrosoft認定トレーニングや、その周辺知識のトレーニング、および育成モデルケースなどをご紹介しています。

https://www.trainocate.co.jp/MSB231013rpt2



▼トレノケート主催のMicrosoft認定トレーニング

トレノケートは、2002年にMicrosoftのラーニングソリューション分野において、日本で初めてラーニング部門のゴールドパートナーに認定されました。以降マイクロソフトラーニングパートナーとして、幅広い分野で多数の最新コースラインアップを提供し続けています。

2021年には、Learning分野におけるトレノケートホールディングスの功績がMicrosoft社に認められ、ワールドワイドでMicrosoft Partner of the Year 2021を受賞しました。

優秀な講師陣がMicrosoft Azure 、Microsoft 365、Power PlatformをはじめとするさまざまなMicrosoft社製品のトレーニングを提供しています。



Microsoft認定トレーニング(総合)

https://www.trainocate.co.jp/MST231013rpt1



Microsoft 認定トレーニング10%オフ・バウチャー40~45%オフキャンペーン

https://www.trainocate.co.jp/MST231013rpt2



●各種ご相談、お問い合わせはこちら: https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx



▼最後に

トレノケートは今後も、「世界を変える『人』を育てる」ことをビジョンに掲げ、さまざまな形での人材育成の機会を創出し、社会に貢献していきます。





【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長:早津 昌夫

設立 :1995年12月6日

本社所在地 :東京都新宿区西新宿6丁目8番1号住友不動産新宿オークタワー20階

事業内容 :IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL :https://www.trainocate.co.jp/

* 掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です



