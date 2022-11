[株式会社HAYNI]

展示会場となるブルックリンショールームは2022年11月15日より開催スタート



ドラマ⾐装協力も多く手がけるバッグブランドHAYNI.(本社 株式会社HAYNI:大阪市淀川区)は、ニューヨーク、ブルックリンにあるセレクトショップ「Brooklyn Beauty/Fashion Labo(ブルックリン・ビューティー・ファッション・ラボ)」が開催する「京都(関西)サステナブル展in Brooklyn」にて弊社商品、小さめショルダーバッグ「LocheBaby ベイビーロシェ」の商品展示を行います。

”使い込むほどに革の経年変化を楽しめるサステナブルを考えた本革バッグ”



大阪を拠点とするバッグブランド<HAYNI.>は、国内外に向けてグローバルに飛躍できるブランドを目指し、初の海外出展にチャレンジします。



日本の関西エリアのものづくりやサステナブル市場の活性化を目指し、またそれらを世界に紹介することを目的としたプロジェクト『京都(関西)サステナブル展in Brooklyn』に、本革ミニショルダーバッグ<Loche Baby ベイビーロシェ>が登場。



ニューヨーク、ブルックリンにあるセレクトショップ「Brooklyn Beauty/Fashion Labo(ブルックリン・ビューティー・ファッション・ラボ)」を舞台に、世界に向けた”ものづくり”の発信が始まります。











展示商品について





「LocheBaby ベイビーロシェ」

コンパクトでも存在感。小ぶりさがたまらない。「LocheBaby ベイビーロシェ」



ヘイニのバッグラインナップの中でもたくさんのお客様に愛されているロングセラー「ロシェ」シリーズのベイビーサイズ。ロシェをそのまま小さくしたようなその姿はとても愛らしく、かわいい妹のような雰囲気です。



小さいからと侮るなかれ、品質や使い勝手、デザイン性の良さはしっかり継承。必需品がしっかり入るサイズ感で毎日大活躍すること間違いなしです。





ロシェシリーズ



ブランド立ち上げ当初に生まれた本革ショルダーバッグ「Loche ロシェ」。

特徴的な丸みのある柔らかい台形型のフォルムと、使い心地の良さが好評を呼び、一躍大人気アイテムとなります。その後、時代の変化とともに最小限の荷物が入る”マイクロバッグ”が日本でも広がり始めたことで、「ベイビーロシェ」が誕生。



何度も改良を重ねながらデザイン性や機能性を追求し、豊富なカラーバリエーションも登場する中で、ロシェシリーズはバッグブランド<HAYNI.>を象徴するロングセラー商品となりました。





LocheBaby ベイビーロシェ

¥13,400(税込)

本体素材:牛革

内装素材:ポリエステル(ショルダー:牛革、付属:牛革)

特徴:オープンポケット×1、ファスナーポケット×1、正面・背面ファスナーポケット 各×1

カラー:2色展開

ブラック(ゴールド金具)、グレージュ(シルバー金具)

※展示アイテム





Loche ロシェ

¥18,700(税込)

本体素材:牛革(型押し)

内装素材:ポリエステル

特徴:ダブルファスナー式開閉、内ポケット3つ、外ポケット2つ、底鋲付き、2Way

カラー:9色展開

チョコ×ベージュ(gold金具)、アイボリー×ベージュ(gold金具)、ベージュ×キャメル(gold金具)、グレージュ(Black Silver金具)、ブラック(Black Silver金具)、アイボリー(Black Silver金具)、グレージュ(gold金具)、ブラック(gold金具)、アイボリー(gold金具)





Mini Loche ミニロシェ

¥17,750(税込)

本体素材:牛革(型押し)

内装素材:ポリエステル

特徴:ファスナー式開閉、内ポケット3つ、外ポケット2つ

カラー:9色展開

チョコベージュ(gold)、アイボリーベージュ(gold)、ベージュキャメル(gold)、グレージュ(Black Silver)、ブラック(Black Silver)、アイボリー(Black Silver)、グレージュ(gold)、ブラック(gold)、アイボリー(gold)





Loche Nylon L ロシェナイロンL 2wayタイプ

¥13,900(税込)

本体素材:ナイロン

内装素材:ポリエステル(ショルダー・付属:本革)

特徴:ダブルファスナー式開閉仕様、底鋲付き、A4ファイル対応サイズ

フロントポケット:フロントファスナーポケットx1、背面ファスナーポケットx1

内装ポケット:ファスナーポケットx1、オープンポケットx2

カラー:6色展開

グレージュ(GD金具)、グレージュ(SV金具)、グレーブラック(GD金具)、グレーブラック(SV金具)、ブラック(GD金具)、ブラック(SV金具)







『京都(関西)サステナブル展in Brooklyn』について







ブルックリン展示会(展示・販売)

「Brooklyn Beauty/Fashion Labo」



会場:300 7th Street, Brooklyn, New York 11215

期間:2022年11月15日 ~ 2023年1月10日

*年間展示販売

期間:2022年12月1日~2023年11月31日

会場:Brooklyn Beauty/Fashion Labo

300 7th Street, Brooklyn, New York 11215

TEL: (347) 987-3217





*ECサイト出店

--------------------------



京都展示会(展示・販売)

「サニープレイス」



会場:〒606-8202 京都府京都市左京区田中大堰町168−2

期間:2022年12月1日~2023年1月15日

--------------------------



別府展示会(展示・販売)

「Brooklyn Beauty/Fashion Labo Beppu」



会場:〒874-0933 大分県別府市野口元町4−29ー1階 synergiez内

期間:2022年11月15日~2023年5月31日

--------------------------



京都会場(展示・販売)

「室町 京正」



会場:〒604-8163 京都市中京区鯉山町512

期間:2022年12月9日~12月11日 13:00~18:00

--------------------------



【展示アイテム】

「LocheBaby ベイビーロシェ」

Brooklyn Beauty/ Fashion Labo (BBFL)について





Brooklyn Beauty/ Fashion Labo (BBFL)は、ブルックリンのパークスロープを拠点とし、サステナブルな活動を行なっています。Brooklyn + Japanでは、人種、民族、企業間の垣根を越え、日米コラボレーションにより地球と未来にやさしい商品やプラットフォームを開発し世界に発信しています。



BBFLでは、新プロジェクト“LOVE JAPAN”を今春より発動、全国の地域パートナーと協業を開始。

今秋にはBBFL&デイリーインフォメーションNYによる共同企画で、関西のものづくりやサステナブル市場の活性化を目指し、またそれらを世界に紹介することを目的としたプロジェクト「関西サステナブル展 in Brooklyn」を開催。







越境EC|海外向けサイト



・ストアURL:https://hayni.net/

・対応マーケット主要国:香港、シンガポール、アメリカ、台湾、中国、マレーシア、韓国、オーストラリア、タイ、イギリス、カナダ等

・納品詳細:2営業日以内に発送

・配送方法:EMSもしくは国際Eパケットで配送

・送料:一律無料



株式会社HAYNI 概要



会社名:株式会社HAYNI(ヘイニ)

本社:〒532-0001 大阪市淀川区十八条3-9-35

代表者:西本 晶彦

設立:2017年4月17日

URL:公式ストア:https://www.hayni.jp/

楽天市場:https://www.rakuten.co.jp/hayni/

Yahoo!:https://store.shopping.yahoo.co.jp/hayni/





ヘイニについて







「慌ただしい日々を、華麗に変える」

女性にとって小さくも大切な課題が達成できるアイテムのひとつでありたいと考えています。



カジュアルさとフォーマルのバランス感覚を大切に、 様々なスタイリングと相性良くコーディネートできることを意識し、 ほどよくトレンドをキャッチしつつも、シンプルでベーシックに使えるアイテムを中心に、使い込むほどに革の経年変化を楽しめるサステナブルを考えた本革バッグを中心にご用意しております。



めまぐるしくスタートする今日を、イメージどおりの自分に変える、課題解決を目指す大人の女性のためのブランドです。



