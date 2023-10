[熊本県]

「くまモンファン感謝祭2023 in OSAKA」11月3日(金・祝)~4日(土)開催



熊本県(知事:蒲島 郁夫)と株式会社くまもとDMC(本社 熊本県熊本市、代表取締役社長 磯田 淳)は、大阪梅田エリアの6商業施設とタッグを組み、熊本地震や令和2年7月豪雨災害からの復興が進む熊本県の魅力を大阪の皆様に広く紹介し、地域間の連携と交流を促進するため、11月1日(水)から30日(木)までの1か月間、熊本の食や観光の魅力を一堂に集めたくまもとフェア「くまもとモン※×大阪梅田ジャック」を開催します。また、フェア開催を記念して、11月1日(水)10時30分よりオープニングイベントを開催します。

※くまもとモンとは、熊本の魅力が詰まった県産品、県産酒のことです。





さらに、日頃から応援いただいているくまモンファンの皆様へ感謝をお伝えするとともに、熊本県の「よかもん」を全国に発信するため、「くまモンファン感謝祭2023 in OSAKA」を、11月3日(金・祝)、4日(土)の2日間、JR大阪駅(大阪ステーションシティ)で開催します。約4年ぶりに大阪駅での開催となる今回は、「熊本の美味しいモン 全部食べちゃうモン」をテーマに、同時期に開催中の「くまもとモン×梅田ジャック」とともに熊本の食を中心としたPRを展開します。































「くまもとモン×大阪梅田ジャック」概要





■実施期間: 2023年11月1日(水)~11月30日(木)

■参加施設: 〈百貨店〉 阪急うめだ本店、阪神梅田本店、大丸梅田店

〈商業施設〉 グランフロント大阪ショップ&レストラン、阪急三番街、ルクア大阪

■内容: 約150店舗の飲食店・小売店で熊本県食材・お酒を使用した熊本特別メニューの提供・販売を行います。また、熊本県内の旅行券やくまもと県産品が当たるキャンペーンも併せて実施します。

■特設サイト:https://kumamotomon.com/osaka/



【オープニングイベントについて】

■日時: 2023年11月1日(水)10時30分~11時30分

■場所: 阪急うめだ本店 9階 祝祭広場(大阪市北区角田町8-7)

■次第: 1.主催者挨拶※熊本県蒲島知事によるビデオメッセージも放送予定 2.施設代表挨拶3.鏡割り 4.写真撮影 5.ぶらさがり取材(11:00~11:30)

※セレモニー終了後、くまモンや吉本芸人等によるステージイベントを開催(12:00~16:20)

■出席者: 熊本県観光戦略部長 原山明博

熊本県営業部長兼しあわせ部長 くまモン

株式会社くまもとDMC 代表取締役社長 磯田 淳

株式会社阪急阪神百貨店取締役専務執行役員 阪急うめだ本店長 佐藤 行近 様 他



「くまモンファン感謝祭2023 in OSAKA」概要





■実施期間: 2023年11月3日(金・祝)~4日(土) 11時00分~17時00分

■開催場所: JR大阪駅(大阪ステーションシティ)

5階:時空の広場(ステージ、物販(熊本県物産振興協会、熊本県商工会連合会))

1階:旅立ちの広場(抽選会会場、物販(くまモンスクエア))



■内容: くまモングッズ・熊本県特産品の販売、ステージ(1日3回)

ステージは、熊本のくまモンスクエアでしか見られないあのダンス、あの衣装を大阪で初披露!

M-1で披露したあのネタも見られるかも?!

物販は、熊本県物産館、熊本県商工会連合会、くまモンスクエアが出店。熊本県物産館とくまモンスクエアでは、今回のくまモンファン感謝祭2023 in OSAKA」の限定グッズを販売。熊本県商工会連合会は、「肥後もっこすのうまかもんグランプリ」受賞作品などを取り揃えています。

また、大阪ステーションシティ2階のアトリウム広場では、JA全農主催の「みのりみのるマルシェ~熊本の実り~」をくまモンファン感謝祭と同時開催しています。こちらでは、熊本みかん、トマト、ミニトマト、長なす、カフェオレ、ジューシーみかん100%ジュースなど熊本ならではの旬の青果物や加工品を販売予定。

■主催: 熊本県大阪事務所

■協賛: UHA味覚糖株式会社

■公式HP: https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/59/185823.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-16:46)