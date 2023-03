[SAKURA UNITED PLATFORM PTE.LTD.]

2023年3月:コミュニティ数:253,000(前年同月比較:245,000名 増加)





SAKURA UNITED PLATFORM PTE.LTD.(本社シンガポール、CEO指田仁、以下SUP)はコミュニティ数が2021年の発足当時より右肩上がりに増加しており、2023年3月に25万人を超えました(前年同月比約245,000名増、約3,000%以上UP)。アジアの格差・貧困問題に取り組むためブロックチェーンゲームギルドとしていち早く参入し、現在では10.8億円分(21,500名分)のNFTを無償で貸し出し、世界中で雇用の創出をしております。

今後もギルドを通じて、雇用の創出と貧困や格差の問題を解決し、世界に笑顔の花を咲かせられるように邁進していきます。





■SAKURA UNITED PLATFORM

2021年11月、シンガポールを拠点に、「世界に人々の笑顔を咲かせる」のビジョンのもと、web3によって拓かれる「新たなコミュニティ」、「新しい経済圏(X-Fi経済圏)」を支える「コミュニティ・プラットフォーム」の構築を目指して発足。

東南アジアの貧困と雇用問題の解決も目指し、Game-Fiコミュニティを支えるBlockchain Gameギルド「SAKURA GUILD GAMES」の運営を開始。

SFA(SINGAPORE FINTECH ASSOCIATION)をはじめとした世界の6つの大手ブロックチェーン協会に加盟し、発足翌月の2021年12月以降、Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. の「Job Tribes」、「元素騎士Online -META WORLD- 」、「PolkaFantasy」、HashPaletteが提供するゲーム「エルフマスターズ」の公式ギルドに認定され、スカラーシップ制度を活用して253,182人(2023年3月時点)のコミュニティを運営。

IP事業、インフルエンサーマーケティング事業、メディア事業など、WEB3.0業界の拡大と発展に寄与すべく事業領域を拡大中。

また、プロサッカーチーム「シントトロイデンVV」のオフィシャルスポンサー活動を通じて、世界中の子どもたちの夢の実現を応援しています



※公式サイトhttps://sakura-sup.jp



【会社名】 SAKURA UNITED PLATFORM PTE.LTD.

【所在地】 18 BOON LAY WAY #06-107 TRADEHUB 21 SINGAPORE

【代表者】 指田 仁

【創設】 2021年11月

【URL】 https://sakura-sup.jp

【事業内容】 ギルド事業、X-Fi事業



