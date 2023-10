[集中出版株式会社]

▲医療情報誌 月刊『集中』10月号



巻頭インタビュー

・島田 和明 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 病院長

日本主導でアジアの治験を加速する ~薬事承認を迅速化して「ドラッグ・ラグ」を解消~

Art in Hospital

・聖マリアンナ医科大学病院 先端技術とアートの「愛ある医療」



集中OPINION

・小山 薫堂 放送作家、脚本家、京都芸術大学 副学長

生きて行く事の尊さを見つめ直し 当たり前の価値観を伝える万博に

経営

・「働き方改革」が早める遠隔医療導入



学術

・出生前診断を巡る遺伝カウンセリングの現在

・求められる心理職の専門的なカウンセリング



科学

・日本人ノーベル生理学・医学賞受賞への期待



政治

・「反戦=平和」の衣を纏った左派メディアの「親ロシア」言説

・出産費用の保険適用は少子化の打開策となり得るか

・「マイナ」巡り相次ぐトラブル、岸田政権に焦りの色

・厚労省ウォッチング 見切り発車の認知症対策に振り回された官僚達

・厚労省人事ウォッチング 感染症対策部長に佐々木氏 医政局長交代も 9月人事

・政界サーチ 岸田政権“諦めの夏”から秋の暗闘へ



社会

・是非を問われた安倍晋三元総理の国葬儀を検証

・退任の尾身氏の言葉から振り返るコロナ禍

・専攻医の過労自殺が波紋

・未確認情報

カテーテルで死亡相次ぐ 神戸徳洲会病院で内部告発

KOBE皮膚科クリニック期限切れ薬使用で内部告発



連載

・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士

・医師が患者になって見えた事

山崎 章郎 医療法人社団悠翔会 ケアタウン小平クリニック 名誉院長

認定NPO法人コミュニティケアリンク東京 理事長/上 塚崎 朝子 ジャーナリスト

・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター(薬のチェック) 代表

・Our recommendation TOKi / VELROSIER

・「日本の医療」を展望する世界目線 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師

・私の海外留学見聞録 許 俊鋭 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター センター長

・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長

・立木冬麗の「星の運勢診断」

・ブックレビュー

・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト



病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名:集中/Medical Confidential

定 価:年ぎめ購読料18,000円(税込1冊1,500円)

判 型:B5判

発売日:毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/

集中出版株式会社について





○医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中/Medical Confidential』(2008年4月創刊)を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL: https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師460人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf



○日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。



日本オフィス:

東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル6F

UKオフィス:

Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK



