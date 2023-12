[ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社]





ドクターマーチンの普遍ともいうべき デザインと、そのヘリテージをインスピレーション源に、未来を体現する新コレクション[14XX ]が 2023 年 12 月 14 日(木)より、Dr. Martens SHOWROOM TYO、公式オンラインショップ、ラフォーレ原宿のセレクトショップGR8 で限定発売開始。GR8では 1F 店舗で、 1 週間の期間限定で 14XX の POP UP STORE を オープン 。



新コレクション[14XX ]は、ドクターマーチンを代表する、 1460 8 ホールブーツと 1461 3 ホールシューズ、 2976 チェルシーブーツの 3 つのアイコン をベースに 、 新たに 繊細なパターンとジップ構造で 再構築し、レザーとナイロンのミックスで、 ステレスなブラックトーンの新しいアッパーデザインを生み出しました。 そして、 この[ 14XX ]のイノベーションを語る上でも最も重要なのが、軽量で耐久性に優れ 、 デザイン美学も兼ね 揃えた 3 つの革新的な アウトソール。ドクターマーチンの進化を体現する[ 14XX ]をぜひ店頭でご覧ください。



また、今回の日本でのローンチを記念して、グローバルで活躍しながら、東京を代表する 若き写真家 のひとりである、 Ryu Ika が 14XX の世界観を写真作品に収めたインスタレーション展を SHOWROOM TYO と GR8 1F 店舗 POP UP コーナー) で同時開催します。作品には、ストリート カルチャー シーンが大注目している、ラッパー ralph を被写体に リアルで独特な東京とドクターマーチンの ミクスチャーな 世界を表現 します。展示作品はそれぞれ異なりますので、ぜひ両店舗で作品をお楽しみください。



1460 Beta Zebzag Black Lunar+Sorento+Hub Ripstop

SIZE UK4 (23cm)ー UK10 (29cm)

PRICE 44,000 Tax in



1461 Beta Clubwedge Black Lunar+Sorento+Hub Ripstop

SIZE UK4 (23cm)ー UK10 (29cm)

PRICE 37,400 Tax in



2976 BetaDmxl Black Lunar+Sorento+Hub Ripstop

SIZE UK4 (23cm)- UK10 (29cm)

PRICE 44,000 Tax in



[EXHIBITION ・ POPUP 概要]

14XX Ryu Ika Installation Exhibition

Dr. Martens SHOWROOM TYO

https://jp.drmartens.com/SHOWROOMTYO/

会期:2023 年 12 月 14 日(木)ー 2024 年 1 月 15 日(月)

時間:12:00 ー19:00 (火曜・水曜定休)

※入場無料・作品の販売はございません。予めご了承ください。



14XX POP UP STORE GR8

会期:2023 年 12 月 14 日(木) 1 2 月 20 日(水)

時間:11:00ー20:00

※1 F POP UP STORE 内にインスタレーション作品展示

https://www.gr8.jp

https://www.instagram.com/________gr8/



GR8 AND DR. MARTENS PRESENT 14XX TOKYO TAKEOVER

開催日時: 12 月 13 日( 水 20:30 22:30

開催場所:ラフォーレ原宿

1 階 GR8

〒150 0001 東京都渋谷区神宮前 1 11 6 1F

入場無料

ralph [ LIVE ]

DOUBLE CLAPPERZ [ DJ ]

ZENDO [ DJ ]





Ryu Ika

写真作家。内モンゴル自治区生まれ。武蔵野美術大学映像学科卒業。

18年 在学中にパリのエコール・デ・ボザールへ交換留学。 19 年 第 21 回写真 1_WALL グランプリ。 2 1 年 作品集『 The Second Seeding 』(第二の観察)を赤々舎から刊行。撮影する行為を他人とのコミュニケーション道具として使い、また、写真を創作の素材とし、自己と他者との触れ合い方を探る中で自分の居場所についての思考を写真に纏わるインスタレーションに可視化して提示する試み。

https://www.ryuika.com

https://www.instagram.com/ikaspart/





ralph/ラッパー

2017年からアーティスト活動を開始。

2020年6月にリリースされた2nd EP「BLACK BANDANA」のリリースでその地位を確固たるものにし、同EP収録の「Selfish」はYoutubeで100万再生を超えた。さらにAbema TVから配信された「ラップスタア誕生 」(RAPSTAR2020)で優勝し、ヒップホップシーンからの期待を一身に担う存在となった。2021年6月にキャリア初のミックステープ「24oz」をリリース、全国ツアーを成功させるなど着実にステップを積み重ねている。さらには、漫画「刃牙」とのキャンペーンソングで世界的ハードコアバンドCrossfaithとのコラボやCrossfaithのZepp Tour「ATLAS OF FAITH : NEW FRONTIER」に全公演帯同するなどジャンルの垣根を超えて活動を繰り広げている。

Twitter:https://twitter.com/ralph_ganesh

Instagram:https://www.instagram.com/ralph_ganesh/

YouTube : https://www.youtube.com/c/ralph_ganesh/



お問合せ

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン

0120-66-1460

https://jp.drmartens.com/topics_detail.html?info_id=843



