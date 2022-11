[音元出版]

「ヘッドホンを100年続く文化に」をコンセプトに、イヤホン/ヘッドホン愛好家に向けて、ポータブルオーディオの奥深い情報を提供する専門誌「プレミアムヘッドホンガイドマガジン」最新号 vol.19 2022 WINTERが、11月21日(月)に発売されました。世界の“五つ星”と目される傑作ヘッドホン、今大注目のアジアンブランドイヤホンの大特集、フラグシップの高級デジタルプレーヤー“頂上決戦”など、見逃せないコンテンツ盛りだくさんでお届けします。この冬、一緒に過ごすにふさわしいアイテムを、本誌でぜひ見つけてください。













巻頭特集 世界の5つ星ヘッドホン傑作選2022冬



この冬、絶対に聴いておくべきアイテムだけを、編集部が国内外から厳選! 世界中のメーカーの企画担当/エンジニアからの「ここでしか読めない」インタビュー記事が掲載されています。





<掲載機種>

YAMAHA「YH-5000SE」/MEZE AUDIO「109 Pro」/SHURE「SE846(第2世代)」/UNIQUE MELODY「Maven Pro」/BEYERDYNAMIC「XELENTO REMOTE(第2世代)」/BOWERS & WILKINS「Px8」/AUDIO-TECHNICA「ATH-TWX9」/FINAL「ZE8000」/BOSE「Bose QuietComfort Earbuds II」/水月雨「群星-Stellaris-」/FITEAR「H1 Custom」/FOCAL「UTOPIA SG」/GRADO「GS3000x」&「GS1000x」/KEF「Mu7」/AG「PITA」 &「WHP02 for Gaming」

取材・文/岩井 喬、海上 忍、草野晃輔、鴻池賢三、佐々木喜洋、高橋 敦、野村ケンジ、土方久明、山本 敦、編集部





総力特集 アジアのイヤホンが熱い!



話題のアジアンイヤホン、初めての情報が満載です! それぞれのブランドの歴史、特長、キーマンまで、徹底取材レポートをお届けします。





<掲載機種>

HUAWEI/水月雨/AROMA AUDIO/BQEYZ/DUNU/EARFUN/KINERA/SOUNDPEATS/THIE AUDIO/TIN HIFI/UNIQUE MELODY

取材・文/編集部





特集記事 新世代フラグシッププレーヤー頂上決戦



様々なブランドから、一気に登場したフラグシッププレーヤー。一流モデルたちを並べての試聴取材を敢行、熱き“頂上決戦”レポートをどうぞ。





<掲載機種>

ASTELL&KERN「A&Ultima SP3000」/IBASSO AUDIO「DX320 Edition X」/FIIO「M15S」/HIBY MUSIC「RS8」/SONY「NW-WM1ZM2」

取材・文/土方久明





特集記事 試聴と測定で検証する、高級イヤホン15機種



人気の高級イヤホン15機種、その実力を「試聴」と「測定」でじっくり検証しました。その結果を、ぜひお確かめください。







<掲載機種>

FIIO「FD7」/RADIUS「HP-W300」/SENNHEISER「IE 600」/MEZE AUDIO「ADVAR」/水月雨「ILLUMINATION-光」/SHURE「SE846(第2世代)」/TECHNICS「EAH-TZ700」/ORIOLUS「Szalayi」/VICTOR「HA-FW10000」/ACOUSTUNE「HS2000MX SHO-笙-」/FITEAR「FitEar Silver」/WESTONE AUDIO「MACH 70」/QDC「TIGER」/DITA「PERPETUA」/NOBLE AUDIO「VIKING RAGNAR」

取材・文/高橋 敦





特集記事 マニア必聴~ヘッドホンアンプ&ポータブルDAC



フラグシップヘッドホン・イヤホンを鳴らし切る力強い“相棒”、ヘッドホンアンプ、ポータブルDAC。マニアにこそ聴いてほしい個性派の9モデルを、詳細レポートで紹介します。





<掲載機種>

APOGEE BOOM/HIFIMAN EF400/EARMEN CH-AMP/FERRUM AUDIO OOR/ASTELL&KERN AK HC2/FIIO BTR7/IBASSO AUDIO DC03 PRO/QUESTYLE M15/SHANLING UA5

取材・文/生形三郎





連載記事



Sandal Audioが愛した名機~Focal Celestee VS Dan Clark Audio Aeon 2 Noire

にゅまのアンティークヘッドホン美術館~DENON編

かじかじイヤピ漫遊記~AirPods ProのイヤピBEST3編

だいせんせいの本音deトーク~final MAKE4編

ポタオデの疑問を「測ってみた」~新旧AirPods Proのノイキャン性能を測ってみた

イヤホン/ヘッドホン/完全ワイヤレス

プロがぜんぶ聴いた!音質傾向カタログ全228機種 監修/高橋 敦、野村ケンジ、山本 敦





雑誌情報



誌名:別冊プレミアムヘッドホンガイドマガジン vol.19 2022 WINTER

発売日:2022年11月21日(月)

価格:1,500 円 (本体 1,364 円)

判型:A4変形(H280mm×W210mm)

刊行形態:オーディオアクセサリー 別冊 年2回刊行

発行:株式会社音元出版

編集長:平野勇樹

※全国の書店、ネット書店のほか、弊社運営ネットショップ「PHILEWEB.SHOP」(https://phileweb.shop/)でもご購入いただけます。





音元出版について



1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名:株式会社音元出版

●代表取締役:風間雄介

●所在地:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 第七東ビル 8F

https://www.ongen.co.jp



<雑誌メディア>

●オーディオアクセサリー:高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/

●アナログ:レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/

●季刊 ホームシアターファイル PLUS:実例紹介から機器レビューまで!日本唯一のホームシアターマガジン

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/



<ウェブメディア>

●PHILE WEB https://www.phileweb.com

月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV

●PHILE WEBオーディオ https://www.phileweb.com/audio/

●ホームシアターCHANNEL https://hometheater.phileweb.com/

●デジカメCHANNEL https://www.phileweb.com/dc/

●PHILE WEBビジネス https://www.phileweb.com/senka/

●Gadget Gate https://gadget.phileweb.com/



<フリーマガジン>

●プレミアムヘッドホンガイド https://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/

●VGPお買い物ガイド http://vgp.phileweb.com/vgp2022

●DGPお買い物ガイド http://www2.phileweb.com/pdf/dgp2022/dgpmagazine2022.pdf



<アワード>

●VGPアワード http://vgp.phileweb.com

●DGPイメージングアワード https://www.phileweb.com/dgp/about.html

●DGPモバイルアワード https://dgp.phileweb.com/mobile/

●オーディオ銘機賞 https://www.phileweb.com/aea/2023/

●オーディオアクセサリー銘機賞 https://www.phileweb.com/aaea/2023/

●アナロググランプリ https://www.phileweb.com/news/audio/202204/01/23213.html



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/23-21:40)