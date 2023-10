[株式会社 和多屋別荘]

見る、食べる、遊ぶ、癒される。2万坪の広大な敷地で嬉野だけのペンギン体験を!



JR東日本「Suicaのペンギン」、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」などのキャラクターデザインを手がけるさかざきちはるさんの個展『ペンギンアパートメント うれしの別荘~いきものたちがおでむかえ~』を開催します。



会場は2万坪にもおよぶ広大な敷地を誇る和多屋別荘。ペンギンの原画300作品に加え、嬉野・豊玉姫神社の神使「白ナマズ」の特別描き下ろし『白ナマズの背に乗って』も新登場。



期間中は、和多屋別荘の創業記念日となる11/3(日)にサイン&トークイベントのほか、嬉野の特産品とコラボレーションした限定商品の販売、「さかざきちはるの世界」を香りで楽しむ創香体験、温泉のまち嬉野を回遊するオリジナルスタンプラリーなども開催。観て、食べて、嗅いで、温泉に入って……と、五感で楽しめる、嬉野温泉満喫の体験型大型展覧会が開幕します。



*この春千葉県市川市で開催された『ペンギンアパートメント』のテーマを嬉野温泉バージョンに再構成してお届けします。









イベント概要





期間中はさかざきちはるの世界を楽しむ創香体験(日本香堂のブランドYohaku Lab 創香室主催)や、ペンギンイラスト入りの Made in ピエール・エルメのマカロンを使用したアフタヌーンティー(完全予約制)、オリジナルパッケージのマカロンボックス、嬉野茶、地酒なども販売予定です。



【会期】2023年10月 21日(土)~11月30日(木)

【場所】エントランス会場 8:00~20:00 / BOOKS&TEA 三服会場 9:00~22 00

【料金】いずれも入場無料



主なイベント





■オリジナルスタンプラリー

いざ嬉野町内へ!かわいいオリジナルスタンプを集めに出かけよう!

【会期】2023年10月 21日(土)~11月30日(木)

【料金】参加費無料



■Yohaku Lab 創香室

期間限定“さかざきちはる”の世界を楽しむスぺシャル創香体験

特別レシピによる創香体験

さかざきちはるさんとペンギンの世界観をイメージし、特別に調香されたアロマオイルを使った特別レシピでフレグランスバッグの創香を体験していただけます。

【会期】2023年10月 21日(土)~11月30日(木)

【場所】BOOKS&TEA三服内 Yohaku Lab創香室

【金額】おひとり様 4,400円(税込)

【申し込み】https://airrsv.net/wataya-yohaku-sokoshitsu/calendar



■Made in ピエール・エルメ 限定アフタヌーンティー

ペンギンのイラスト2種が入った「ジャスミン」と「きな粉」のフレーバーを、アフターヌーンティーのメニューとしてお召し上がりいただけます。

【会期】2023年10月21日(土)~11月30日(木)

【金額】おひとり様6,600円(税込)

【申し込み】https://airrsv.net/cafe-watayabesso/calendar



■限定グッズ販売

・地元の老舗酒蔵「瀬頭酒造」コラボ日本酒:ペンギン東長(あずまちょう) 純米吟醸 限定コラボラベル 2,200円(税込)





・うれしの茶農家「田中製茶工場」コラボ一煎茶

・「Made in ピエール・エルメ」限定ボックス入り マカロン6個詰合わせ





さかざきちはるサイン&トーク





【テーマ】いきものとイラストのこと

【日時】202311月3日(金・祝) 13:00~14:00

【会場】和多屋別荘BOOKS&TEA三服内

【定員】50名

【対象】さかざきちはるの書籍を当日三服でご購入の方

*サインはおひとり様1冊まで

*イラストはペンギンのみ

【参加費】無料(書籍代別途)

【申し込み】 オンライン*申し込み締切日10月31日

お申し込み先⇒https://penguinureshinovilla.peatix.com/

*チケット1枚につき1名さまのみ(複数入場はお断りします)

*ご応募多数の場合は抽選にて、11月1日までにご連絡いたします。



・さかざきちはる

絵本作家・イラストレーター

千葉県生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。

1998年よりフリーのイラストレーターとして活躍。

JR東日本「Suicaのペンギン」、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」、ヤマトホールディングスの「クロネコ・シロネコ」などのキャラクターデザインを手がける。著書に「ペンギンゴコロ」「ペンギンのおかいもの」「ペンギンうらない金と銀」「ぴーちゃんと私」などの絵本や、「イラストのこと、キャラクターデザインのこと。」「いきものとイラスト」などの作品集がある。

▶公式サイト https://sakazakichiharu.com/



シルクスクリーン作品『白ナマズの背に乗って』特別販売実施!





特別描き下ろし作品『白ナマズの背に乗って』のシルクスクリーンを制作、販売します。



シルクスクリーンとは……

色ごとにひとつの版をつくり、1色刷っては乾かし、また別の1色を刷っては乾かす……。

これを何度も何度も繰り返しながら1枚の絵に仕上げる技法。



今回も美術印刷職人の小林史枝さんに依頼、ペンギンのイラストを1ミリ単位で製版加工、ほとんどズレやムラのない美しい仕上がりに。「美」を司るとされる神使・白ナマズを、白パールを重ねて表現、見る角度によって色調が変化するよう工夫しました。 高性能プリンターの普及により、近年ではほとんど行われなくなったシルクスクリーン。インクの調合から、刷版、刷版、乾燥、断裁まで、一連の工程全てが、人の手によって生み出される美術印刷です。他に類を見ない美しさを、ぜひご覧ください。



・シルクスクリーン『白ナマズの背に乗って』アパートメント鍵つき 24,200円(税込)

・シルクスクリーン『白ナマズの背に乗って』 20,900円(税込)

作品サイズ/25×25cm

額装サイズ/30×30cm



*価格は変更になる場合があります。

*アパートメントの鍵は、分譲原画付属品と同じもの。

(川口市まちこうばの職人によって、1本1本切削・研磨・レーザー加工された工業製品)

*オンラインは送料別途。

*直筆サイン・シリアルナンバー入り。



併催「てんじん別荘」





嬉野温泉から高速バスで1時間と少し。

「文喫 福岡天神」では、「ペンギンと色」をテーマに選んだイラストレーション原画100点を展示するとともに、“さかざきちはる”さん自らが本づくりについて語る「さかざきちはるの本づくり展」を開催します。

本ができるまでの全工程をお楽しみください。

11月4日のサイン&トークイベントは2部制です。



●さかざきちはるの本づくり展

【会期】2023年11月2日(火)~11月29日(水)

【場所】文喫 福岡天神 無料エリア

【テーマ】 本づくりのこと



●さかざきちはるサイン&トーク

【テーマ】本づくりのこと

【日時】11月4日(土)1st 11:00~12:00 / 2nd 14:00~15:00

【場所】文喫 福岡天神 喫茶室



▶文喫 福岡天神公式サイト

https://bunkitsu-tenjin.jp/



