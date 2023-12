[ORIGINAL Inc.]

有限会社 未来検索ブラジル(所在地 東京都渋谷区 代表取締役 竹中直純)、ORIGINAL Inc. (所在地 東京都渋谷区 代表取締役 伏谷博之)、株式会社NOBORDER(所在地 東京都港区 代表取締役 上杉隆)の3社は生成AIに関する情報収集、情報提供、事業への様々な活用や社会実装におけるルールづくりの提言などについて取り組むための事業会社を共同で設立することで合意しました。









2022年11月30日のChatGPTの公開から1年、そして、2023年3月のChatGPT4.0の衝撃から8ヶ月が経過しました。2023年11月6日に開催されたOpen AI DevDayでは、GPTsなどが発表され、一気に社会実装のイメージが具体化に向かっています。



竹中直純、伏谷博之、上杉隆は、このような生成AIの流れを追いかけながら、「生成AIがあたりまえに存在する社会」における、大きな可能性と潜在的なリスクについて、トークイベント『世界目線で考える。特別編 ~生成AIにしかできないこと~』(これまでに2度開催)などを通じて、議論を重ねてきました。



そこで見えてきた生成AIの社会実装における課題や可能性について、本格的に追求し、取り組みを進めるにあたっては、これまでの常識にとらわれない、世代や業種を超えた新たなネットワークやコミュニティを構築し、圧倒的なスピードで進化をつづける生成AIに関する情報収集やレビュー、情報共有、そして、企業や個人を含む社会実装に向けたルール作りなどを行う必要があるとの結論に達し、この度、その核となる事業会社を設立することで合意しました。



会社設立は、2024年1月を想定して準備を進めています。また、設立に際しては記者発表を予定しており、あらためて案内を行う予定です。



尚、記者発表に先立ち、2023年12月19日16時30分から恵比寿にあるタイムアウトカフェ&ダイナーにおいて、NOBORDER社の運営するAIテレビ(R)『オプエド』とORIGINAL社の運営するタイムアウト東京は共同で、トークイベント『世界目線で考える。特別編 ~生成AIにしかできないこと~ CHAPTER3』を開催します。



イベントには登壇者として、竹中直純(未来検索ブラジル)、上杉隆(NOBORDER)、モデレーターとして、伏谷博之(ORIGINAL Inc.)が参加するほか、AIがリアルタイムで参加します。



AIテレビ(R)『オプエド』は、AIによる完全自動化されたライブ放送を世界に先駆け、2023年11月13日に実現しており、今回の『世界目線で考える。特別編 ~生成AIにしかできないこと~ CHAPTER3』では、彼らの仕組みとノウハウを活用して、AIのリアルタイムでのイベント参加を可能にします。





『世界目線で考える。特別編 ~生成AIにしかできないこと~ CHAPTER3』の詳細はこちらから

https://peatix.com/event/3779135/view





プロフィール





竹中直純(有限会社未来検索ブラジル 代表取締役、digitiminimi Inc. 代表取締役)

@uhyoppo

福井県敦賀市出身。ソフトウェアプログラマ。97年digitiminimi社を設立、ネット初期に坂本⿓一とのネットライブ、村上⿓とのWeb小説配信を行い、00年代にはテレビ、音楽、書籍のネット側での技術開発。特に未来検索ブラジル社では検索を軸にマイクロペイメントやメディアプラットフォームを構築。10年代以降にはそれら事業会社の発展的運営を行っている。近著に村井純との共著「DX時代に考えるシン・インターネット」がある。

https://www.razil.jp/







伏谷博之(ORIGINAL Inc. 代表取締役、タイムアウト東京代表)

@originalblog

島根県生まれ。関西外国語大学卒。大学在学中にタワーレコード株式会社に入社。2005年 代表取締役社長に就任。同年ナップスタージャパン株式会社を設立し、代表取締役を兼務。タワーレコード最高顧問を経て、2007年 ORIGINAL Inc.を設立。代表取締役に就任。2009年にタイムアウト東京を開設。観光庁アドバイザリーボード委員(2019-2020)のほか、農水省、東京都などの専門委員を務める。

https://www.originalinc.jp/





上杉隆(株式会社NOBORDER 代表取締役、ジャーナリスト)

@uesugitakashi

東京都出身。株式会社AIソリューション京都、株式会社GPTソリューションズほか、27社の設立に関わったシリアルアントレプレナー。1999年ニューヨークタイムズを皮切りに世界中でジャーナリズム活動を開始。ベストセラー『官邸崩壊』『五輪カルテル』など著書多数。テレビ・ラジオでレギュラー多数出演。作家、ジャーナリスト、プロデューサー、僧侶、探偵などマルチに活動する実業家でもある。2012年、AIメディア構想を打ち出し、生成AIの構築と実装を実現したAIテレビオプエドなどを運営。「Shift AI」「GPTteam」に参画し、各国の最新AIトレンドをいち早く発信している。X(旧Twitter)のフォロワー数は28万人。2016年、東京都知事選では21人中4位と独立系ではトップの得票数を獲得した。

https://www.nobordernews.com/







【報道関係者からの本資料に関するお問い合わせ先】

ORIGINAL Inc.

担当:安藤

TEL 03-5792-5722

e-mail: info@originalinc.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-23:40)