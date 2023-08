[WEF]

開催日時:2023年9月10日(日)~9月16日(土)|自治体・スポーツクラブ・市民・観光客が一体となったまちづくりへ



市民参画型インフラ情報プラットフォームの構築・提供・運営を行う NPO 団体 Whole Earth Foundation(以下、WEF)では、この度、鳥取県をホームタウンとするガイナーレ鳥取と共に、明治安田生命保険相互会社、鳥取市の協力のもと、鳥取県鳥取市内に分布するマンホールの画像を集める市民参加型イベント「マンホール聖戦 in鳥取市」を、2023年 9月 10日(日)~ 16日(土)の7日間、開催します。

鳥取初開催となる「マンホール聖戦 in 鳥取」では、自治体・スポーツクラブ・市民・観光客が一体となったまちづくりを目指します。







WEFでは、インフラ老朽化の課題に対し、市民が力を合わせてマンホールを撮影・投稿、レビューし合うことでインフラの保全を図る、社会貢献型位置情報ゲーム「TEKKON」の提供、ならびに同ゲームを使用し市民の力で老朽化した全国のインフラを総点検するイベント「インフラ聖戦」を展開してまいりました。「マンホール聖戦」は、各都市の指定エリア内のマンホール写真を撮影、その投稿数を競い合うイベントとなっています。



投稿された情報を自治体やインフラ企業に提供することで、傷んだ蓋の交換につなげるなど、老朽化が問題となっているマンホール蓋の維持管理の効率化を目指しており、これまでに集まったマンホール画像は約411万枚(2023年8月現在)を超えています。シビック(市民)とテック(テクノロジー)を組み合わせ「シビックテック」と呼ばれるこうした取り組みは、市民がITなどのテクノロジーを活用して社会課題の解決を目指す先進事例として注目を集めています。市民の力で全マンホール画像取得を達成する成果を得た自治体(石川県加賀市、静岡県三島市)もでてきており、着実な広がりをみせています。



こうしたWEFの活動に賛同いただき、ガイナーレ鳥取、明治安田生命、鳥取市の協力を得て、市民の力で社会インフラ保全に取り組むイベント「マンホール聖戦 in 鳥取」を共同で開催する運びとなりました。今回は、鳥取市内の対象マンホール、計1万基の撮影コンプリートを目指します。投稿数や条件によって地域特産品、ガイナーレ鳥取関連グッズなど景品をプレゼントいたします。



これまでガイナーレ鳥取では、スポーツチームの運営に加え、地域に密着した様々な社会貢献活動を実施、スポーツチームだからこその価値を追求してきました。今回は、このイベントを通じて、自治体・スポーツクラブ・市民・観光客が一体となったまちづくりの事例となるとともに、市民にインフラや自分たちの住む街へより関心をもってもらう、市民の運動機会の創出を目指します。



<「マンホール聖戦 in 鳥取」概要>

開催日時:2023年9月10日(日)~9月16日(土)

開催時間:各日午前7時~午後5時(最終日9月16日のみ午後4時まで)

表彰式 :2023年9月16日(土)午後5時45分~午後6時@Axisバードスタジアム



主催:ガイナーレ鳥取、Whole Earth Foundation

共催:明治安田生命

協力:鳥取市



対象地域:鳥取県鳥取市内(赤枠内が対象エリアとなります)





<イベントフライヤー>

【参加方法】

1)「TEKKON」アプリ(iOS版・Android版)をダウンロードする。

2)イベント参加フォームより参加申込(https://forms.gle/5iGyutPuxiLuwQro9)

3)期間中、「TEKKON」アプリを使って、指定エリア内の電柱を撮影・投稿。



<メディアの皆様|記者会見のご案内>

2023年9月8日(金)に、関係者による説明会ならびに現場公開を実施いたしますので、ご案内いたします。



日時:2023年9月8日(金)10時より(1時間程度)



場所:鳥取市役所 本庁舎6階 6-8会議室(鳥取県鳥取市幸町71)

※会議室でイベント・アプリの説明後、実際の写真撮影風景を公開



説明者

Whole Earth Foundation 福田 恭子 氏

ガイナーレ鳥取(株式会社SC鳥取) 内間 安路 氏

鳥取市役所 下水道部 下水道企画課 藤田 浩一 氏

明治安田生命保険相互会社 久野 昌伸 氏





公開内容:イベントの概要およびアプリ「TEKKON」の一連操作を説明



取材申込:参加ご希望の方は、添付申込書により、9月7日(木)12時までにメールにて、ご連絡いただきますようお願いします。



■TEKKONについて

「TEKKON」は、インフラ老朽化の課題に対し、市民が力を合わせて撮影・投稿、レビューし合うことで、インフラの安全確保を目的とする新・社会貢献型位置情報ゲームです。TEKKONは、マンホールや電柱などのインフラを写真で撮影・投稿することで、その対価としてWEFが発行する独自トークンWECが付与される仕組みを提供し、市民のインフラマネジメント・社会貢献への参画を後押しします。





アプリ名:「TEKKON」

利用料金:無料

ダウンロード方法:

iOSアプリ版:App Store(iPhone)配信

Androidアプリ版:GooglePlay配信

対象機種:

iOSアプリ版:iPhone(iPhone6s 以降 OS ver.15)

Androidアプリ版:Android(Android 以降 OS ver.7)

サービス一般開始日:2022年10月17日(月)

URL:https://lp.tekkon.com/



■Whole Earth Foundation(ホール・アース・ファウンデーション)について

所在地

本社:シンガポール

日本事務所:東京都渋谷区渋谷2-10-2 渋谷2丁目ビル2F

設立 2020年12月

URL: http://www.wholeearthfoundation.org/ja/



