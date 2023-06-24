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ラジオ成田「榎本考修のゴルフとビジネスのちょっといい関係」6月25日（日）20時40分頃放送！

［ステップゴルフ］

一般社団法人日本インドアゴルフ協会 代表理事の榎本考修がパーソナリティを務める人気ラジオ番組。今回のゲストは人気プロゴルファーの高島早百合プロです。

高島早百合プロは昨年第一子が誕生したママさんゴルファー。YouTubeチャンネル「さゆーちゅーぶ! 高島早百合チャンネル」は登録者数なんと5万人！！ご自身でゴルフスタジオを経営していることもあり、榎本とゴルフの話、ビジネスの話で大盛り上がり！高島プロの凛とした美しさ、芯の強さが伝わる20分です。どうぞお楽しみに。




番組名：「榎本考修のゴルフとビジネスのちょっといい関係」
放送局：ラジオ成田
提供：株式会社クールジャパン
放送日：6月25日（日）20時40分頃～21時00分
視聴方法：ラジオ成田HPをクリック　https://www.narita.fm/
パーソナリティ：榎本考修
ゲスト：高島 早百合プロ
MC：中願寺香織さん



■一般社団法人 日本インドアゴルフ協会とは
日本インドアゴルフ協会の概要法人名：一般社団法人　日本インドアゴルフ協会
代表理事：榎本 考修 　　　理事：吉川 拓哉　森田 晋平
協会所在地：東京都千代田区神田小川町三丁目6番地
公式サイトURL：https://j-iga.or.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/24-12:46）

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