-あなたのお名前を、あなたのお好きなセリフ2種類を、個別に収録してお届け!-



株式会社スマッシュコア エンターテインメント(本社:東京都中央区、代表取締役:福池功)は、自社が運営する「オンリーワンPCストア【スマッシュコア】」において、2022年12月5日(月)より2023年2月5日(日)までの期間限定で、声優オリジナルパソコン【Type:YOU(読み:タイプユー)】シリーズ第90弾商品の受注を開始しました。

今回ご登場いただく声優さんは、「あんさんぶるスターズ!」影片みか役や、「刀剣乱舞 花丸」博多藤四郎役などでご活躍の 大須賀純さんです







【商品の特長】

本シリーズは、声優個人をフィーチャーした珍しい完全受注生産のオリジナルパソコンで、特長は次の通りになります。

1.本体の外観(天板・背面)のコンセプトを大須賀純さん自身がデザイン



2.オリジナルデスクトップテーマを5種(システム音声 20ワード×5種 合計100ワード)収録

Windows OSのシステム音で、特に使用頻度の高い20音を声でナビゲート!

それをテーマ5種類分、合計100ワードのシステム音声として収録しています。



3.購入者自身が注文時に指定する名前とセリフを2つ、個別収録してお届け!

ご注文時、お客様に「新着メールの通知」音用のセリフとして「名前を含めたお好きなセリフ」を2種類ご指定いただき、こちらを個別収録して納品します。



例:「ヤッホー、○○。メール?誰から誰から?」など



※指定できるのは1つのセリフあたり“名前を含めたひらがな20文字まで”です。

※必ず“名前”をセリフ中に含めてご指定下さい。

※他社版権に関わる物、または抵触の恐れのあるセリフや内容は、“雰囲気”や“言い方”なども含めて指定できません。



【声優オリジナルパソコン【Type:YOU】第89弾 商品ラインナップについて】

受注期間:2022年12月5日(月)より2023年2月5日(日)まで

納期:2023年5月中旬頃 発送予定

URL:https://www.smashcore.com/type_you_90.html







※ご注意※

下記、全ての商品で記載しているスペックは【相当】となります。

お届けのタイミングで外観を含め、実際の商品とは構成・型番が変更になる可能性があります。

その際は、同等もしくはスペックアップした新商品でのお届けとなりますことをご了承ください。



■10インチ Windows(R)タブレットモデル <税込:¥143,000>

・主なスペック

Windows OS:Windows 11 Pro 64ビット

CPU:インテル Celeron N4120 (1.10-2.60GHz/4コア/4スレッド)

メモリ:8GB DDR4

SSD:128GB eMMC

解像度:10.1インチ液晶 (1920x1200/マルチタッチ対応/アンチグレア保護フィルム貼り付け済み)





■14インチAモデル <税込:¥192,500>

・主なスペック

Windows OS:Windows 11 Pro 64ビット

CPU:インテル Core i5-1035G1 (1.00-3.60GHz/4コア/8スレッド)

メモリ:16GB DDR4 (PC4-21300)

SSD:256GB NVMe SSD (M.2スロット 2280/PCIe接続)

解像度:フルHD非光沢ワイド液晶 (1920x1080ドット表示)

光学ドライブ:なし (必要な場合は外付ドライブを別途ご購入ください)





■14インチBモデル <税込:¥137,500>

・主なスペック

Windows OS:Windows 11 Pro 64ビット

CPU:インテル Celeron N4120 (1.10-2.60GHz/4コア/4スレッド)

メモリ:4GB LPDDR4X

SSD:64GB eMMC

解像度:フルHD非光沢ワイド液晶 リフレッシュレート60Hz (1920x1080ドット表示)

光学ドライブ:なし (必要な場合は外付ドライブを別途ご購入ください)



■16インチAモデル <税込:¥418,000>

・主なスペック

Windows OS:Windows 11 Pro 64ビット

CPU:インテル Core i7-12700H (2.30-4.70GHz/14コア/20スレッド)

メモリ:32GB DDR5 SO-DIMM (PC5-38400/16GBx2)

SSD:1TB Gen4 NVMe SSD

解像度:狭額ベゼル リフレッシュレート165Hz 非光沢WUXGA液晶 (1920×1200ドット表示)

光学ドライブ:なし (必要な場合は外付ドライブを別途ご購入ください)



■16インチBモデル <税込:¥308,000>

・主なスペック

Windows OS:Windows 11 Pro 64ビット

CPU:インテル Core i7-12700H (2.30-4.70GHz/14コア/20スレッド)

メモリ:16GB DDR5 SO-DIMM (PC5-38400/8GBx2)

SSD:512GB Gen4 NVMe SSD

解像度:狭額ベゼル リフレッシュレート165Hz 非光沢WUXGA液晶 (1920x1200ドット表示)

光学ドライブ:なし (必要な場合は外付ドライブを別途ご購入ください)



全ての商品には、1年間の製品保証とサポートサービスが付いてますのでご安心ください。



製品保証、サポートサービスは製造元の株式会社サードウェーブ(ドスパラ)で承ります。

保障規定:http://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=guarantee

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=inquiry



本件のコピーライト表記について

(C) AMULETO (C) Smashcore Entertainment Inc.



ご登場声優の主な出演作品

大須賀 純(おおすか じゅん) 所属:アミュレート

<代表作>

「あんさんぶるスターズ!」影片みか役

「刀剣乱舞 花丸」博多藤四郎役

「新テニスの王子様」千歳千里役



会社概要

商号:株式会社スマッシュコア エンターテインメント

代表者:代表取締役 福池 功(フクイケ イサオ)

所在地:〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F

設立:2012年03月

事業内容:広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営

資本金:500万円

URL:https://www.smashcore.co.jp/



【声優オリジナルパソコン【Type:YOU】シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

オンリーワンPCストア【スマッシュコア】

E-Mail:e-store@smashcore.com







