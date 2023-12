[株式会社あしびかんぱにー]

「”あしび“の心で沖縄から世界を楽しくする」をミッションに掲げる沖縄生まれの総合エンターテインメント創造企業、(株)あしびかんぱにー(代表取締役:片桐 芳彦 所在地:沖縄県那覇市 以下あしびかんぱにー)の運営するメタバース『バーチャル沖縄』にて、2023年12月15日(金)~12月24日(日)の期間、あらゆる沖縄体験が楽しめるバーチャルイベント「OKINAWA JAPAN VIRTUAL FES 2023」(略称:OKIVFES 2023)が本日開幕することをお知らせします。







ピックアップコンテンツをお届け!





◆「OKIVFES SOUND WAVE 2023」



沖縄を楽しむ。バーチャルフェス『OKIVFES 2023』内で行われるライブイベント「OKIVFES SOUND WAVE 2023」!

ライブに参加するアーティストは根間うい、ピーナッツくん、富士葵、キクノジョー、ガチャピン、ムック、ししごんの計7名となっております!

今回のライブでは、沖縄のバーチャルタレント根間ういを筆頭に、沖縄感あふれるバーチャルライブとなっており、沖縄の伝統的な織物やエイサーの特別な衣装でステージを彩ります。

VRで臨場感溢れるバーチャルライブに参加してもよし、YouTubeで気軽に参加するもよし!

最高のロケーションと、豪華アーティストによる夢のコラボレーションライブを是非ご覧ください!



【開催日時】

開催日時:2023年12月23日(土) 20時~

開催場所:VRChat(チケット販売)

※YouTube内でも生放送を予定しております。

チケット販売サイト:https://soundwave.okivfes.jp/



◆「あらび~首里城の祟り~ Arabi ~The Curse of Shurijo Castle~」



※Vket Cloud(ブラウザ)版「あらび~首里城の祟り~Arabi ~The Curse of Shurijo Castle~」の公開は、12月16日(土)20時になります。



『あらび』とは沖縄の方言で、「祟り」を意味する言葉です。

「夜の首里城に行くと異界に連れていかれる」という噂を聞き、探求心から夜の首里城を訪れたあなた。

何かがおかしい。

首里城の真相に迫るために、あなたは奥に進まなければならない。

バーチャル内で何度でも楽しめるホラーコンテンツ「あらび~首里城の祟り~Arabi ~The Curse of Shurijo Castle~」は、バーチャル沖縄の首里城エリアがお化け屋敷になった、今回の『OKIVFES 2023』のメインコンテンツの一つです。



いつもとは違う首里城の姿にあなたも震えあがること間違いなし!

あまりの怖さにリタイヤ者続出!?事前に行われた先行体験イベントでは「怖かった!」「夜の首里城の雰囲気が楽しめた!」など多くの来場者に満足していただきました。

ぜひ、皆さんも首里城内の謎を解き明かし、クリアを目指しましょう!



◆「浜辺の回廊 Okinawa Seaside Gallery」



参加アーティスト総勢72名!

沖縄にゆかりのあるアーティストたちの作品が展示されたバーチャル展示会です。

デザインの現場で活躍されている沖縄ゆかりのアーティストや、沖縄に住む学生・一般アーティストなど幅広い方々に作品を出展いただき、完成した展示会です。

沖縄アート界の魅力も合わせて楽しんでいただけるコンテンツとなっております!



沖縄の小島をイメージして作られたワールドは、青い海と白い砂浜が広がっており非常に開放感のある空間になっております。

[沖縄の海×癒し空間]をテーマにした場所にもなっているため、静かな空間から聴こえてくるのは優しい波の音だけ。

仲間内でイラストをワイワイ楽しんだり、一人で物思いにふけるなど憩いの場として

色彩豊かな沖縄のイラストを見ながら、のんびりとした空間を楽しんでみませんか?



◆「沖縄ぎゅっとアトラクション!」





バーチャル沖縄として展開している国際通りエリアや首里城エリアも『OKIVFES 2023』仕様にパワーアップしています!

沖縄の特産品や文化を楽しく学び、体験できるコンテンツが目白押し!

自分に合った泡盛を知ることができる「泡盛フローチャート」や、友人とゴールまで競い合える「ハーリー体験」などここでしか味わえない思い出をたくさん残すことができます。



『OKIVFES 2023』スタッフやゲストによるイベントも毎日開催!





『OKIVFES 2023』期間中、VRChatやYouTube配信で楽しめるイベントを毎日開催します。

『OKIVFES 2023』の制作に携わったスタッフと実際に会話ができるイベントやVRChat内で活動するアーティストさんをお呼びして行われるミニライブ、歴史観光案内人 赤瓦ちょーびんさんによる沖縄の歴史案内など、ありとあらゆるイベントを用意しております。

初めてイベントに参加される方やVRChatに興味がある方でも、楽しく沖縄が好きになれる内容となっていますので、ぜひご参加ください!

詳しいタイムスケジュールは、『OKIVFES 2023』の公式サイトをご覧ください。



▼OKIVFES 2023

https://okivfes.jp/



今回は、そんなイベントをいくつかピックアップして紹介します。



【バーチャル沖縄 三線ライブ】



日琉芸能プロジェクトの530(ゴサマル)さんによる、三線ライブを今年も開催いたします。

バーチャル上の舞台で歌われる琉球音楽や三線アレンジ曲は、感動すること間違いなしです。

去年行われた三線ライブでは、イベントに参加したユーザー同士で掛け声を入れたり、沖縄の伝統的な踊りのカチャーシーを音楽に合わせて踊ったりと大いに盛り上がりました。

今年も皆さんと一緒にライブを盛り上げることを楽しみにしております!



<去年の様子>



【バーチャル沖縄 スタッフと周る OKIVFES!】



バーチャル沖縄、『OKIVFES 2023』の制作に携わっているバーチャル沖縄スタッフによるツアーイベントを開催いたします!

沖縄に住むスタッフだからこそ分かる沖縄の魅力や発見、バーチャル沖縄への熱意などを知ることができる特別な機会となっております。

『OKIVFES 2023』内で登場するコンテンツやギミックについても紹介してくれるので、『OKIVFES 2023』を全力で楽しみたい!という方におすすめなイベントとなっております。



<去年の様子>

OKINAWA JAPAN VIRTUAL FES とは







通称・OKIVFES(オキブイフェス)とは、メタバース『バーチャル沖縄』上であらゆる沖縄体験ができるバーチャルイベントです。

メタバースを活用した地域活性化に挑戦するあしびかんぱにーでは、アフターコロナでの観光DXの新たな取り組みとして、OKIVFESを沖縄の伝統イベントに育てることで、継続的な観光産業の発展に貢献したいと考えています。

来年以降のイベント開催継続も視野に、世界中の方々に沖縄を体験体感できる機会を提供いたします。



「OKINAWA JAPAN VIRTUAL FES 2023」概要

開催期間:2023年12月15日(金) 20:00~2023年12月24日(日) 23:59

開催場所:バーチャル沖縄(VRChat、Vket Cloud(ブラウザ))

対応機器:スマートフォン、PC、VRデバイス

参加費用:無料

公式サイト:https://okivfes.jp

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/okivfes

Vket Cloud(ブラウザ):https://virtualokinawa.cloud.vket.com/



バーチャル沖縄とは





バーチャル沖縄は、沖縄を仮想化したメタバース空間で、2021年4月に運営を開始しました。

あしびかんぱにーでは、バーチャル沖縄を活かして沖縄のファンを世界中に広め、リアルの観光をより活性化させることを目標に、沖縄の旅前・旅後の「体験・体感」を提供「沖縄文化・エンタメ」の提供を行っています。

県内企業と多数連携し、メタバース空間での今までにない新しい取り組みを実施しています。

公式サイト:https://virtualokinawa.jp/



【バーチャル沖縄 オフィシャル】

■WEBサイト:https://virtualokinawa.jp/

■公式X(旧Twitter):https://mobile.twitter.com/VIRTUALOKINAWA

■YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCcbIHBJr5l68_73lTze5ykg

■TikTok:https://www.tiktok.com/@okivfes_official

■オンラインショップ:https://webshop.kokusaidoori.jp/

■BOOTH:https://virtualokinawa.booth.pm/



【会社概要】





社名:株式会社あしびかんぱにー

設立年月:2014年7月23日

所在地:沖縄県那覇市旭町1−9 カフーナ旭橋B街区 2階

事業内容:ゲームコンテンツ制作・XR/Vtuber事業

事業代表:片桐 芳彦(かたぎり・よしひこ)

URL:http://ashibi.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-15:16)