一般社団法人スポーツを止めるな(所在地:東京都新宿区、代表理事:野澤武史)が展開する1252プロジェクトのプロジェクトリーダーである伊藤華英が、アスリートやスポーツに関する社会貢献活動の優れたロールモデルを表彰する「HEROs AWARD 2023」(主催:日本財団)アスリート部門を受賞し、授賞式に参加しました。



2021年にスタートした1252プロジェクトでは、生理×スポーツの課題に対して、トップアスリートの経験や医療・教育分野の専門的・科学的知見を活用しながら、必要な情報を楽しく学ぶためのオンライン発信や授業など様々なプログラムを提供してまいりました。また、2023年12月5日にはトップアスリートを指導する指導者から、学校教員、保護者、アスリート本人まで女子スポーツ関係者に広く知識を身につけてもらうことを目的とした「1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定」を発表しています。こういった一連の活動を精力的に推進し、周りのアスリートを巻き込んで発信し社会課題解決に取り組んでいると評価され、今回の受賞に至りました。







受賞に際してのコメント





伊藤華英/競泳オリンピアン・一般社団法人スポーツを止めるな 理事

1252プロジェクトリーダー



今回「HEROs AWARD 2023」においてアスリート部門で受賞させて頂きました。立ち上げて3年というまだまだ未熟な団体ではありますが、素晴らしい賞を頂き更に、身の引き締まる思いです。沢山の方のお力を頂きながら、本当に必要な方へ届けることを優先しながら今後も活動してまいりたいと思います。多くの先人の皆様の経験を活かし、次代が活躍できるよう努力していきます。この度は審査員の皆様にも感謝申し上げると共に関わって頂いてる多くの皆様に心より感謝申し上げます。またこれまで我々の活動に参加して下さった多くのアスリートや学生、先生方、競技団体やチームのみなさま、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。



「HEROs AWARD 2023」とは





日本財団が推進する、アスリートと共に社会課題解決の輪を広げていくことを目的とした「HEROs~Sportsmanship for the future~」の一環であり、アスリートやスポーツに関する社会貢献活動の優れたロールモデルを表彰しています。

「1252プロジェクト」とは





1年(52週)のうち、約12週は訪れる生理とそれに伴う体調の変化は、女子アスリートにとって避けては通れない問題です。「正しい情報がない」「相談する先がない」と感じる女子アスリートや、その指導者のみなさまに対し、必要な情報を楽しく学ぶためのオンライン発信や授業などの様々なプログラムを提供しています。







生理とスポーツの新しい教科書「1252Playbok」

「1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定」とは





女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う検定です。トップアスリートを指導する指導者から、学校教員、保護者、アスリート本人まで女子スポーツ関係者に広く知識を身につけてもらうことを目的に、2階級の検定を設けています。

女性特有の月経課題を中心に、女子アスリートのスポーツ環境を正しく知る基礎データ、医学、運動生理学、栄養学、アンチ・ドーピング、S&Cとケア(ストレングス&コンディショニングとケア)、コミュニケーションの7つ観点から、女子アスリート×生理に関する正しい知識の習得を目指します。





・開催日時 :2023年度第1回

1級:2023年度は実施いたしません。

2級:2024年3月1日(金)~2024年3月14日(木)

・申込受付期間 :2023年12月5日(火)~2024年3月8日(金)

コンビニ決済の申込期間は、2月29日(木)までとなります。

・受検料 :1級/12,000円(税込13,200円)、2級/8,000円(税込8,800円)

・受検方式/開催場所 :1級/オンライン受検・インターネットに接続できる環境であれば

どこでも受検可能。

指定会場での検定を実施する場合は順次発表します。

2級/オンライン受検・インターネットに接続できる環境であれば

どこでも受検可能。

※各級とも4年に1回の更新が必要です。更新は別途費用が発生いたします。

※1252エキスパート検定WEBサイトより会員登録後、お申込が可能となります。

※詳細は1252エキスパート検定WEBサイト内の【実施概要】をご覧ください。



お問い合わせ





報道におけるお願い





メディア様でお取り上げ頂く際は、可能な限り下記いずれかのロゴをご使用頂きますようお願い申し上げます。



















