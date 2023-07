[ティネコインテリジェント株式会社]

年間最大割引のチャンスをお見逃しなく







【公式サイト】https://jp.tineco.com/

【Amazon公式Tinecoストア】 https://www.amazon.co.jp/tineco



キャンペーン詳細





期間:2023年7月11日(火)~7月12日(水)

内容:Amazon店内限定の割引に加え、それぞれ5%OFFクーポンコードの利用により、合わせて最大40%OFFとなるキャンペーン。





クーポンコードについて:

<対象商品>





Floor One S3 「通常価格46,800円のところ、二日間限り30,420円」



クーポンコード 【0009S3PR】

購入URL:https://amzn.to/3uCuop8



定価46,800円のところ…35%OFF

Amazon店内:30%OFF+クーポンコード:5%により30,420円で提供









Floor One S5 Combo 「通常価格62,800円のところ、二日間限り37,680円



クーポンコード 【0008S5PR】

購入URL:https://bit.ly/3ZSdGAq



定価62,800円のところ…40%OFF

Amazon店内:30%OFF+Amazon店内:5%OFFクーポン+クーポンコード:5%により37,680円で提供



【製品紹介1.】Floor One S3 クーポンで最大35%OFF、30,420円







水拭きと吸引を同時に行う構造で、効率よく掃除できる乾湿両用コードレス掃除機。







周囲の状況を素早く把握する「iLoop(TM)ホコリセンサー」を搭載し、汚れ具合を検知して自動的に吸引力の強さと水量を調整することができます。



<Floor One S3の特徴>

吸引と水拭きが1台で完結!掃除時間を短縮:

iLoop(TM)ホコリ認知センサーで吸引力と水の流れを自動調整でき、吸引と水拭きが同時に行えるので掃除時間を短縮することができます。フル充電時の標準モードで最大35分間、強モードで最大25分間のご使用が可能です。



ブラシのセルフクリーニング機能で清潔を保てる:

浄水と汚水をそれぞれ2つのタンクに分離しており、ブラシとローラーを自動的に洗浄するセルフクリーニング機能が付いています。



腰に負担をかけずに掃除ができる:

自走式のヘッドを採用しているため、腰を曲げることなく簡単にお掃除することができます。



ペットの毛も絡まずに掃除できる:

高強度毛髪フィルターにより、「液体と固形ごみを分別洗浄できない」という課題を解消いたしました。パイプの詰まりや臭いも防ぎます。



インテリアにもなるオシャレなデザイン:

部屋に置いていてもオシャレなデザイン性抜群の製品です。2020年には、ドイツの国際的なデザイン賞で世界的にも権威のある賞のひとつである「レッドドット・デザイン賞」を受賞いたしました。









【製品紹介2.】Floor One S5 Combo クーポンで最大40%OFF、39,760円!







Floor One S3の上位モデルにあたる製品で、水拭きと吸引を同時に行う構造で、効率よく掃除できる乾湿両用コードレス掃除機。















<Floor One S5 Comboの特徴>

ハンディ掃除機にもなる2in1設計:

2in1設計により、通常モード(吸引&水拭き)からハンディモード(吸引)へ簡単に切り替えることができます。



壁際のゴミもしっかり吸い取る!

新しいローラーデザインにより、壁際や角の汚れも残さず掃除できます。



同シリーズ最軽量モデル:

同シリーズのFloor One S3に比べ0.7kgの軽量化に成功。女性やお子様にも使いやすく、収納スペースも削減できます。









ティネコインテリジェント株式会社について







社名:ティネコインテリジェント株式会社

代表取締役:ルアンジャアヤン

設立:2019年10月

事業内容:スマート家電の開発・販売

会社HP:https://jp.tineco.com/

公式ツイーター:https://twitter.com/tineco_jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-19:16)