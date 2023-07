[株式会社ニューピース]

フランス KDPresse、中国 上海上生新所 蔦屋書店での取り扱いをスタート



インディペンデントマガジンであるIWAKANは、日英バイリンガルで制作された『IWAKAN Volume 06 特集 男性制』(2023年5月10日発売)の海外書店での販売を開始しました。国外での販売は初めてとなります。





<取扱い店舗>

■ フランス KDPresse

■ 中国 上海上生新所 蔦屋書店



IWAKANは、国内外問わずすべての書店さまとお取引いたします。雑誌の取り扱いにご興味のある方は、お気軽にメールでお問い合わせください。

iwakan@reing.me



タイトル紹介『IWAKAN Volume 06 特集 男性制』





『IWAKAN Volume 06 特集 男性制』

ジェンダー平等な社会の実現にとって足枷となっている男女二元論や家父長制に基づく「男性らしさ」の存在に意識を向け、固定化されたイメージやプレッシャーから解き放たれるための議論を目指す一冊です。SNSで話題になった「デートでは男性が奢るべき」の議論からも垣間見えるように、男性の性別役割や「男らしさ」のルールはいまだ根強く定着しています。家父長制に参加させられているために抑圧されている画一的な男性性を解放するために、固定化された男性性に“違和感”を問いかけ、進化する時代と社会の中で新たな男性性を探求する一冊です。『「非モテ」からはじめる男性学』で知られる西井開や立役と女形の両方に挑戦する歌舞伎役者・片岡千之助のインタビューも収録。初の日英バイリンガルでお届けします。















媒体紹介『IWAKAN Magazine』





2020年10月創刊。違和感には答えがない。でも、私が感じている違和感を誰かと話したい。そんな世の中の当たり前に”違和感”を感じるすべての人たちと共に考え、新たな当たり前を共に創造していくインディペンデントマガジン。アートエディトリアルからアカデミックな対話まで幅広く収録し、ジェンダー、セクシュアリティ、性別二元論のイシューを軸に、ユーモラスかつ真剣に向き合っている。編集チームを中心にジェンダー表現や表象のために活動するメンバーが集まり、コンテンツや議論を発信中。



Official Site: https://iwakanmagazine.com

Official Instagram: https://www.instagram.com/iwakanmagazine/

Official Twitter: https://twitter.com/iwakanmagazine

Podcast: https://iwakanmagazine.buzzsprout.com/



