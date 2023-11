[OFF株式会社]

今話題のCBD商品が期間限定で、Amazonにてお得に購入できる!



CBD原料の卸売・OEM(製造受託)事業及びオリジナルブランド「tokyo mooon」を運営するOFF株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:駒形・井上、以下「OFF」)は、2023年11月24日(金) 0:00~12月1日(金) 23:59の1週間にわたり、Amazonが開催する「BLACK FRIDAY」において、tokyo mooon商品を最大20%オフにて販売致します。









今回のセールでは、tokyo mooonから今月から新たに発売をした、CBDドリンク「Chilling High」をはじめ、tokyo mooonオリジナル商品が全商品お値打ち価格で多数登場致します。



ご自身へのご褒美や、大切な人へのプレゼントとしてCBD商品はいかがでしょうか?



1年に1回のお得なShopping Weekを是非お楽しみ下さい!





tokyo mooonブランド Amazonブラックフライデー概要







*価格・内容については変動する可能性がございます。





ボタニカルスパークリングレモネード CBDドリンク「Chilling High」







今回のセールで特におすすめのアイテムは、今月から新たに販売を開始した、「Chilling High」(通称:チルハイ)。



Chilling Highは、

「飲めない人も飲める人も健康的にを楽しめる機会を作る」

というコンセプトのもと、アルコールの代替品となる全く新しい概念のノンアルドリンクとして開発されました。



嗜好品の歴史は古く、リラックスして会話をしながら人間同士の深い繋がりを生むことは、人々の生活において不可欠です。これまで代表的な手段はお酒でしたが、その代替品として、新たな嗜好品として大麻由来の天然成分(CBDとCBN)を含むドリンクとなっております。



「穏やかな高揚感」という意味を込めて「Chilling High」と名づけています。ご自宅での晩酌、パーティーや祝い事などの機会におすすめの商品です。



・「Chilling High」商品ページはこちら

→ https://shop.tokyo-mooon.com/products/cbd-cbn-drink-chilling-high?variant=43017290973372



商品概要







OFF株式会社について





OFF株式会社は、"Cannabis for Well-being"をスローガンに、CBD関連事業者の持続的なビジネス構築を支援する「tokyo mooon」を運営しています。原料を含む厳選したCBD製品の輸入卸、CBD製品の製造、自社CBDメディアを用いたクライアント様のCBD製品の販促など多方面からCBDビジネスの成功をサポートいたします。



また、グローバル展開力強化のため、アメリカオレゴン州に海外子会社「OFF US Inc.」を設立しました。ブランディングの強化やPB輸出、さらにはアメリカの独自コンテンツの提供などを目的として活動します。最初の事業として、オレゴン州の大麻ファーム内の宿泊施設を運営し、さらにオレゴンの大麻関連の観光ガイドサービスも提供しています。



・観光事業に関する詳細はこちら

https://shop.tokyo-mooon.com/pages/cannabis-tourism



・OFF Inc.について

所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-1-22 谷本ビル2階B号室

CEO:駒形 俊太郎・井上 裕太

設立:2020年2月

HP:https://off-inc.com/



・OFF US Inc.について

所在地:Sandy, Oregon, USA.

CEO:井上 裕太

設立:2023年7月

HP:https://off-inc-us.com/



【お問合せ先】

弊社に関してのご質問、あるいは原料購入やOEMをお考えの方は、下記URLよりお問い合わせください。

→ https://shop.tokyo-mooon.com/pages/contact



