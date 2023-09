[株式会社ウィゴー]

株式会社ウィゴー(本社:東京都渋谷区恵比寿 代表取締役社長:園田恭輔) の傘下である株式会社レキシントン(本社:東京都渋谷区恵比寿 代表取締役社長:園田恭輔)が運営するレコードショップ“Manhattan Rcords”では、 『音楽を感じるLIFESTYLE』をコンセプトにオリジナルアパレルラインを拡大強化し、最新作を2023年9月15日(金)より発売開始致します。







1980年の創業以来、40年以上に渡ってレコードカルチャーを牽引するクラブミュージック専門店の“Manhattan Records”。

ヒップホップ、R&Bをはじめとするミュージックシーンの最先端を紹介し続け、レコードを中心にアパレル、グッズまで豊富なラインナップの元、国内外の多くの著名DJ、アーティスト達も訪れる”渋谷レコードカルチャーの聖地”といわれ続けています。

さらに販売事業だけでなく、レコードレーベル「Manhattan Recordings」として、国内外のアーティスト作品を数多くリリース。 東京のヒップホップ、レコードカルチャーを世界に向けて発信し続けています。



今回のコレクションでは「ナイロン」「スウェット」「デニム」の3軸のセットアップを展開。ルームシューズやクッションの他、『SECOND LAB.』 ×『 Manhattan Records』のコラボアイテムとして、“ショッパー”をイメージした、12インチレコードをイメージソースとしたPVCバッグや、特大ラグマットなどのグッズも展開され、室内外問わず楽しめるアイテムラインナップとなっています。



ビジュアルモデルにはZ世代を代表するヒップホップクルーユニット「Tokyo Young Vision(トーキョーヤングビジョン)」を迎え、フォトグラファーにはアート・ブランド『JUST NOISE』など様々な分野で活躍する「Jesse Kojima」を起用。ストリートの「生感」を表現しています。



また、今回のリリースを記念しManhattan Records店頭では、発売日当日となる2023年9月15日(金)に、ローンチイベントを行います。



アイテム詳細









【WIDE DENIMPANTS ¥4,999・DENIM JACKET ¥6,999】

オリジナルのレザーパッチやブランドロゴをバックポケットに刺繍。 スウェットなども合わせられるBIGデニムジャケットやゆったりとしたバギーパンツなどルーズなシルエットのセットアップ。







【NYLON 2WAY JACKET ¥6,999・NYLON TRACK PANTS ¥4,999】

ベストとしてもつかえるナイロンジャケット。 夜の街をイメージした主張しすぎないブラック同⾊のリフレクタープリントのワンポイントロゴがポイント

ヘビーウェイト素材のスウェットフーディー&スウェットパンツ。 ワンポイントロゴは同⾊の刺繍でシンプルなデザインに。







【ONEPOINT HOODIE ¥4,999・ONEPOINT SWEAT PANTS ¥4,999】

ヘビーウェイト素材のスウェットフーディー&スウェットパンツ。 ワンポイントロゴは同⾊の刺繍でシンプルなデザインに。







その他GOODS

【CIRCLE CUSHION ¥2,499】

【FRONT EMBROIDERY SLIPPERS ¥2,499】

【SUNGLASSES ¥3,999(仮)】



コラボ商品

【Manhattan Records ×SECOND LAB. RUG MAT ¥29,999】

【Manhattan Records ×SECOND LAB. 12inch PVC 2Way バッグ ¥8,999】

【Manhattan Records ×SECOND LAB. 7inch PVC 2Way バッグ ¥6,999】



MANHATTAN RECORDS -APPAREL LAUNCH EVENT







詳細

場所 : Manhattan Records

東京都渋谷区宇田川町10-1 木船ビル

TEL:03-3477-7166

時間 : 18:00 - 21:00

入場料 : 無料



DJ

・Brian (Jugem Brudda)

・DJ HAZUKI

・Kaleido (Sound’s Deli)

・New J

・Tokio (CarService)



DRINK

・The Daps Famous Hood Joint





About





SECOND LAB.

“SECOND HAND”と“LABORATORY”を掛け合わせた造語がブランド名の由来。 アメリカの街中にあるようなスーベニアショップをイメージしたジェネラルグッズを提案 する。2011年のブランド創立以来、アイコニックなラグマット中心に国内で生産されるアメリカの雰囲気を放つホームウェアや雑貨が人気となる。日本国内の卓越した技 術を持つ工場や職人とハンドメイドに拘ったバリエーション豊かなプロダクトは海外からも注目を集める。



Tokyo Young Vision

東京を拠点とした ラッパー・DJ・ビートメイカー・ビデオディレクター で構成されるクリエイター集団 "Tokyo Young Vision" Hideyoshi、DALU、Osami、Big Mike、DJ NORIOの5名で活動し、 破天荒な楽曲からエモーショナルな楽曲まで、幅広いサウンドを次々と作り出し、 メンバーの際立った個々のキャラクター性を活かして幅広い層からの支持を集める。



Jesse Kojima

10代後半から20代前半までをハワイとカリフォルニアで生活し、現地のストリート・カルチャーや音楽、ファッション・ シーン、アーティストやミュー ジシャンとの繋 がりを深めてきた。カリフォルニア州ロングビーチの大学を卒業を機に 日本へ帰国。 ユニバ―サル ミュージックよりメジャー・デビューし、PUNKSPRINGやSUMMER SONIC, ARABAKI Rock Festivalなど の大型フェスへの出演。 2013年12月に独立し、『JesseK Design & Photography』をスタート。 2017年より、ブランド『SHOT BY JESSE』を立ち上げ、自身の写真を落とし込んだアパレルの制作をスタート。 また、2020年からは『JUST NOISE』名義でペインティングをメインとしたアート・ブランドをスタートさせ、新たなアート の表現者として高い注目を得ている。 自身が今までの人生を通して感じてきた「カッコいい」という感覚をストレートに作品に反映させるオリジナルのスタ イルが高く評価され、ファッション誌やアパレル・ ブランド、芸能人やモデル、ミュージシャンからの撮影のオファーを 数多く受けている。





