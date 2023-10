[オークリー]

ブレインデッドとオークリーが再びタッグを組み、アイコニックな2モデルに新色が登場



ブレインデッドとオークリーのデザイナーチームで構成されるシンクタンクのOakley Factory Team(オークリーファクトリーチーム)は、23FWコレクションの第1弾としてアイコニックなChop Saw(チョップソー)とChop Saw Mule(チョップソーミュール)の新色を発表しました。







自然の中で過ごしたい、雪山を楽しんだ後に熱いお風呂に入りたい、ちょっといいサウナに入りたい、美味しいご飯を探したい、都会にいながらもいつでも山に行ける、そんな気分のあなたには、Duck Green / Thunderstorm(ダックグリーン/サンダーストーム)のNubuck Chop Saw(ヌバックチョップソー)がぴったりです。滑らかで丈夫なDuck Greenのヌバックレザーに、Thunderstorm Grey(サンダーストームグレー)のメッシュ生地とシューレース、TPU素材でできたアボカドカラーのバックパネル、コントラストが効いたシュータンを組み合わせたこのOakley Factory Team Chop Sawの新色は、型にはまることのないユニークさを表現しています。









秋といえば心地よいコーヒーの時間、コンブチャの味わい、紅葉、フィルターで加工したインスタグラムのストーリー、アイビーリーグ、そしてプレッピーなコーデュロイを思い浮かべる方にはMocha(モカ)カラーのNubuck Chop Sawがおすすめです。

滑らかで丈夫なヌバックレザーに、グレーのメッシュ素材、シューレース、化石のようなカラーのTPU素材でできたバックパネルをミックスしたOakley Factory Team Chop Sawは、他にはない探検用のギアになるでしょう。





とてもリラックスした気分なら、Nomad(ノマド)カラーのNubuck Chop Saw Muleがおすすめ。パッド入りのネオプレーン素材でできたカラーが馴染むようにフィットし、撥水加工が施されたアッパー、ブラック色のEVAラバーソールが目立つこのミュールは、Oakley Factory Teamのアバンギャルドなアプローチを体現しています。耐久性に優れながらも柔らかい履き心地が特徴のNomad Nubuck leather Chop Saw Mule Nomadは既存の型にはまらない唯一無二のモデルです。レザーの滑らかな質感に、グリーンのレリーフロゴと波打つブラックのウレタンソールがミックスされ、このシューズにユニークさと大胆さをプラスしています。





ブラックタイがドレスコードのイベントに出席する予定があれば、ハニカム柄のNubuck Chop Saw Muleはいかが。アッパーには、オークリー初となるケブラー繊維を採用したアーカイブシューズの質感からインスピレーションを得た、上品なブラックのハニカムジャカードを採用。高機能で軽快なこのカラーは、ファッション性と機能性の完璧なバランスを実現しています。こちらのカラーはオークリー公式オンラインストアで購入が可能です。







23FWコレクション第1弾すべてのカラーは、wearebraindead.comとOakley.comで10月17日から購入可能です。また、本コレクションの一部のカラーは、世界中のブレインデッドの一部店舗と一部の直営オークリーストアで購入可能です。







<オークリーについて>



1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley)は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特徴とする、オークリーの誇るHigh Definition Optics(R)のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付アイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けたメンズアイウェアの製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。



