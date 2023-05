[HELLY HANSEN]

- 5月5日(金)[こどもの日]公式サイトにて公開 -







HELLY HANSEN(ヘリーハンセン)は、 1877 年にノルウェーで誕生したアウトドアブランドです。 創業以来 140年以上にわたり防水テクノロジーを追求し、自然と対峙しながら共存するために革新的な製品を開発してきました。また、子供たちの未来を考え、100 年先も子供たちが遊べるきれいな海を残していく為のアクションを行っています。



この度、5月5日(金)より、ヘリーハンセンのキャラクター“ヘリーベア”を主人公にした絵本の第5作「ヘリーとはなときもち」を公式サイトにて、無料公開いたします。(全5作)本作は、好奇心旺盛だけど少し不器用な主人公ヘリーが、目の前に咲く花々の姿から命のめぐりに気づき、その命をつうじて心のありようを感じていくストーリーの第5作となっています。また、公式サイトでは、“朗読”機能もついているので、より立体感のある絵本の世界を楽しむことができます。



【第5作「ヘリーとはなときもち」公式サイト 】

https://www.goldwin.co.jp/hellyhansen/kids/book/index.html



【ABOUT “ヘリーベア” 】

物語の主人公、ヘリーベアは、北欧ノルウェーの港町で暮らす男の子。好奇心旺盛なヘリーにとって、自然に囲まれた暮らしには不思議や冒険がいっぱい。ヘリーの自然に対する不思議から生まれる全5作の物語。

北欧の自然環境のなかで成長していくヘリーベアを通して、「冒険心」「自然とのつながり」「自尊心」、そして「共感力」を持つことの大切さを伝えています。



【”ヘリーベア“が伝えたいメッセージ】

第5作となる今回のお話のテーマは「多様性」です。「自己」と「他者」の違いについて、ものの感じ方の違いについて描いています。

見る、聞く、嗅ぐ、触わる、味わう。私たちは五感という身体感覚と、さまざまな現象を受け止める心をもって、今この瞬間に存在する生きものです。身体と心が感じることで「わたし(自己)」を知り、また「あなた(他者)」を知ることができます。今回、ヘリーが他者との気持ちの違いに気づいたように、「わたし」と「あなた」は感じることが違います。けれど、私たちの心には他者を感じる力=共感力があり、人は共感することで他者とつながる生きものでもあります。

ヘリーが暮らすノルウェーをはじめ、北欧の国々には、生きていくための土台となる身体と心を育てる感性教育、共感教育があります。身近な自然に触れ、多様な生命に出会うこと。他者の思いに耳を傾け、異なる考えや気持ちを知ること。幼い頃からこうした感覚を養うことで、豊かな世界を自らのなかに育み、自己を知り、他者を思いやる精神が築かれていくとヘリーハンセンは考えています。



【“ヘリーベア”商品ラインナップ】※その他のアイテムはWEBにて発売中

ヘリーハンセンのオリジナル絵本に登場するヘリーベアをアイコンにした、ヘリーベア コレクションのTシャツです。このコレクションでは、着ていて楽しく、知育にもなるアイデアを盛り込んでいるのが特徴です。絵本にあるモチーフをプリントしたTシャツは、前後のどちらを前にしても着られるデザインとなっており、前/後ろを決めつけることなく、「どちらも正解」という考え方の多様性を養える仕様です。採用している生地は、肌触りのいいコットン100%ながら吸汗速乾性を備えた組織、加工にしているため、汗をかきやすいシーンでも快適に着られるのが魅力。におい対策として、抗菌防臭のポリジン・バイオスタティック加工を採用しています。環境への負荷に配慮して、オーガニックコットンを使用した「GREEN MATERIAL」製品です。



K S/S Helly Bear 2Way Tee(HJ62321)

5,060円(税込)

COLOR:パプリカ(PR)/アクアグレー(AH)/ヘリーブルー(HB)

SIZE:100,110,120,130,140





絵本のワンシーンから切り取ったヘリーベア コレクションのTシャツは、空の部分が蓄光プリントになっています。明るい場所なら太陽が見え、暗い場所に行くと月や星、船のあかりが浮かび上がるギミックがあり、空の変化を感じられます。採用している生地は、肌触りのいいコットン100%ながら吸汗速乾性を備えた組織、加工にしているため、汗をかきやすいシーンでも快適に着られるのが魅力。におい対策として、抗菌防臭のポリジン・バイオスタティック加工を採用しています。

同じプリントのベビー用のアイテム(商品型番:HB62311)があり、きょうだいリンクコーデもおすすめです。環境への負荷に配慮して、オーガニックコットンを使用した「GREEN MATERIAL」製品です。



K S/S Captain Helly Bear Tee(HJ62322)

5,060円(税込)

COLOR:パプリカ(PR)/アクアグレー(AH)/ヘリーブルー(HB)/オフホワイト(OW)

SIZE:100,110,120,130,140





絵本のワンシーンから切り取ったプリントTシャツは、太陽の下で遊ぶヘリーベアをあしらいました。採用している生地は、肌触りのいいコットン100%ながら吸汗速乾性を備えた組織、加工にしているため、汗をかきやすいシーンでも快適に着られるのが魅力。におい対策として、抗菌防臭のポリジン・バイオスタティック加工を採用しています。

同じプリントのベビー用のアイテム(商品型番:HB62312)があり、きょうだいリンクコーデもおすすめ。環境への負荷に配慮して、オーガニックコットンを使用した「GREEN MATERIAL」製品です。



K S/S HH Helly Bear Tee(HJ62330)

4,730円(税込)

COLOR:パプリカ(PR)/アクアグレー(AH) )/ヘリーブルー(HB)/オフホワイト(OW)

SIZE:100,110,120,130,140





【キッズ 商品お買い上げ特典 】

上記を含むヘリーハンセン キッズ商品を直営店及びKIDS 取り扱い店にて5,500 円(税込)以上お買い上げのお客様、先着3000名様に第5作「ヘリー とはなときもち」の絵本をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※キャンペーン対象店舗は下記よりご確認ください。

https://www.goldwin.co.jp/hellyhansen/news_event/detail/?pi3=19996&pi=19996&pi=19996







▶WEBサイトでは、これまでの作品も絶賛公開中!



【ABOUT HELLY HANSEN】

HELLY HANSEN(ヘリーハンセン)は、 1877 年にノルウェーの港町「モス」で商船隊の船長を務めていたヘリー・ J ・ハンセンによって誕生しました。当時の船乗りを苦しめていた寒さや雨、波のスプレーから身体を保護するために、オイルスキンの防水ギアを製造開始したことが始まりです。創業からの長い時を経た今、様々なフィールドで培われた経験と知見をもとに革新的なウエアを市場に供給し続け、マリンウエアを中心としてワークウエアからフィールドウエアまで揃える、スポーツウエアブランドです。

ブランドのフィロソフィーに「BE WITH WATER」を掲げ、多くの人を海や水辺へ誘いながら、自然との新たな・正しい接し方を伝えていきます。

そして、人びとの生活が海・水と共にあり、より豊かになる文化の創造を目指しています。



【公式サイト】

https://www.goldwin.co.jp/hellyhansen/

【公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/helly_hansen_jp/



【お問合せ先】

THE NORTH FACE / HELLY HANSEN kids みなとみらい

〒220-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい

TEL :045-264-8320



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/01-18:46)