猫のダヤン40周年



6月28日(水)より松屋銀座にて開催。グッズも、コラボカフェも盛りだくさん







(C)Akiko Ikeda/Wachifield Licensing, Inc.

パステル画新作を中心に約120点が一堂に!

池田あきこさんが創作する<わちふぃーるど>は猫のダヤンと仲間たちが暮らす不思議な世界。私たちが住むアルス(地球)とは異なる住人たちが暮らし、妖精や魔女が活躍する魔法の国。ダヤンを中心に個性豊かなキャラクターたちが織りなす物語は小説や絵本、アニメーションなどの形で広がってきました。

今年、「猫のダヤン」が誕生して40年を迎えるのを記念し開催する本展では、新作パステル原画を始め、タシルの街を体感できる立体マーケットや革人形作品をはじめ、40周年を記念して開催した『アルカイックファン投票』により選ばれた、旧作品22点などを含めた約120点を展示いたします。また猫のダヤン誕生日である7月7日(日本記念日協会認定)も会期に含まれるため、原画「ダヤンのたんじょうび」も展示いたします

会場では複数のフォトスポットなども設け、等身大のタシルの街を楽しめる作りになっています。

「猫のダヤン」40年の系譜と足跡を、存分にお楽しみいただける展示会です。



展覧会概要】



【概要】

●タイトル:猫のダヤン40周年

ダヤンの不思議な旅 池田あきこ原画展

●会期:2023年6月28日(水)~7月10日(月)

●会 場:松屋銀座8階イベントスクエア(東京都中央区銀座3-6-1)

●開場時間:午前10時~午後8時

7月2日(日)・9日(日)は午後7時30分、最終日は午後5時閉場。入場は閉場の30分前まで

※混雑の際は、お待ちいただく場合や整理券を配布する場合がございます。

●アクセス:https://www.matsuya.com/ginza/access/

●入場料:一般1,200円(1,000円)、高校生1,000円(800円)、小中学生600円(400円)

※( )内は前売料金 ローソンチケット(Lコード:33706)にて取り扱い。

●主催: 池田あきこ原画展実行委員会

●後援: 認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン

●協力:ほるぷ出版、静山社、学研プラス、白泉社、宝島社、出版ワークス、玄光社、河口湖・木ノ花美術館

■読者・視聴者からの問い合わせ先:03-3567-1211(松屋大代表)

■巡 回 展:東京を皮切りに全国巡回予定。



◆最新、詳細情報はこちら:https://www.nekono-dayan.com/



<チケット購入特典>

展覧会のチケットをご購入のお客様に、展覧会入口にて特性フィルムをプレゼント。

お一人様1枚



【指で創り上げるパステル画の世界】

色の粉を固めた画材「パステル」を使って、独特の色で描き上げる「わちふぃーるどの世界」。

他の追随を許さない『パステル画』の技法を使って独自の世界を作り上げていく、「指で描くひと・池田あきこ」が魅せるパステルの魅力を存分に楽しめる展示構成です。



新作原画「海からくる汽車」では定点カメラを設置、白い紙から作品が生まれるすべてを記録し、動画を作成。YouTubeでは作品の生まれる工程もお楽しみいただけます。

(動画)https://youtu.be/LeXHFd-Z2OM



【展示構成】

「旅」をテーマに5つのゾーンで巡る、わちふぃーるどの世界

5つのゾーンを設置し、それぞれのテーマごとに作品を展開。会場外には情景の変わる大時計、入り口ではしゃべる肖像画が皆様をお出迎えします。「タシルの街」のゾーンでは、等身大の『タシルマーケット』、ダヤンや仲間たちが踊る『ダヤンダンスムービー』などパステル画というアナログな手法に加えデジタルを組み合わせた展示も楽しめます。



<旅の始まり>

ダヤンとともにめぐる、不思議な旅の始まりです。しゃべる肖像画がお出迎え。



<不思議な旅>





「海からくる汽車」

<タシルの街>

等身大の『タシルマーケット』、ダヤンや仲間たちが踊る『ダヤンダンスムービー』などパステル画というアナログな手法に加えデジタルを組み合わせた展示も楽しめます。



「タシルのマーケット」と池田あきこさん



渾身の革作品「ハビーの酒場」は、革とは思えない細部までじっくり見たい立体作品です。平面作品に加え立体物も圧巻のボリュームです。



革作品「ハビーの酒場」部分1.



革作品「ハビーの酒場」部分2.



<わちふぃーるどの森とアルスの森>

わちふぃーるどの森を描いた新作とともに池田あきこさんが長年取り組んでいる「ボルネオの森保全活動」の為の作品を展示。「ダヤンの森IV」の獲得へ向けた活動もご紹介いたします。会期中行われる池田あきこさん自身によるライブアートパフォーマンス(7/1)では「ボルネオの森」をテーマに描き、完成した作品は、入札方式により最高額を入れた方に落札され、全額が「ボルネオの森保全活動」への寄附金として充てられます。



“ボルネオの緑を守る取り組み”



<世界を旅する子猫たち>

美しい世界の情景と共に、人気のBABYダヤンを描いた作品を展示。池田あきこさんならではのふわふわの毛並みと子猫の表情が、観る人々に癒しを与えます。

また7月7日のダヤンの誕生日に合わせ、BABYダヤン誕生のきっかけとなるストーリー「ダヤンの誕生日」も展示されます。



【物販コーナー】

新作版画加え、約100アイテムの展覧会限定商品をご用意、他に類を見ない商品展開でお買い物も存分に堪能いただけます。

物販会場には、自由にお入りいただけます。



原画展限定 ちびちびたまごペンダント

(チェーン長さ400mm)

13,200円(税込)







原画展限定 40thレザートランク

230×280×105mm

42,900円(税込)



<お買い上げノベルティ>

3,300円(税込)以上お買い上げの方にトートバッグを差し上げます(全2種類)

11,000円(税込)以上お買い上げの方にまめ小皿を(全13種類)



※クッションはノベルティではございません

※1会計につき1点

※数に限りがございます。



【イベント】

会期中様々なイベントをご用意してお待ちしております。



◆池田あきこ先生サイン会



整理券+3300円以上ご購入のレシート(当日の合算可)

整理券は各実施日の開店より希望者に配布いたします。

サイン会参列までに3300円以上のレシートをご用意ください。

※サイン対象商品:会場にてご購入の商品サイン不可のモノもございます。例)小さすぎるモノ)

6/28(水)11時~100名、18時~50名

6/30(金)18時~100名

7/1(土)11時~100名

7/2(日)11時~100名、14時~50名

7/4(火)18時~100名

7/7(金)14時~100名

7/9(日)11時~100名、14時~50名



◆池田あきこ先生アートパフォーマンス

7/1(土)14:00 MGテラスにて(入場無料)

※混雑時にはMGテラスにお入りいただけない場合がございます

※天候等により開催が中止となる場合がございます。



◆猫のダヤン原画展バースデーイベント

特別ゲスト:けらえいこさん&島本須美さん(Wダヤン)

7/7(金)10:30~ MGテラスにて(入場無料)

※混雑時にはMGテラスにお入りいただけない場合がございます

※天候等により開催が中止となる場合がございます。



◆チェキ会

参加方法:売場にて「専用チェキ台紙」¥1100円をご購入の方。

ご購入日のみ参加可能。専用チェキ台紙には、販売日と、整理Noが記載されています。

撮影は係員がチェキにて行います。

専用チェキ台紙は開催日の分を、当日の朝より販売いたします。別日にはご参加ください

※日によって一緒に写る人物が変わります。



6/28(水)15:00 先生&ダヤン 30名

6/30(金)17:00 先生 50名

7/2(日)17:00 ダヤン 30名

7/4(火)17:00 先生 50名

7/6(木)17:00 先生&ダヤン 30名

7/8(土)15:00 ダヤン 30名





【ダヤンカフェ】

松屋銀座8階レストランシティ「MGカフェ」にて、

展覧会期間限定でコラボメニューをご提供いたします。



コラボメニュー1品ご注文につき、オリジナルコースター(全7種)をランダムで1枚プレゼントいたします。







ダヤンの飛行機乗りラテ

各990円(税込)





猫のダヤン40th年シフォンケーキ

1,430円(税込)



【ビジュアル】



