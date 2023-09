[T&S]

~日本の伝統文化×最先端技術による“伝統”と“自然”のイマーシブ(没入)体験を提供~



株式会社ティーアンドエス(東京都渋谷区、代表取締役社長:稲葉 繁樹、以下T&S)は、9月8日(金)~10日(日)に東京・明治神宮外苑で開催される「TOKYO LIGHTS 2023」にて、社内のテクノロジカル・クリエイティブファーム「THINK AND SENSE」と華道家元 池坊による いけばな×デジタルテクノロジーのイマーシブ作品を展示いたします。







「TOKYO LIGHTS 2023」は今年で3回目の開催となる、世界最大級のプロジェクションマッピング国際大会を含む光の祭典です。明治神宮外苑 聖徳記念絵画館と明治神宮外苑 総合球技場軟式球場を貸し切り、プロジェクションマッピング国際大会、光の祭典エリア、国際シンポジウムなどのプログラムを展開。光の祭典エリアでは幻想的な空間を用意し、きらめく光と音楽、没入感あふれる体験でエンターテインメントの価値観をアップデートします。会場を大胆に活用したデジタルサウンドアートやリアルパフォーマンスを組み合わせた没入型のライブエンターテインメント空間のほか、フードやドリンクが楽しめる飲食スペースも登場予定です。



■THINK AND SENSE作品「IMMERSIVE WALL」



THINK AND SENSEは光の祭典エリアにて、日本の伝統である“いけばな”とテクノロジーを掛け合わせた幅15m×2面・高さ4mの巨大な壁を用いたイマーシブ作品を展示します。

エリアの演出コンセプトである「LINK TOKYO」を時間的な繋がりと解釈し、古来より続く伝統文化を新しい体験へと昇華。9月の演出テーマである「RED」から9月9日の重陽の節句に合わせた「赤い菊」を採用し、そのいけばなに包まれる体験を、AI画像生成技術NeRFと点群情報データで表現。

「歴史的な文化的季節感」「いけばな作品の表現」「いけばなのエッセンスからなる空間映像」の3つが合わさった、歴史、文化、表現、季節を感じるパブリックスペースを提供します。

華道家元 池坊による いけばなとの連動により、空間全体で体験を作り出します。











▶「TOKYO LIGHTS 2023」開催概要

・名称:TOKYO LIGHTS 2023

・会場:【国際大会】明治神宮外苑 聖徳記念絵画館(新宿区霞ヶ丘町1-1)

【光の祭典エリア】明治神宮外苑 総合球技場軟式球場

・開催日時:2023年9月8日(金)~9月10日(日) 18:00開場/21:00閉場

【国際大会】9月8日(金)~9月10日(日) 18:00開場/21:00閉場

9月8日~9日/国際大会(2回公演) 第1部 18:30-19:20 第2部 20:00-20:50

9月10日/国際大会(1回公演)・授賞式 19:00-20:50

【光の祭典エリア】2023年9月8日(金)~9月10日(日) 18:00開場/21:00閉場



※【光の祭典エリア】のみの入場は無料です(要チケット予約)。



・イベント公式サイト:https://tokyolights.jp/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/tokyolights_jp/

・公式X(旧称:Twitter):https://twitter.com/tokyolights_jp/



<参考情報>

■プログラマー 兼 ヴィジュアルアーティスト 松山 周平

先端技術を活かした、アートインスタレーション、ライブ演出、空間演出、企業のR&Dを等を手掛ける。 オーディオ・ビジュアル作品、大規模なメディアコントロールシステムを含んだオフィス、商業施設の設計など多岐に渡る活動を行っている。 作家としては、クリエイティブレーベルnorにも参画し、テクノロジー×アートをテーマにした作品を展開。NTT運営の美術館「ICC」や、六本木アートナイトなどをはじめ、国内外でのアートフェスティバル、ミュージアムでの展示を行っている。著書に「Visual Thinking with TouchDesigner」がある。



■THINK AND SENSE

最先端の技術を駆使して『Beauty Square Harajuku Tokyo』『Pokemon GO AR展望台』といった様々な作品を手掛け、京都 建仁寺をフォトグラメトリー技術で三次元化した作品『Stillness』はアジアデジタルアート大賞展FUKUOKA 2020にて、エンターテイメント部門大賞/経済産業大臣賞を受賞。テックダンスフュージョン集団「CONDENSE」のパフォーマンスではテクノロジー演出を担う、株式会社ティーアンドエスのテクノロジカル・クリエイティブファームです。



・THINK AND SENSE公式サイト: https://thinkandsense.com/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/thinkandsense/

・公式X(旧称:Twitter):https://twitter.com/thinkandsense/









T&Sは本イベントでの作品展示を踏まえ、先端文化の発信地・東京から、デジタルテクノロジーによる新しい日本の伝統文化体験の提供を目指していきます。



■株式会社ティーアンドエス

代表取締役社長:稲葉 繁樹

本社:東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウェスト22F

ホームページ:https://www.t8s.jp/



■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ティーアンドエス 社長室事業開発本部

TEL:03-5428-4733

担当:長瀬( mika.nagase@t8s.co.jp )

保科( urara.hoshina@t8s.co.jp )



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:16)